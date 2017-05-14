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Встреча «Спартак» — «Терек» пройдет в Москве 17 мая и начнется в 19:30 (мск). На данном матче предусмотрена церемония награждения футболистов «Спартака» золотыми медалями чемпионов страны, которые они завоевали досрочно 7 мая после того, как в 27-м туре РФПЛ петербургский «Зенит» потерпел поражение от «Терека». «Спартак» стал 10-кратным чемпионом России, завоевав чемпионское звание впервые с 2001 года.

Как сообщается, помогать Левникову будут судьи на линии Вячеслав Семенов (Гатчина) и Егор Болховитин (Ленинградская область), резервным арбитром будет Николай Волошин (Смоленск), а инспектором — Гаряфий Жафяров (Москва).

Другой матч тура, претендующий на статус центрального, в котором «Зенит» примет «Краснодар», будет обслуживать бригада арбитров во главе с Владимиром Сельдяковым (Балашиха). Линейными судьями на матче, который пройдет на стадионе «Петровский» 17 мая и начнется также в 19:30, назначены Антон Кобзев (Москва) и Алексей Ширяев (Ставрополь). Резервный судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург), инспектор — Сергей Мартынов (Москва).

Назначения на другие матчи 29-го тура:

«Рубин» (Казань) — ЦСКА — Михаил Вилков (Нижний Новгород),

«Анжи» (Махачкала) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — Алексей Николаев (Москва),

«Оренбург» — «Уфа» — Александр Егоров (Саранск),

«Урал» (Екатеринбург) — «Локомотив» (Москва) — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург),

«Томь» (Томск) — «Крылья Советов» (Самара) — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург),

«Арсенал» (Тула) — «Амкар» (Пермь) — Владимир Москалев (Воронеж).