КДК РФС рассмотрит прорыв болельщиков «Спартака» на поле после игры с «Амкаром»

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Матч между «Амкаром» и «Спартаком» прошел в субботу в Перми и завершился победой москвичей со счетом 1:0. После финального свистка, когда спартаковские футболисты праздновали победу, несколько десятков болельщиков, прорвав ограждения, выбежали на поле.

«Болельщики “Спартака” использовали пиротехнику, ненормативную лексику, сидели на ограждениях между полем и трибунами. Также на основании рапорта делегата рассмотрим массовое выбегание болельщиков “Спартака” на поле. Мы направили уведомления в клубы», — сказал Григорьянц.

Заседание КДК РФС пройдет во вторник в Доме футбола в Москве.