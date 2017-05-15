ФК «Анжи» выразил соболезнования главному тренеру Григоряну в связи со смертью матери
МОСКВА, 15 мая —
Р-Спорт. Руководство и футболисты «Анжи» выразили соболезнования главному тренеру махачкалинской команды Александру Григоряну в связи со смертью матери.
В воскресенье стало известно, что за два часа до матча 28-го тура чемпионата России с «Уфой» у Григоряна скончалась мать. По окончании игры специалист не явился на
«Руководство, тренерский штаб, игроки “Анжи” искренне соболезнуют Александру Григоряну в связи со скоропостижной смертью матери. Мы вместе!» — говорится в сообщении «Анжи» в клубном микроблоге в Twitter.
По словам Безняка, о смерти матери Григорян узнал перед началом матча, но принял решение остаться с командой. Сразу после игры Григорян вылетел на похороны.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter