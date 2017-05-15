Иван Данильянц: Останется ли Бердыев в Ростове, зависит от финансов
На
пресс-конференции тренер дончан говорил о будущем, а его казанский коллега критиковал судей.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— От чего будет зависеть продолжение работы в Ростове тренерского штаба Курбана Бердыева — от достигнутого результата или финансов? — вопрос Данильянцу.
— От результата вряд ли, ребята в любом случае заслужили самых добрых слов за этот сезон. Но проблемы остаются, в клубе
— Ваш коллега Хави Грасия критиковал судейство…
— Видимо, это
— Цель — занять четвертое место?
— У нас, разумеется, есть такое желание, но мы давно еще договорились с ребятами — готовимся к каждой следующей игре. Все так или иначе теряют очки, тем более при столь плотном календаре. Такие короткие интервалы нам неудобны, потому что у нас сейчас короткая скамейка и нет ротации. Например, у Полоза были судороги уже на 70-й минуте. Так что все непросто.
— У Азмуна был особый настрой на «Рубин»?
— Думаю, все игравшие раньше в Казани ребята оказались очень мотивированы. Это дополнительный стимул, но главное — желание красиво попрощаться с болельщиками в последнем домашнем матче сезона.
Хави ГРАСИЯ, главный тренер «Рубина»:
— Знали, что едем играть против сложного соперника, отлично выступающего дома. Ему сложно забить. Но матч сложился так, что мы быстро пропустили, хотя, вероятно, в этом моменте был офсайд. Это сбило нас с курса, и хотя искали варианты в атаке, но не получилось. Нас ждет еще трудный матч в среду, будем готовиться к нему.
— Почему ваша оборона позволяла с легкостью наносить удары по воротам?
— Если анализировать все голы, то в первом голе, повторю, был офсайд. При третьем Ерохин сфолил против М'Вила, это очевидное нарушение. Но мы действительно давали слишком много свободы хозяевам — точно так же, как и арбитр.
|Иван Данильянц
|Грасия Хави
|
|
|
|
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|2
|6
|Удары (всего)
|10
|5
|Удары в створ
|7
|3
|Угловые
|6
|14
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Глот (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter