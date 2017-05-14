Фатаи-ный гол «Уфы»
Команда Сергея Семака вырвала победу у «Анжи» перед самым финальным свистком.
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КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ
Тот редкий случай, когда судьба матча действительно решилась на последних минутах. В концовке «Анжи» действовал немного острее хозяев, но в итоге все закончилось голом в ворота команды Александра Григоряна. После подачи углового Фатаи голой в падении пробил под перекладину.
ЦИФРЫ
5 — «Уфа» продолжает беспроигрышную серию в противостоянии с «Анжи». Соперники встречались в
4 — ничейная серия «Анжи» превратилась в безвыигрышную. Махачкалинцы не побеждают уже четыре матча подряд.
ЦИТАТЫ
Сергей СЕМАК, главный тренер «Уфы»:
— Я доволен победой и качеством игры, фрагментарно играли лучше во втором тайме. Были моменты, которые мне понравились, есть моменты, над которыми надо работать и работать. В остальном ребята молодцы. Пожелаю удачи «Анжи» в трудных предстоящих матчах, он хорошо играл, исполнял «стандарты», с которого и забил. А мы идем дальше, двигаемся вперед.
Александр ГРИГОРЯН, главный тренер «Анжи»:
— Почему пропустили гол? Наверное, потеря концентрации. Чем она вызвана? К сожалению, желанием сыграть вничью, что нас не устраивало. Как охарактеризовать игру? Никак. Мы потеряли очки.
Главный тренер «Анжи» Александр Григорян не пришел на послематчевую
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