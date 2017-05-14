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14 мая 2017, 21:19 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Ростов» победил «Рубин» в матче чемпионата России

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Футболисты «Ростова» выиграли у казанского «Рубина» со счетом 4:2 в домашнем матче 28-го тура чемпионата России.

Встреча завершилась со счетом 4:2. Увеличить
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В составе победителей голы забили Сердар Азмун (7-я и 51-я минуты), Дмитрий Полоз (19) и Кристиан Нобоа (73). У гостей отличились Янн М’Вила (75) и Максим Канунников (87).

«Ростов» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 45 очков. «Рубин» с 35 баллами идет девятым. В следующем туре «Рубин» 17 мая примет московский ЦСКА, в тот же день «Ростов» сыграет в гостях с махачкалинским «Анжи».

14.05.2017 19:00 основной раунд: 28-й тур Олимп-2
Ростов 4:2 Рубин
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Иван Данильянц Грасия Хави
Голы
7′ Сердар Азмун (Г. Сесар Навас) 20
19′ Дмитрий Полоз (К. Нобоа, Т. Калачев) 7
51′ Сердар Азмун (Т. Калачев) 20
73′ Кристиан Нобоа (А.Е. Бухаров, Д. Полоз) 16
4 Янн М`Вила 75′
9 Максим Канунников (И. Ахметов) 87′
Составы
Никита Медведев 77
Тимофей Калачев 2
22′ Федор Кудряшов 30
Гонсалес Сесар Навас 44
Александр Гацкан 84
Кристиан Нобоа 16
Александр Ерохин 89
Дмитрий Полоз 7
56′ Миха Мевля 23
Марко Симич 22
12′ Игорь Киреев 8
Денис Терентьев 5
63′ Сердар Азмун 20
Александр Бухаров 11
1 Сергей Рыжиков
2 Олег Кузьмин
3 Эльмир Набиуллин
6 Ортега Серхио Санчес
88 Руслан Камболов
31 Денис Ткачук
9 Максим Канунников
4 Янн М`Вила
96 Рифат Жемалетдинов 56′
22 Кристиан Жонатас
21 Рубен Рочина 87′
85 Ильзат Ахметов 90′
20 Мийо Цакташ 76′
8 Александр Сонг
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
6 Удары (всего) 10
5 Удары в створ 7
3 Угловые 6
14 Фолы 10
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
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