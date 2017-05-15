Битва за Европу накаляется. Главные интриги финиша премьер-лиги

РОСГОССТРАХ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 28-й тур.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ.

Претенденты: ЦСКА (56 очков), «Зенит» (55 очков).

Календарь ЦСКА: «Рубин» (г), «Анжи» (д).

Календарь «Зенита»: «Краснодар» (д), «Локомотив» (г).

В минувшем туре никто из двух кандидатов на главный турнир Европы не сфальшивил, поэтому и диспозиция не изменилась — ЦСКА до сих пор на пол-корпуса впереди «Зенита», да еще и имеет преимущество по результатам личных встреч (этот показатель будет важен при равенстве очков). Но в среду армейцы полетят в Казань, где исторически играют ужасно — всего одна победа в шести последних матчах, пусть и в золотой прошлогодней встрече. «Зениту», к его счастью, в ближайшем туре предстоит играть не на Крестовском острове, а на «Петровском», хотя соперник от этого слабее не становится — «Краснодару» очень нужны очки именно сейчас. Вероятно, именно в предпоследнем туре и решится судьба серебряных медалей.

ЛИГА ЕВРОПЫ.

Претенденты: «Краснодар» (46), «Терек» (45), «Ростов» (45).

Календарь «Краснодара»: «Зенит» (г), «Томь» (г).

Календарь «Терека»: «Спартак» (г), «Крылья Советов» (г).

Календарь «Ростова»: «Анжи» (г), «Оренбург» (г).

У подступов к пьедесталу жарко: «Ростов» и «Терек» в выходные победили, а «Краснодар» еле спасся в Екатеринбурге — иначе у всех трех команд было бы сейчас равное количество очков. Перцу интриге добавляет и финишный календарь — никто из претендентов на единственное место в Лиге Европы не сыграет на своем поле. При этом каждый из этих выездов по-своему сложен — разве что «Краснодару» в Томске будет относительно просто. «Ростов» в данном случае выглядит аутсайдером борьбы за еврокубки, потому что желто-синие до сих пор не одержали ни одной победы в чемпионате за пределами родного стадиона.

СТЫКОВЫЕ МАТЧИ И ВЫЛЕТ.

Претенденты: «Урал» (30), «Анжи» (30), «Оренбург» (26), «Крылья Советов» (25), «Арсенал» (24).

Календарь «Урала»: «Локомотив» (д), «Уфа» (г).

Календарь «Анжи»: «Ростов» (д), ЦСКА (г).

Календарь «Оренбурга»: «Уфа» (д), «Ростов» (д).

Календарь «Крыльев»: «Томь» (г), «Терек» (д).

Календарь «Арсенала»: «Амкар» (д), «Спартак» (д).

«Амкар», несмотря на поражение от «Спартака», в эти выходные де-факто продлил прописку в элите еще на сезон. Но еще пять клубов до сих пор не могут чувствовать себя в безопасности, и, более того, каждому из них в теории может достаться единственный прямой волчий билет. Правда, «Урал» и «Анжи» уже в среду досрочно могут решить задачу, если выиграют в домашних матчах. У махачкалинцев на бумаге самый сложный финишный календарь среди квинтета претендентов на вылет — на сегодня оба их соперника мотивированы, причем находятся в верхней части таблицы. Отметим также, что в двух оставшихся турах эти пять клубов не будут играть между собой.

ПОВЫШЕНИЕ В КЛАССЕ.

Претенденты: «Енисей» (60), «СКА-Хабаровск» (58), «Тамбов» (56).

Благодаря воскресной победе над «Тюменью», «Енисей» гарантировал себе участие в стыковых матчах, хотя из тройки команда Андрея Тихонова все еще может вылететь: хабаровчане всего в двух очках. При этом за последнюю неделю существенно сократилось число кандидатов на выход в премьер-лигу: было восемь, а осталось всего три (у «Спартака-2» 56 очков, но москвичи не могут подняться наверх). А, может быть, оно и к лучшему, ведь в заключительном туре ФНЛ «СКА-Хабаровск» примет у себя «Тамбов». Два единственных претендента на оставшуюся путевку в «стыки» сыграют друг с другом. Сюжет!