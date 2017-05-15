Тренер «Ростова» Данильянц: В клубе финансовая нестабильность

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«От результатов это [работа с командой нынешнего тренерского штаба, — прим. ред. ] вряд ли будет зависеть, — цитирует Данильянца Sports.Ru. — Потому что ребята заслужили самых добрых слов во всех отношениях, ну, а все проблемы, которые сопровождали нас здесь с первого же дня, остаются».

В числе основных проблем тренер назвал отсутствие финансовой стабильности, отсутствие программной работы на развитие, где завтрашний день продуман и финансово обеспечен: «Всего этого у нас по-прежнему нет».

Когда тренера спросили про Курбана Бердыева, который работает в «Ростове», то Данильянц сказал: «Если к этому добавить максимализм Бердыева, который никогда ничего не делает второпях и как-нибудь… Он всегда работает на перспективу, стремится к тому, чтобы все, что он делает, имело под собой базу. Когда ее нет, работать очень сложно».