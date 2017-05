«Динамо» подпишет не больше двух-трех новичков в летнее трансферное окно

«ВТБ Арена» вошла в шорт-лист в номинации «Лучшая будущая спортивная арена года» (Future Sporting Venue of the Year) на международной конференции World Stadium Congress and Awards — 2017, которая пройдёт в столице Катара Дохе с 21 по 24 мая 2017 года.