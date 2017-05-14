«Ростов» победил «Рубин» в матче чемпионата России
МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Футболисты «Ростова» выиграли у казанского «Рубина» со счетом 4:2 в домашнем матче 28-го тура чемпионата России.
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В составе победителей голы забили Сердар Азмун (7-я и 51-я минуты), Дмитрий Полоз (19) и Кристиан Нобоа (73). У гостей отличились Янн М’Вила (75) и Максим Канунников (87).
«Ростов» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 45 очков. «Рубин» с 35 баллами идет девятым. В следующем туре «Рубин» 17 мая примет московский ЦСКА, в тот же день «Ростов» сыграет в гостях с махачкалинским «Анжи».
Главные тренеры
|Иван Данильянц
|Грасия Хави
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|2
|6
|Удары (всего)
|10
|5
|Удары в створ
|7
|3
|Угловые
|6
|14
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Глот (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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