Бердыев снова передал привет Казани. «Ростов» победил «Рубин»

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Участников завершающего матча тура исходы других игр не порадовали: стремящийся в Лигу Европы «Ростов» окончательно потерял право на осечку в оставшихся поединках, а шансы «Рубина» на место хотя бы в верхней половине таблицы стали призрачными. Не особо вдохновляла и погода: солнечные дни сменились дождем в день матча. Осадки, правда, прекратились за пару часов до начала игры, но поле стало влажным, а у кого-то из болельщиков, возможно, породили сомнения в походе на футбол. В итоге последней домашней встрече «Ростова» в этом сезоне немного не хватило до аншлага.

Хави Грасия сохранил победный состав неизменным, а в «Ростове» перемены произошли в обороне. Место дисквалифицированного Байрамяна слева занял Киреев, зато вернувшийся в строй Мевля позволил Гацкану вернуться из защиты на свое обычное место в центре поля. Впрочем, идиллия продлилась недолго — очередным травмированным защитником стал уже Киреев, отыгравший лишь десять минут.

Прессинг хозяев в дебюте матча дал результат довольно быстро. Сначала он привел к угловому, после розыгрыша которого Азмун в сутолоке протолкнул мяч в ворота. Пять минут спустя Рыжиков с трудом отбил мяч после еще одного удара иранца с острого угла, а еще через пять минут после очередного перехвата Полоз из-за штрафной пустил мяч в дальний угол — 2:0.

Пришедшая в отличное настроение ростовская публика занялась скандированием имени и фамилии Курбана Бердыева. До конца матча это повторилось чуть ли не десяток раз, и казалось, было адресовано не только самому тренеру, но и казанцам.

В редкие моменты, когда «Рубину» удавалось начать атаку, она доходила максимум до штрафной. Впрочем, сразу несколько дальних ударов гостей выглядели довольно опасными: Рочина со штрафного отправил мяч чуть выше, М'Вила с 35 метров — под перекладину, но среагировал Медведев, а Канунникову помешали рикошет и все тот же Медведев.

Второй тайм начался по образцу первого, и на этот раз забить хозяевам удалось еще быстрее. Поймавший после долгой безголевой серии кураж Азмун сначала прессингом заработал штрафной у боковой линии, а после подачи Калачева — головой вколотил мяч в дальний угол. Возможно, для бывшего форварда «Рубина» казанский клуб стал особым раздражителем после истории с разбирательством его трансфера в ФИФА и попытки допроса казанскими следователями перед матчем первого круга.