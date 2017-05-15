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15 мая 2017, 7:03 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

ФК «Анжи» выразил соболезнования главному тренеру Григоряну в связи со смертью матери

МОСКВА, 15 мая — Р-Спорт. Руководство и футболисты «Анжи» выразили соболезнования главному тренеру махачкалинской команды Александру Григоряну в связи со смертью матери.

В воскресенье стало известно, что за два часа до матча 28-го тура чемпионата России с «Уфой» у Григоряна скончалась мать. По окончании игры специалист не явился на пресс-конференцию — вместо Григоряна к журналистам вышел его помощник Дмитрий Безняк, который сообщил о трагедии.

«Руководство, тренерский штаб, игроки “Анжи” искренне соболезнуют Александру Григоряну в связи со скоропостижной смертью матери. Мы вместе!» — говорится в сообщении «Анжи» в клубном микроблоге в Twitter.

По словам Безняка, о смерти матери Григорян узнал перед началом матча, но принял решение остаться с командой. Сразу после игры Григорян вылетел на похороны.

Анжи
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