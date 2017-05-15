Болельщики: Зачем переходить в «Челси»? Каррера просто обыграет Конте в лиге чемпионов!

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«ТЕРЕК» ОБЫГРАЛ «ТОМЬ» И ПРИБЛИЗИЛСЯ К ЗОНЕ ЕВРОКУБКОВ.

«Томь» на своем поле потерпела поражение от «Терека» в матче 28-го тура чемпионата России — 1:2. Победный гол на счету Аблая Мбенга.

Томская команда еще до 28-го тура потеряла математические шансы на сохранение места в премьер-лиге. Команда Валерия Петракова с 14-ю очками замыкает турнирную таблицу.

«Терек» набрал 45 очков и на один балл отстает от идущего четвертым «Краснодара». Напомним, что четвертое место дает право сыграть в Лиге Европы. Сегодня «Терек» может догнать «Ростов», если победит в домашнем матче «Рубин».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">"Терек" обыграл "Томь" и приблизился к зоне еврокубков<a href="https://t.co/evNGOnPuSd">https://t.co/evNGOnPuSd</a> <a href="https://t.co/9nZTWxsT3h">pic.twitter.com/9nZTWxsT3h</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/863710515293540353">14 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Shpasic: Спартак в следующем туре его отдалит от зоны еврокубков).

budulay1974: Да вот сейчас Терек в Москве будет биться. А нам проигрывать у себя дома никак нельзя. Все-таки дома будем отмечать наше Чемпионство. Даже как-то неудобно перед Тереком становится, что они нас Чемпионами сделали официально, а мы их в Европу не пустим.

rusfed 2.0: Росбюджет не выдержит участия Терека в еврокубках.

баламошка: Как бы Спартаку праздник не испортили в следующем туре).

serzheo: Пока Краснодар и Ростов думают — кому играть в ЛЕ, Терек ща обойдет обоих, посмеюсь от души)) Веселый год получается — Спартак вылез на первое место, Терек в ЛЕ, Монако в ЛЧ пошумел изрядно.

ALEXEY959595: Терек не нужен в ЛЕ, эта не та команда, которая в еврокубках принесет России большую пользу как Ростов и Краснодар. Ростов мог вообще выграть ЛЕ в этом сезоне, попадись ему МЮ не в в 1/8, а скажем, в финале, где все решает один конкретный матч. Терек еще не готов к таким подвигам.

ИГРОКИ «ДИНАМО» СЛОМАЛИ КУБОК ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНОВАНИЯ.

Игрокам «Динамо» вручили кубок победителей чемпионата ФНЛ после матча 37-го тура против «Шинника» (1:0). Напомним, что бело-голубые досрочно выиграли турнир и вернулись в РФПЛ.

Во время празднования игроки столичного клуба сломали трофей — крышка кубка съехала, а сама чаша оторвалась от постамента.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Кубок уже поломали - крышка съехала, дно отвинтили <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE?src=hash">#Динамо</a> <a href="https://t.co/3EypVex71b">pic.twitter.com/3EypVex71b</a></p>— Ярослав Сусов (@YaroSusov) <a href="https://twitter.com/YaroSusov/status/863765767900217345">14 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

oze11: Мэйд ин Чайна.

marksan: Гулять, так гулять!

igorx70: В ларьке вчера купили.

Урфин Джюс: Кубок был сделан на автоВАЗе видимо..

Besedin Dmitry: Плохая примета однако….

«РОСТОВ» ПОБЕДИЛ «РУБИН» — 4:2!

«Ростов» в домашнем матче 28-го тура премьер-лиги «Рубин» (4:2). Счет уже на 7-й минуте встречи из офсайда открыл Сердар Азмун, через 12 минут отличился Дмитрий Полоз. В начале второго тайма Азмун оформил дубль, затем голами обменялись Кристиан Нобоа и Янн М'Вила. В концовке встречи Максим Канунников забил второй мяч казанцев.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Если Бердыев вернется в Рубин, то полномочия у него будут беспрецедентные! Возможно, попросит Бугульму и Чистополь.</p>— Артур Еникеев (@nogeira86) <a href="https://twitter.com/nogeira86/status/863797768825036801">14 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Препод: Когда уже уволят наконец из клуба этого бездарного тренера Грасиа вместе с этими Санчесами? Он позорит футбол и спорт Татарстана ! Сколько можно на это смотреть? Хватит уже !

Fajyz: Мотивация нулевая, ждут смены тренерского штаба.

Cheremis57: Браво, «Ростов»! Ростовчане достойно завершают сезон, еще есть шансы на попадание в ЛЕ!! Жаль Рыжикова, вместо уважения к его игре, его обвиняют в сдаче матча казанские болельщики!!!

Вопреки: Забили 4 и перестали играть… Устроили ШОУ мужики на прощание с ростовчанами до нового сезона… только вот с кем во главе будет «Ростов», без спонсоров… даже Данильянц не знает? На, а у Грасии те же отмазы при провале, как и у Луческу — думаю, обоих нужно отправлять домой… Но наварятся ребята не слабо, благодаря «супер-менеджерам» казанским и питерским.

Гелендваген Бердыева: Спрашивать надо с тех, кто приглашал в Казань эту испанскую сливную машину.

МАССИМО КАРРЕРА: «КОНТЕ? МОЯ КОМАНДА — «СПАРТАК».

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в эфире передачи «После футбола» подчеркнул, что не собирается покидать команду. Даже если его позовет в «Челси» Антонио Конте, с которым итальянец работал в «Ювентусе».

— В настоящий момент моя команда — «Спартак», — сказал Каррера. — Я рад, что пришел сюда. Горд, что председатель совета директоров в меня поверил. И я собираюсь продолжать работу, если мне доверят.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Массимо Каррера: "Конте? Моя команда – "Спартак" <a href="https://t.co/plUgxo2WO8">https://t.co/plUgxo2WO8</a> <a href="https://t.co/Xyd8ABZcZ4">pic.twitter.com/Xyd8ABZcZ4</a></p>— СЭ Спартак (@spartak_se) <a href="https://twitter.com/spartak_se/status/863819399567986688">14 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Gladiator-76: Каррера доказал, что может работать самостоятельно. Идти в «Челси» к Конте это значит снова оказаться в подмастерьях. Даже если финансовые условия гораздо лучше. Тем более не факт, что тренер аристократов имел в виду именно Массимо. Ну и конечно не стоит забывать, что у московского итальянца есть реальный шанс попробовать свои силы в качестве самостоятельного наставника в Лиге Чемпионов. Каррера амбициозен и такого шанса не упустит.

HerculesKolya: Даа нууу, стать чемпионом в качестве главного, впереди Лига Чемпионов и уходить помощником!??

Константин Срулевич Наумов: Зачем переходить в Челси? Массимо просто обыграет этого Конте в Лиге Чемпионов и всего делов….