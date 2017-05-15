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15 мая 2017, 10:43 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

КДК РФС рассмотрит прорыв болельщиков «Спартака» на поле после игры с «Амкаром»

МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит массовое выбегание болельщиков московского «Спартака» на поле после матча против пермского «Амкара». Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Болельщики Спартака также использовали пиротехнику ненормативную лексику сидели на ограждениях между полем и трибунами. Увеличить
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Матч между «Амкаром» и «Спартаком» прошел в субботу в Перми и завершился победой москвичей со счетом 1:0. После финального свистка, когда спартаковские футболисты праздновали победу, несколько десятков болельщиков, прорвав ограждения, выбежали на поле.

«Болельщики “Спартака” использовали пиротехнику, ненормативную лексику, сидели на ограждениях между полем и трибунами. Также на основании рапорта делегата рассмотрим массовое выбегание болельщиков “Спартака” на поле. Мы направили уведомления в клубы», — сказал Григорьянц.

Заседание КДК РФС пройдет во вторник в Доме футбола в Москве.

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