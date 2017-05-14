Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29738118/
14 мая 2017, 21:26 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Терек» рвется в Европу

Команда из Грозного, выиграв четвертый матч подряд, продолжает гонку за «Краснодаром» и сохраняет шансы попасть в Лигу Европы.

Команда из Грозного продолжает гонку за Краснодаром и сохраняет шансы попасть в Лигу Европы. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Слишком разные цели были у двух встречающихся команд. У «Терека» — реальная возможность выиграть путевку в еврокубки. Молодая же «Томь», потерявшая шансы на спасение, играет за себя, за болельщиков, за свое будущее. Однако грозненцы не понеслись вперед, вышли играть в пять защитников и выстраивали игру достаточно осторожно. Первый тайм особо опасных моментов не принес.

После перерыва гости прибавили оборотов, и игра переместилась к воротам «Томи». Ключевым эпизодом стал выход на замену Лебеденко, который сразу добавил необходимую остроту атакам грозненцев. Первый его удар прошел выше перекладины. Но когда при угловом ошибся на выходе голкипер Солосин, то ветеран «Терека» с острого угла хладнокровно поразил ворота. Оборона «Томи» чуть дрогнула после пропущенного гола, и этой слабинки хватило мощному Мбенгу, чтобы продавить защитника и направить мяч в сетку.

«Томь» бросила в бой сразу трех свежих, молодых футболистов и сумела вернуть интригу. Именно двое вышедших на замену соорудили хороший гол: Большунов отдал нацеленный пас, а Салахутдинов, выскочив из-под двух защитников, принял мяч и расстрелял ворота «Терека». В концовке гостям пришлось понервничать, но важную для клуба победу они удержали.

ЦИТАТЫ

Рашид РАХИМОВ, главный тренер «Терека»:

— Знали, что будет тяжелая игра, потому что над «Томью» ничего не довлеет. Нам удалось во втором тайме забить два гола, но потом проявили элементы пижонства, за что были наказаны голом. В результате получили нервную концовку, но все хорошо, что хорошо кончается.

Валерий ПЕТРАКОВ, главный тренер «Томи»:

— У нас из-за карточек пропускал матч единственный форвард Соболев. А надеяться на положительный результат с «Тереком» при нехватке исполнителей, без возможности усиления игры тяжело. Учеба наша идет, к сожалению, не на чужих, а на собственных ошибках. Из-за них пропустили два гола, но, все-таки молодцы, что сумели собраться и провели неплохую концовку.

14.05.2017 12:00 Зрители 3250 основной раунд: 28-й тур Труд
Томь 1:2 Терек
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Валерий Петраков Рашид Рахимов
Голы
80′ Руслан Салахутдинов (Д. Большунов) 65
55 Игорь Лебеденко (О. Иванов) 60′
17 Аблай Мбенг (А.С. Семенов) 62′
Составы
Алексей Солосин 1
Артем Попов 18
27′ Марк Карымов 69
Антон Митерев 84
38′ Алексей Пугин 17
Никита Гвинейский 98
Павел Голышев (к) 7
Валерий Чуперка 92
65′ 69′ Дмитрий Сасин 87
Руслан Салахутдинов 65
65′ Анте Пульич 4
Дмитрий Осипов 89
65′ Евгений Баляйкин 15
Даниил Большунов 88
16 Евгений Городов
40 Ризван Уциев (к)
13 Милад Мохаммади
2 Дантас Биспу Родолфу
4 Вилькер Анхель
15 Андрей Семенов
14 Далер Кузяев
23 Факундо Пирис
20 Габриэл Торже 53′ 19′
55 Игорь Лебеденко
19 Олег Иванов 74′ 74′
18 Беким Балай
17 Аблай Мбенг 71′
9 Заур Садаев
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 3
4 Удары (всего) 10
2 Удары в створ 3
2 Угловые 6
21 Фолы 9
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Сергей Архипов (Ульяновск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Терек
Новости Матчи Состав Статистика
Томь
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Левников рассудит «Спартак» и «Терек» в 29-м туре, Сельдяков — «Зенит» и «Краснодар»

Левников рассудит «Спартак» и «Терек» в 29-м туре, Сельдяков — «Зенит» и «Краснодар»

Бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга назначена на матч 29-го тура чемпионата России между московским «Спартаком» и грозненским «Тереком», сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
Еще 7 новостей  Все новости
11 мая

Криштиану Роналду назвали клоуном

"Я бы сделал все, чтобы убрать Овечкина из "Вашингтона"

Кого хочет купить "Спартак"