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14 мая 2017, 23:43 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Спартаковские болельщики почтили память Абдулова

Накануне дня рождения Александра Абдулова болельщики «Спартака» почтили память легендарного актера.

Накануне дня рождения Александра <span class=error>Абдулова</span> болельщики Спартака почтили память легендарного актера. Увеличить
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Как информирует teleprogramma.pro, на могиле Абдулова на Ваганьковском кладбище появился свежий газон из красно-белых цветов с надписью: «Саша, мы — чемпионы!» в честь первого с 2001 года золота спартаковцев.

Абдулов был преданным и азартным поклонником «Спартака». Чтобы поддержать любимого актера в борьбе с тяжелой болезнью игроки «Спартака» даже выходили на поле в футболках с его портретом.

«Спартаковцы — красавцы!» — поблагодарила болельщиков за память о муже вдова актера Юлия Абдулова. 29 мая Александру Абдулову исполнилось бы 64 года.

Спартак М
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