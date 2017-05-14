Спартаковские болельщики почтили память Абдулова
Накануне дня рождения Александра Абдулова болельщики «Спартака» почтили память легендарного актера.
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Как информирует teleprogramma.pro, на могиле Абдулова на Ваганьковском кладбище появился свежий газон из
Абдулов был преданным и азартным поклонником «Спартака». Чтобы поддержать любимого актера в борьбе с тяжелой болезнью игроки «Спартака» даже выходили на поле в футболках с его портретом.
«Спартаковцы — красавцы!» — поблагодарила болельщиков за память о муже вдова актера Юлия Абдулова. 29 мая Александру Абдулову исполнилось бы 64 года.
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