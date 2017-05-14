«Терек» рвется в Европу
Команда из Грозного, выиграв четвертый матч подряд, продолжает гонку за «Краснодаром» и сохраняет шансы попасть в Лигу Европы.
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
Слишком разные цели были у двух встречающихся команд. У «Терека» — реальная возможность выиграть путевку в еврокубки. Молодая же «Томь», потерявшая шансы на спасение, играет за себя, за болельщиков, за свое будущее. Однако грозненцы не понеслись вперед, вышли играть в пять защитников и выстраивали игру достаточно осторожно. Первый тайм особо опасных моментов не принес.
После перерыва гости прибавили оборотов, и игра переместилась к воротам «Томи». Ключевым эпизодом стал выход на замену Лебеденко, который сразу добавил необходимую остроту атакам грозненцев. Первый его удар прошел выше перекладины. Но когда при угловом ошибся на выходе голкипер Солосин, то ветеран «Терека» с острого угла хладнокровно поразил ворота. Оборона «Томи» чуть дрогнула после пропущенного гола, и этой слабинки хватило мощному Мбенгу, чтобы продавить защитника и направить мяч в сетку.
«Томь» бросила в бой сразу трех свежих, молодых футболистов и сумела вернуть интригу. Именно двое вышедших на замену соорудили хороший гол: Большунов отдал нацеленный пас, а Салахутдинов, выскочив
ЦИТАТЫ
Рашид РАХИМОВ, главный тренер «Терека»:
— Знали, что будет тяжелая игра, потому что над «Томью» ничего не довлеет. Нам удалось во втором тайме забить два гола, но потом проявили элементы пижонства, за что были наказаны голом. В результате получили нервную концовку, но все хорошо, что хорошо кончается.
Валерий ПЕТРАКОВ, главный тренер «Томи»:
— У нас
|Валерий Петраков
|Рашид Рахимов
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|3
|4
|Удары (всего)
|10
|2
|Удары в створ
|3
|2
|Угловые
|6
|21
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Матюнин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Сергей Архипов (Ульяновск, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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