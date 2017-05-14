«Ростов» победил «Рубин» в матче чемпионата России

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе победителей голы забили Сердар Азмун (7-я и 51-я минуты), Дмитрий Полоз (19) и Кристиан Нобоа (73). У гостей отличились Янн М’Вила (75) и Максим Канунников (87).

«Ростов» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 45 очков. «Рубин» с 35 баллами идет девятым. В следующем туре «Рубин» 17 мая примет московский ЦСКА, в тот же день «Ростов» сыграет в гостях с махачкалинским «Анжи».