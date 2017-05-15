Иван Данильянц: Останется ли Бердыев в Ростове, зависит от финансов

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— От чего будет зависеть продолжение работы в Ростове тренерского штаба Курбана Бердыева — от достигнутого результата или финансов? — вопрос Данильянцу.

— От результата вряд ли, ребята в любом случае заслужили самых добрых слов за этот сезон. Но проблемы остаются, в клубе по-прежнему нет стабильности и стратегической работы на развитие. Если добавить сюда максимализм Курбана Бекиевича, который всегда ставит самые высокие задачи и всегда хочет действовать на перспективу, чтобы была серьезная база и программа развития. В нынешних условиях работать очень сложно. Если вопрос возникнет, то его решение будет зависеть от того, что будет с финансово-инфраструктурной частью.

— Ваш коллега Хави Грасия критиковал судейство…

— Видимо, это что-то эмоциональное. Сегодня ребята продемонстрировали умение противостоять атакующему потенциалу «Рубина» и заслуженно победили.

— Цель — занять четвертое место?

— У нас, разумеется, есть такое желание, но мы давно еще договорились с ребятами — готовимся к каждой следующей игре. Все так или иначе теряют очки, тем более при столь плотном календаре. Такие короткие интервалы нам неудобны, потому что у нас сейчас короткая скамейка и нет ротации. Например, у Полоза были судороги уже на 70-й минуте. Так что все непросто.

— У Азмуна был особый настрой на «Рубин»?

— Думаю, все игравшие раньше в Казани ребята оказались очень мотивированы. Это дополнительный стимул, но главное — желание красиво попрощаться с болельщиками в последнем домашнем матче сезона.

Хави ГРАСИЯ, главный тренер «Рубина»:

— Знали, что едем играть против сложного соперника, отлично выступающего дома. Ему сложно забить. Но матч сложился так, что мы быстро пропустили, хотя, вероятно, в этом моменте был офсайд. Это сбило нас с курса, и хотя искали варианты в атаке, но не получилось. Нас ждет еще трудный матч в среду, будем готовиться к нему.

— Почему ваша оборона позволяла с легкостью наносить удары по воротам?

— Если анализировать все голы, то в первом голе, повторю, был офсайд. При третьем Ерохин сфолил против М'Вила, это очевидное нарушение. Но мы действительно давали слишком много свободы хозяевам — точно так же, как и арбитр.