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15 мая 2017, 0:07 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Бердыев снова передал привет Казани. «Ростов» победил «Рубин»

Рулевой «Ростова» едва не разгромил свою бывшую команду — лишь расслабленность хозяев позволила «Рубину» избежать крупного поражения.

Лишь расслабленность хозяев позволила <span class=error>казанцам</span> избежать крупного поражения. Увеличить
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Участников завершающего матча тура исходы других игр не порадовали: стремящийся в Лигу Европы «Ростов» окончательно потерял право на осечку в оставшихся поединках, а шансы «Рубина» на место хотя бы в верхней половине таблицы стали призрачными. Не особо вдохновляла и погода: солнечные дни сменились дождем в день матча. Осадки, правда, прекратились за пару часов до начала игры, но поле стало влажным, а у кого-то из болельщиков, возможно, породили сомнения в походе на футбол. В итоге последней домашней встрече «Ростова» в этом сезоне немного не хватило до аншлага.

Хави Грасия сохранил победный состав неизменным, а в «Ростове» перемены произошли в обороне. Место дисквалифицированного Байрамяна слева занял Киреев, зато вернувшийся в строй Мевля позволил Гацкану вернуться из защиты на свое обычное место в центре поля. Впрочем, идиллия продлилась недолго — очередным травмированным защитником стал уже Киреев, отыгравший лишь десять минут.

Прессинг хозяев в дебюте матча дал результат довольно быстро. Сначала он привел к угловому, после розыгрыша которого Азмун в сутолоке протолкнул мяч в ворота. Пять минут спустя Рыжиков с трудом отбил мяч после еще одного удара иранца с острого угла, а еще через пять минут после очередного перехвата Полоз из-за штрафной пустил мяч в дальний угол — 2:0.

Пришедшая в отличное настроение ростовская публика занялась скандированием имени и фамилии Курбана Бердыева. До конца матча это повторилось чуть ли не десяток раз, и казалось, было адресовано не только самому тренеру, но и казанцам.

В редкие моменты, когда «Рубину» удавалось начать атаку, она доходила максимум до штрафной. Впрочем, сразу несколько дальних ударов гостей выглядели довольно опасными: Рочина со штрафного отправил мяч чуть выше, М'Вила с 35 метров — под перекладину, но среагировал Медведев, а Канунникову помешали рикошет и все тот же Медведев.

Второй тайм начался по образцу первого, и на этот раз забить хозяевам удалось еще быстрее. Поймавший после долгой безголевой серии кураж Азмун сначала прессингом заработал штрафной у боковой линии, а после подачи Калачева — головой вколотил мяч в дальний угол. Возможно, для бывшего форварда «Рубина» казанский клуб стал особым раздражителем после истории с разбирательством его трансфера в ФИФА и попытки допроса казанскими следователями перед матчем первого круга.

Но неприятности гостей в виде голов экс-футболистов «Рубина» на этом не закончились. Следующий мяч после шикарного перевода Полоза соорудили Бухаров и Нобоа — форвард не стал бить, а выкатил мяч партнеру почти на пустые ворота. Затем хозяева, памятуя о предстоящих на неделе двух трудных выездных играх, перешли в режим энергосбережения и чуть испортили себе статистику «сухих» домашних матчей — М'Вила и Канунников с промежутком в десять минут сумели дважды протолкнуть мяч в ворота. Это, впрочем, не сильно ухудшило настроение ростовской публике, по окончании матча наградившей свою команду долгой овацией — за долгий сезон с еврокубками и за победу, сохранившую шансы на еврокубки в сезоне будущем.

14.05.2017 19:00 Зрители 11091 основной раунд: 28-й тур Олимп-2
Ростов 4:2 Рубин
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Иван Данильянц Грасия Хави
Голы
7′ Сердар Азмун (Г. Сесар Навас) 20
19′ Дмитрий Полоз (К. Нобоа, Т. Калачев) 7
51′ Сердар Азмун (Т. Калачев) 20
73′ Кристиан Нобоа (А.Е. Бухаров, Д. Полоз) 16
4 Янн М`Вила 75′
9 Максим Канунников (И. Ахметов) 87′
Составы
Никита Медведев 77
Тимофей Калачев 2
22′ Федор Кудряшов 30
Гонсалес Сесар Навас 44
Александр Гацкан 84
Кристиан Нобоа 16
Александр Ерохин 89
Дмитрий Полоз 7
56′ Миха Мевля 23
Марко Симич 22
12′ Игорь Киреев 8
Денис Терентьев 5
63′ Сердар Азмун 20
Александр Бухаров 11
1 Сергей Рыжиков
2 Олег Кузьмин
3 Эльмир Набиуллин
6 Ортега Серхио Санчес
88 Руслан Камболов
31 Денис Ткачук
9 Максим Канунников
4 Янн М`Вила
96 Рифат Жемалетдинов 56′
22 Кристиан Жонатас
21 Рубен Рочина 87′
85 Ильзат Ахметов 90′
20 Мийо Цакташ 76′
8 Александр Сонг
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
6 Удары (всего) 10
5 Удары в створ 7
3 Угловые 6
14 Фолы 10
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
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