«Динамо» подпишет не больше двух-трех новичков в летнее трансферное окно

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«Динамо» обеспечило себе первое место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) за четыре тура до финиша, обыграв в матче 34-го тура краснодарскую «Кубань» (1:0) и став недосягаемым для ближайшего преследователя «Тосно» (Ленинградская область). Путевку в Российскую футбольную премьер-лигу бело-голубые завоевали еще раньше, за семь встреч до конца первенства.

«Наша селекция идет точечно. Мы ищем по одному игрок в каждую линию — в защиту, полузащиту и нападение. Насчет вратаря, мы пока обсуждаем. Мы понимаем, что Антон Шунин нужен хороший дублер, но можем обойтись своими резервами», — сказал Муравьев.

«Я думаю, что мы окажемся в такой ситуации, что со временем Сергея Нарубина просто заменит молодой голкипер. Возможно им станет Игорь Лещук, который неплохо отстоял в Саратове в матче с “Соколом”, он наш воспитанник. А если говорить об общем количестве новичков, то их будет не больше двух-трех в новом сезоне», — добавил он.

Обольскому нужно думать о профессиональном росте, а не о деньгах

По информации портала Transfermarkt, по окончании сезона-2016/17 у «Динамо» заканчиваются контракты с Николаем Обольским и Алексеем Козловым.

«Это неверная информация. У Козлова был более длительный контракт. При этом мы с Алексеем переподписали соглашение, он пошел нам навстречу, игрок понимает всю ситуацию в клубе и согласился на понижение заработной платы», — сказал Муравьев.

«С Николаем (Обольским) ситуация непростая, он хотел бы больше играть, — продолжил он. — Мы неоднократно делали ему предложение о новом контракте, но многое будет сейчас зависеть от того, как он планирует реализовать себя в будущем. Он должен понимать, что мы заинтересованы в его профессиональном росте».

«Из него может получиться хороший игрок, но им не должен двигать только меркантильный интерес. В противном случае мы потеряем его как футболиста», — подытожил функционер.

12 мая пресс-служба «Динамо» сообщила, что контракт с 35-летним австралийским защитником Люком Уилкширом не будет продлен. Игрок выступал за команду с 2008 года с перерывом на два сезона (2014−2016). В текущем первенстве ФНЛ футболист провел всего шесть встреч, не отметившись в них результативными действиями.