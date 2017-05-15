Битва за Европу накаляется. Главные интриги финиша премьер-лиги
Нас ожидает кипучая концовка чемпионата: многие команды до сих пор мотивированы, многие важные вопросы еще не решены.
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РОСГОССТРАХ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ.
Претенденты: ЦСКА (56 очков), «Зенит» (55 очков).
Календарь ЦСКА: «Рубин» (г), «Анжи» (д).
Календарь «Зенита»: «Краснодар» (д), «Локомотив» (г).
В минувшем туре никто из двух кандидатов на главный турнир Европы не сфальшивил, поэтому и диспозиция не изменилась — ЦСКА до сих пор на
ЛИГА ЕВРОПЫ.
Претенденты: «Краснодар» (46), «Терек» (45), «Ростов» (45).
Календарь «Краснодара»: «Зенит» (г), «Томь» (г).
Календарь «Терека»: «Спартак» (г), «Крылья Советов» (г).
Календарь «Ростова»: «Анжи» (г), «Оренбург» (г).
У подступов к пьедесталу жарко: «Ростов» и «Терек» в выходные победили, а «Краснодар» еле спасся в Екатеринбурге — иначе у всех трех команд было бы сейчас равное количество очков. Перцу интриге добавляет и финишный календарь — никто из претендентов на единственное место в Лиге Европы не сыграет на своем поле. При этом каждый из этих выездов
СТЫКОВЫЕ МАТЧИ И ВЫЛЕТ.
Претенденты: «Урал» (30), «Анжи» (30), «Оренбург» (26), «Крылья Советов» (25), «Арсенал» (24).
Календарь «Урала»: «Локомотив» (д), «Уфа» (г).
Календарь «Анжи»: «Ростов» (д), ЦСКА (г).
Календарь «Оренбурга»: «Уфа» (д), «Ростов» (д).
Календарь «Крыльев»: «Томь» (г), «Терек» (д).
Календарь «Арсенала»: «Амкар» (д), «Спартак» (д).
«Амкар», несмотря на поражение от «Спартака», в эти выходные
ПОВЫШЕНИЕ В КЛАССЕ.
Претенденты: «Енисей» (60), «СКА-Хабаровск» (58), «Тамбов» (56).
Благодаря воскресной победе над «Тюменью», «Енисей» гарантировал себе участие в стыковых матчах, хотя из тройки команда Андрея Тихонова все еще может вылететь: хабаровчане всего в двух очках. При этом за последнюю неделю существенно сократилось число кандидатов на выход в премьер-лигу: было восемь, а осталось всего три (у «Спартака-2» 56 очков, но москвичи не могут подняться наверх). А, может быть, оно и к лучшему, ведь в заключительном туре ФНЛ «СКА-Хабаровск» примет у себя «Тамбов». Два единственных претендента на оставшуюся путевку в «стыки» сыграют друг с другом. Сюжет!
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