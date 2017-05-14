«Рубин» в гостях проиграл «Ростову»

После того, как в декабре 2013 года Курбан Бердыев был уволен с поста главного тренера «Рубина», матчи с бывшей командой стали для специалиста, руководящего сейчас «Ростовом» (пускай формально он и не является наставником команды), принципиальными. Любопытнее всего, что как раз перед этой встречей пошли слухи о том, что спонсоры казанского клуба хотят вернуть Бердыева. Как бы то ни было, казанцы приехали на Дон в отличном настроении после двух побед подряд.

Отметим, что в заявке «Рубина» на матч не произошло никаких изменений по сравнению с прошлой игрой 27-го тура против «Уфы». Это логично, победный состав без необходимости не меняют.

Но в Ростове хозяева слишком хорошо подготовились к приему «Рубина». Не прошло и 20 минут, как в ворота гостей, привычно защищаемые Сергеем Рыжиковым, влетели два мяча. Правда, первый из них был забит из офсайда, как показал видеоповтор, но казанцам от этого легче не стало, поскольку арбитр засчитал взятие ворот «Рубина». Это иранский нападающий хозяев Сердар Азмун, убежавший прошлым летом из расположения «Рубина» в Ростов-на-Дону к Бердыеву (оба, к слову, по национальности туркмены), получив передачу во вратарской от другого экс-игрока «Рубина» — испанского защитника Сесара Наваса, ловко пробил в дальний угол, 1:0.

Хозяева доминировали на поле, у гостей ничего в атаке не получалось. Хуже всего, что в обороне дела у казанцев не особо ладились. Второй гол гости привезли себе сами. Защитники «Рубина» завозились с мячом у своей штрафной, перехват, передача на свободного Дмитрия Полоза, который приблизился к линии штрафной и резко пробил в угол. Отчаянный прыжок Рыжикова не спас казанцев — 2:0.

Пропустив два быстрых гола, гости попробовали активизировать свое нападение. Вот только создать хотя бы мало-мальски голевой момент у чужих ворот у игроков «Рубина» никак не получалось. Хозяева, в отличие от гостей, в обороне играли строго и надежно. За первые 45 минут можно отметить разве что неплохой дальний удар с разворота Максима Канунникова на 41-й минуте. Но установивший недавно рекорд чемпионатов России по времени без голов вратарь «Ростова» Никита Медведев спокойно справился с ударом, поймал мяч.

Столь же мощно хозяева начали и второй тайм. Прошло пять минут, и на табло цифры поменялись на 3:0. Вновь отличился Азмун, логично признанный лучшим игроком матча. Навес со штрафного, иранец перепрыгнул в воздухе испанского защитника гостей Серхио Санчеса и головой отправил мяч в дальний угол. Отдадим должное Азмуну, забил он красиво и мастерски. Счет 4:0 на пару сделали два чемпиона России в составе «Рубина». Уроженец Набережных Челнов Александр Бухаров, едва выйдя на замену, промчался по левому флангу, и прострелил в центр вратарской площади гостей, куда подоспел эквадорский хавбек «Ростова» Кристиан Нобоа. Подставленная нога и 4:0. Нобоа, кстати, в Казани нашел себе жену.

И только после четвертого пропущенного мяча гости смогли провести приличную, размашистую атаку. Многоходовка завершилась прострелом в штрафную ростовчан, рикошет от Наваса, и Янн М’Вила в падении пропихнул мяч в сетку — 4:1. Ложка меда в бочке с дегтем. «Ростов» разгромил «Рубин», показав футбол более высокого уровня.

Впрочем, последнее слово в матче сказали все же гости. Красивый сольный слаломный рейд по правому флангу удался Канунникову, чей удар с острого угла в дальний угол стал неприятным сюрпризом для Медведева — 4:2. Слишком поздно казанцы начали создавать моменты у чужих ворот, хотя и смогли скрасить негативное впечатление от своей игры. Любопытно, что «Ростов» стал единственной командой чемпионата российской суперлиги, ни разу не проигравшей дома.

С 35 очками казанцы остались на 9-м месте. В следующем туре 17 мая на своем поле «Рубин» примет столичный ЦСКА.

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Рубин» (Казань) — 4:2 (2:0).

Голы забили: Азмун (8, 51), Полоз (19), Нобоа (73); М’Вила (75), Канунников (87).

Предупреждены: Кудряшов, Ахметов.

«Рубин»: Рыжиков, Набиуллин, Санчес, Камболов, Кузьмин, М’Вила, Цакташ (Сонг, 77), Ткачук, Жемалетдинов (Жонатас, 56), Рочина (Ахметов, 87), Канунников.