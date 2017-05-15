ФК «Анжи» выразил соболезнования главному тренеру Григоряну в связи со смертью матери

В воскресенье стало известно, что за два часа до матча 28-го тура чемпионата России с «Уфой» у Григоряна скончалась мать. По окончании игры специалист не явился на пресс-конференцию — вместо Григоряна к журналистам вышел его помощник Дмитрий Безняк, который сообщил о трагедии.

«Руководство, тренерский штаб, игроки “Анжи” искренне соболезнуют Александру Григоряну в связи со скоропостижной смертью матери. Мы вместе!» — говорится в сообщении «Анжи» в клубном микроблоге в Twitter.

По словам Безняка, о смерти матери Григорян узнал перед началом матча, но принял решение остаться с командой. Сразу после игры Григорян вылетел на похороны.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Руководство,тренерский штаб,игроки ФК«Анжи» искренне соболезнуют Александру Григоряну в связи со скоропостижной смертью матери. Мы вместе! <a href="https://t.co/ayjN0Wf53q">pic.twitter.com/ayjN0Wf53q</a></p>— ФК «Анжи» (@fc_anji) <a href="https://twitter.com/fc_anji/status/863879184665497601">14 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>