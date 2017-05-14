Московский ФК «Динамо» будет платить арендную плату за стадион в Петровском парке

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По словам Стржалковского, 75% акций стадиона принадлежат банку ВТБ, а 25% — Центральному совету «Динамо».

На вопрос, не получится ли так, что футбольный клуб будет платить арендную плату за стадион, Стржалковский ответил: «Будем, а как? Почему-то создалось мнение, что “Динамо” будет получать деньги со стадиона. Откуда взялось такое мнение?».

«Управляющая компания, которая строит стадион, имеет хорошие кредиты у ВТБ, и срок бизнес-плана — девять лет. То есть отдавать минимум девять лет по бизнес-плану. Но я еще ни разу не видел бизнес- плана, который четко мог выполняться», — добавил глава ВФСО «Динамо».

Футбольный стадион «Динамо», вместимость которого составит около 27 тысяч зрителей, будет располагаться под одной крышей с «ВТБ Ареной» — дворцом спорта, где будут проводиться баскетбольные и хоккейные матчи, а также концерты. Планируется, что футбольный стадион будет сдан в эксплуатацию весной 2018 года, а первый тестовый матч на нем будет проведен 22 октября 2017 года.