«Динамо» подпишет не больше двух-трех новичков в летнее трансферное окно
МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Московский футбольный клуб «Динамо» планирует подписать не больше двух- трех новых игроков в летнее трансферное окно. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор
бело-голубых Евгений Муравьев.
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«Динамо» обеспечило себе первое место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) за четыре тура до финиша, обыграв в матче 34-го тура краснодарскую «Кубань» (1:0) и став недосягаемым для ближайшего преследователя «Тосно» (Ленинградская область). Путевку в Российскую футбольную
«Наша селекция идет точечно. Мы ищем по одному игрок в каждую линию — в защиту, полузащиту и нападение. Насчет вратаря, мы пока обсуждаем. Мы понимаем, что Антон Шунин нужен хороший дублер, но можем обойтись своими резервами», — сказал Муравьев.
«Я думаю, что мы окажемся в такой ситуации, что со временем Сергея Нарубина просто заменит молодой голкипер. Возможно им станет Игорь Лещук, который неплохо отстоял в Саратове в матче с “Соколом”, он наш воспитанник. А если говорить об общем количестве новичков, то их будет не больше
Обольскому нужно думать о профессиональном росте, а не о деньгах
По информации портала Transfermarkt, по окончании сезона-2016/17 у «Динамо» заканчиваются контракты с Николаем Обольским и Алексеем Козловым.
«Это неверная информация. У Козлова был более длительный контракт. При этом мы с Алексеем переподписали соглашение, он пошел нам навстречу, игрок понимает всю ситуацию в клубе и согласился на понижение заработной платы», — сказал Муравьев.
«С Николаем (Обольским) ситуация непростая, он хотел бы больше играть, — продолжил он. — Мы неоднократно делали ему предложение о новом контракте, но многое будет сейчас зависеть от того, как он планирует реализовать себя в будущем. Он должен понимать, что мы заинтересованы в его профессиональном росте».
«Из него может получиться хороший игрок, но им не должен двигать только меркантильный интерес. В противном случае мы потеряем его как футболиста», — подытожил функционер.
12 мая
«У нас пока нет предметного предложения для него в
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