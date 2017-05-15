КДК РФС рассмотрит прорыв болельщиков «Спартака» на поле после игры с «Амкаром»
МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/.
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит массовое выбегание болельщиков московского «Спартака» на поле после матча против пермского «Амкара». Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
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Матч между «Амкаром» и «Спартаком» прошел в субботу в Перми и завершился победой москвичей со счетом 1:0. После финального свистка, когда спартаковские футболисты праздновали победу, несколько десятков болельщиков, прорвав ограждения, выбежали на поле.
«Болельщики “Спартака” использовали пиротехнику, ненормативную лексику, сидели на ограждениях между полем и трибунами. Также на основании рапорта делегата рассмотрим массовое выбегание болельщиков “Спартака” на поле. Мы направили уведомления в клубы», — сказал Григорьянц.
Заседание КДК РФС пройдет во вторник в Доме футбола в Москве.
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