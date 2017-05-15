Чалов стал MVP 28-го тура РФПЛ

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19-летний футболист отметился дублем в матче с тульским «Арсеналом» (3:0) и во второй раз подряд был признан лучшим игроком тура.

Вторым стал форвард «Ростова» Сердар Азмун, а замкнул тройку лучших нападающий «Локомотива» Ари.

Эксперты присудили Чалову 9 зачётных баллов, а читатели «Чемпионата» наградили его максимальным количеством баллов (6) в обоих голосованиях — на странице проекта MVP и во «ВКонтакте». Итого у Чалова — 15 очков.

На звание MVP 28-го тура РФПЛ также претендовали: Артём Дзюба («Зенит»), Квинси Промес, Денис Глушаков, Александр Селихов, Георгий Джикия (все — «Спартак»), Мануэл Фернандеш («Локомотив») и Никита Медведев («Ростов»).