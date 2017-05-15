Тренер «Ростова» Данильянц: В клубе финансовая нестабильность
Наставник футбольного клуба «Ростов» Иван Данильянц поделился с журналистами ситуацией в команде. Тренер отметил, что его подопечные заслужили самых добрых слов за сезон, но будущее «Ростова» в его нынешнем состоянии туманно, прежде всего,
из-на финансовой ситуации в клубе.
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Видимо, что-то случилось...
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«От результатов это [работа с командой нынешнего тренерского штаба, — прим. ред. ] вряд ли будет зависеть, — цитирует Данильянца Sports.Ru. — Потому что ребята заслужили самых добрых слов во всех отношениях, ну, а все проблемы, которые сопровождали нас здесь с первого же дня, остаются».
В числе основных проблем тренер назвал отсутствие финансовой стабильности, отсутствие программной работы на развитие, где завтрашний день продуман и финансово обеспечен: «Всего этого у нас
Когда тренера спросили про Курбана Бердыева, который работает в «Ростове», то Данильянц сказал: «Если к этому добавить максимализм Бердыева, который никогда ничего не делает второпях и
«Я думаю, вопрос, останется ли тренерский штаб работать в “Ростове”, зависит от того, как сложатся финансовые и инфраструктурные составляющие», — заключил Данильянц. Напомним, что команда из
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