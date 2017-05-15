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15 мая 2017, 0:40 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Иван Данильянц: Останется ли Бердыев в Ростове, зависит от финансов

На пресс-конференции тренер дончан говорил о будущем, а его казанский коллега критиковал судей.

Тренер Ростова — о будущем. Увеличить
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— От чего будет зависеть продолжение работы в Ростове тренерского штаба Курбана Бердыева — от достигнутого результата или финансов? — вопрос Данильянцу.

— От результата вряд ли, ребята в любом случае заслужили самых добрых слов за этот сезон. Но проблемы остаются, в клубе по-прежнему нет стабильности и стратегической работы на развитие. Если добавить сюда максимализм Курбана Бекиевича, который всегда ставит самые высокие задачи и всегда хочет действовать на перспективу, чтобы была серьезная база и программа развития. В нынешних условиях работать очень сложно. Если вопрос возникнет, то его решение будет зависеть от того, что будет с финансово-инфраструктурной частью.

— Ваш коллега Хави Грасия критиковал судейство…

— Видимо, это что-то эмоциональное. Сегодня ребята продемонстрировали умение противостоять атакующему потенциалу «Рубина» и заслуженно победили.

— Цель — занять четвертое место?

— У нас, разумеется, есть такое желание, но мы давно еще договорились с ребятами — готовимся к каждой следующей игре. Все так или иначе теряют очки, тем более при столь плотном календаре. Такие короткие интервалы нам неудобны, потому что у нас сейчас короткая скамейка и нет ротации. Например, у Полоза были судороги уже на 70-й минуте. Так что все непросто.

— У Азмуна был особый настрой на «Рубин»?

— Думаю, все игравшие раньше в Казани ребята оказались очень мотивированы. Это дополнительный стимул, но главное — желание красиво попрощаться с болельщиками в последнем домашнем матче сезона.

Хави ГРАСИЯ, главный тренер «Рубина»:

— Знали, что едем играть против сложного соперника, отлично выступающего дома. Ему сложно забить. Но матч сложился так, что мы быстро пропустили, хотя, вероятно, в этом моменте был офсайд. Это сбило нас с курса, и хотя искали варианты в атаке, но не получилось. Нас ждет еще трудный матч в среду, будем готовиться к нему.

— Почему ваша оборона позволяла с легкостью наносить удары по воротам?

— Если анализировать все голы, то в первом голе, повторю, был офсайд. При третьем Ерохин сфолил против М'Вила, это очевидное нарушение. Но мы действительно давали слишком много свободы хозяевам — точно так же, как и арбитр.

14.05.2017 19:00 Зрители 11091 основной раунд: 28-й тур Олимп-2
Ростов 4:2 Рубин
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Иван Данильянц Грасия Хави
Голы
7′ Сердар Азмун (Г. Сесар Навас) 20
19′ Дмитрий Полоз (К. Нобоа, Т. Калачев) 7
51′ Сердар Азмун (Т. Калачев) 20
73′ Кристиан Нобоа (А.Е. Бухаров, Д. Полоз) 16
4 Янн М`Вила 75′
9 Максим Канунников (И. Ахметов) 87′
Составы
Никита Медведев 77
Тимофей Калачев 2
22′ Федор Кудряшов 30
Гонсалес Сесар Навас 44
Александр Гацкан 84
Кристиан Нобоа 16
Александр Ерохин 89
Дмитрий Полоз 7
56′ Миха Мевля 23
Марко Симич 22
12′ Игорь Киреев 8
Денис Терентьев 5
63′ Сердар Азмун 20
Александр Бухаров 11
1 Сергей Рыжиков
2 Олег Кузьмин
3 Эльмир Набиуллин
6 Ортега Серхио Санчес
88 Руслан Камболов
31 Денис Ткачук
9 Максим Канунников
4 Янн М`Вила
96 Рифат Жемалетдинов 56′
22 Кристиан Жонатас
21 Рубен Рочина 87′
85 Ильзат Ахметов 90′
20 Мийо Цакташ 76′
8 Александр Сонг
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
6 Удары (всего) 10
5 Удары в створ 7
3 Угловые 6
14 Фолы 10
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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