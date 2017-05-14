Московский ФК «Динамо» будет платить арендную плату за стадион в Петровском парке
ХИМКИ /Московская область/, 14 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Московский футбольный клуб «Динамо» будет платить арендную плату за право пользования стадионом, который строится в Петровском парке. Об этом журналистам сообщил председатель Всероссийского
физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимир Стржалковский.
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По словам Стржалковского, 75% акций стадиона принадлежат банку ВТБ, а 25% — Центральному совету «Динамо».
На вопрос, не получится ли так, что футбольный клуб будет платить арендную плату за стадион, Стржалковский ответил: «Будем, а как?
«Управляющая компания, которая строит стадион, имеет хорошие кредиты у ВТБ, и срок
Футбольный стадион «Динамо», вместимость которого составит около 27 тысяч зрителей, будет располагаться под одной крышей с «ВТБ Ареной» — дворцом спорта, где будут проводиться баскетбольные и хоккейные матчи, а также концерты. Планируется, что футбольный стадион будет сдан в эксплуатацию весной 2018 года, а первый тестовый матч на нем будет проведен 22 октября 2017 года.
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