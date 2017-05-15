«Томь» верит, что клуб успеет пройти лицензирование на следующий сезон

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В понедельник стало известно, что отдел лицензирования РФС отклонил заявку «Томи».

«Да, пока лицензирование не удалось пройти, потому что ждем перевода денег, который обещали после 9 мая. Как только получим — будем рассчитываться. Уверенность (в том, что деньги поступят вовремя — прим. ТАСС), конечно, есть; не было уверенности, мы бы тогда сразу сложили бы ручки и пошли по домам. Сумму долга называть не буду», — прокомментировал ситуацию Киселев.

В феврале стало известно, что за 2016 год томичи накопили долг в размере 460 млн рублей. Позднее спонсор клуба «Газпром нефть» направила «Томи» 200 млн на его погашение. В начале мая Киселев сообщил ТАСС, что клуб ждет второго транша денег, необходимого для погашения задолженностей и прохождения лицензирования на следующий сезон, после 9 мая.