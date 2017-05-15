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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29742201/
15 мая 2017, 10:44 | Футбол: Премьер-лига | Вести.Ru

Тренер «Ростова» Данильянц: В клубе финансовая нестабильность

Наставник футбольного клуба «Ростов» Иван Данильянц поделился с журналистами ситуацией в команде. Тренер отметил, что его подопечные заслужили самых добрых слов за сезон, но будущее «Ростова» в его нынешнем состоянии туманно, прежде всего, из-на финансовой ситуации в клубе.

Наставник футбольного клуба Ростов Иван Данильянц поделился с журналистами ситуацией в команде. Тренер отметил что его подопечные заслужили самых добрых слов за сезон но будущее Ростова в его нынешнем состоянии туманно прежде всего <nobr>из-на </nobr>финансовой ситуации в клубе. Увеличить
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«От результатов это [работа с командой нынешнего тренерского штаба, — прим. ред. ] вряд ли будет зависеть, — цитирует Данильянца Sports.Ru. — Потому что ребята заслужили самых добрых слов во всех отношениях, ну, а все проблемы, которые сопровождали нас здесь с первого же дня, остаются».

В числе основных проблем тренер назвал отсутствие финансовой стабильности, отсутствие программной работы на развитие, где завтрашний день продуман и финансово обеспечен: «Всего этого у нас по-прежнему нет».

Когда тренера спросили про Курбана Бердыева, который работает в «Ростове», то Данильянц сказал: «Если к этому добавить максимализм Бердыева, который никогда ничего не делает второпях и как-нибудь… Он всегда работает на перспективу, стремится к тому, чтобы все, что он делает, имело под собой базу. Когда ее нет, работать очень сложно».

«Я думаю, вопрос, останется ли тренерский штаб работать в “Ростове”, зависит от того, как сложатся финансовые и инфраструктурные составляющие», — заключил Данильянц. Напомним, что команда из Ростова-на-Дону в этом сезоне очень хорошо представляла Россию в Лиге чемпионов и Лиге Европы и ведет борьбу за 5-е место в премьер-лиге.

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