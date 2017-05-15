«Томь» верит, что клуб успеет пройти лицензирование на следующий сезон
МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Руководство «Томи» верит, что клубу удастся пройти лицензирование Российского футбольного союза (РФС) на следующий сезон. Об этом ТАСС заявил генеральный директор томичей Руслан Киселев.
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В понедельник стало известно, что отдел лицензирования РФС отклонил заявку «Томи».
«Да, пока лицензирование не удалось пройти, потому что ждем перевода денег, который обещали после 9 мая. Как только получим — будем рассчитываться. Уверенность (в том, что деньги поступят вовремя — прим. ТАСС), конечно, есть; не было уверенности, мы бы тогда сразу сложили бы ручки и пошли по домам. Сумму долга называть не буду», — прокомментировал ситуацию Киселев.
В феврале стало известно, что за 2016 год томичи накопили долг в размере 460 млн рублей. Позднее спонсор клуба «Газпром нефть» направила «Томи» 200 млн на его погашение. В начале мая Киселев сообщил ТАСС, что клуб ждет второго транша денег, необходимого для погашения задолженностей и прохождения лицензирования на следующий сезон, после 9 мая.
Финансовые проблемы вынудили томский клуб расстаться почти со всем основным составом в зимний перерыв, а также не позволили заявить новичков, так что команда вынуждена прибегать к услугам игроков молодежной команды. За два тура до конца чемпионата страны команда уже потеряла шансы сохранить место в
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