«Уфа» обыграла дома «Анжи» в матче 28-го тура чемпионата России
МОСКВА, 14 мая —
Р-Спорт. Футболисты «Уфы» на своем поле обыграли махачкалинский «Анжи» в матче 28-го тура чемпионата России.
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Встреча, прошедшая в воскресенье в столице Башкирии, завершилась со счетом 2:1. У победителей мячи забили Дмитрий Стоцкий (34-я минута) и Кехинде Фатаи (90), у гостей отличился Филипп Будковский (41).
«Уфа» набрала 39 очков и вышла на седьмое место в таблице российской
В следующем туре «Уфа» 17 мая сыграет на выезде с «Оренбургом», а «Анжи» в тот же день примет в Каспийске «Ростов».
Главные тренеры
|Сергей Семак
|Александр Григорян
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|9
|Удары (всего)
|7
|4
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|1
|4
|Угловые
|5
|16
|Фолы
|6
Судьи
|Главный судья
|Евгений Турбин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Илья Елеференко (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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