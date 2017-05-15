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«ЗОЛОТО» «СПАРТАКА» ГЛАВНЕЕ

— Смотрите, что получается. Ваши голы принесли «Спартаку» уже 9 очков…

— Просто так получилось, что все мои мячи оказались победными. Не придаю этому значения. Важнее, чтобы «Спартак» побеждал и становился чемпионом. Так, слава богу, и получилось. Изначально говорил, что хочу просто помогать команде, а как чем именно — забитыми мячами или другими действиями — дело второстепенное. Главное, чтобы «Спартак» был первым.

— …Но ваш же гол и «Локомотиву» помог продвинуться в Кубке России!

— Насколько я помню, это было в Самаре, в 1/8 финала против «Крыльев Советов».

— Вы первый в истории России футболист — чемпион и обладатель Кубка в разных командах в один сезон.

— Даже не думал об этом. «Локомотив» выиграл, я ребят от души поздравляю, они молодцы. Но я ведь ушел в «Спартак», и цель у меня была одна — помочь команде стать чемпионом. Не знаю, буду ли считаться победителем Кубка или нет. Если нет — не расстроюсь.

«ЧЕМПИОНСТВО ОТМЕЧАЛИ ВЕСЕЛО»

— Как отмечали победу в чемпионате?

— Да как отмечали… Как отмечают обычно чемпионство. Весело и радостно!

— Что творилось в Перми? Коллективное безумие фанатов?

— У болельщиков за 16 лет скопилось много эмоций, вот они и выбежали на поле. Но все прошло здорово и позитивно.

— Когда «Спартак» наградят чемпионским кубком?

— Не знаю. Мы просто готовимся к игре с «Тереком». Возможно, все произойдет после этого матча.

— Какова задача «Спартака» на оставшиеся туры?

— Надо найти мотивацию, ведь есть возможность набрать рекордные 72 очка, которые наш клуб набрал в чемпионском сезоне-1999. К тому же давайте не забывать о болельщиках. Мы обязаны их радовать, не прекращая. Личные задачи? Если получится забить в оставшихся двух матчах РФПЛ, буду рад. Если не выйдет — ничего страшного.

«В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ НАС ЖДУТ ТОП-КЛУБЫ»

— С кем хотите сыграть в одной группе ЛЧ в следующем сезоне?

— С кем суждено, с тем и сыграем. В любом случае нас ждут противостояния с топ-клубами, так что размышлять о жеребьевке не вижу смысла. Самое главное, что «Спартак» пробился в этот турнир напрямую.

— Уже обсудили расширенную заявку сборной с партнерами? Джикия и Кутепов в списке, Ребров — нет.

— Если честно, никак не обсуждали.

— Есть ли шансы у России в матчах с Венгрией и Чили? Последние — чемпионы Америки.

— На мой взгляд, нужно качественно подготовиться к этим встречам, а шансы есть всегда. Венгрия и Чили — отличные команды, встречи с ними будут хорошей проверкой наших сил в преддверии Кубка конфедераций.