«Терек» рвется в Европу

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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Слишком разные цели были у двух встречающихся команд. У «Терека» — реальная возможность выиграть путевку в еврокубки. Молодая же «Томь», потерявшая шансы на спасение, играет за себя, за болельщиков, за свое будущее. Однако грозненцы не понеслись вперед, вышли играть в пять защитников и выстраивали игру достаточно осторожно. Первый тайм особо опасных моментов не принес.

После перерыва гости прибавили оборотов, и игра переместилась к воротам «Томи». Ключевым эпизодом стал выход на замену Лебеденко, который сразу добавил необходимую остроту атакам грозненцев. Первый его удар прошел выше перекладины. Но когда при угловом ошибся на выходе голкипер Солосин, то ветеран «Терека» с острого угла хладнокровно поразил ворота. Оборона «Томи» чуть дрогнула после пропущенного гола, и этой слабинки хватило мощному Мбенгу, чтобы продавить защитника и направить мяч в сетку.

«Томь» бросила в бой сразу трех свежих, молодых футболистов и сумела вернуть интригу. Именно двое вышедших на замену соорудили хороший гол: Большунов отдал нацеленный пас, а Салахутдинов, выскочив из-под двух защитников, принял мяч и расстрелял ворота «Терека». В концовке гостям пришлось понервничать, но важную для клуба победу они удержали.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/fcterek">@fcterek</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 28-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%8C%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA?src=hash">#ТомьТерек</a> 0:2 62' Аблае Мбенг <a href="https://t.co/ao5hVP0XIi">pic.twitter.com/ao5hVP0XIi</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/863704014055231488">14 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЦИТАТЫ

Рашид РАХИМОВ, главный тренер «Терека»:

— Знали, что будет тяжелая игра, потому что над «Томью» ничего не довлеет. Нам удалось во втором тайме забить два гола, но потом проявили элементы пижонства, за что были наказаны голом. В результате получили нервную концовку, но все хорошо, что хорошо кончается.

Валерий ПЕТРАКОВ, главный тренер «Томи»:

— У нас из-за карточек пропускал матч единственный форвард Соболев. А надеяться на положительный результат с «Тереком» при нехватке исполнителей, без возможности усиления игры тяжело. Учеба наша идет, к сожалению, не на чужих, а на собственных ошибках. Из-за них пропустили два гола, но, все-таки молодцы, что сумели собраться и провели неплохую концовку.

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