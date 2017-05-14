«Уфа» обыграла дома «Анжи» в матче 28-го тура чемпионата России

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Встреча, прошедшая в воскресенье в столице Башкирии, завершилась со счетом 2:1. У победителей мячи забили Дмитрий Стоцкий (34-я минута) и Кехинде Фатаи (90), у гостей отличился Филипп Будковский (41).

«Уфа» набрала 39 очков и вышла на седьмое место в таблице российской премьер-лиги, «Анжи» с 30 очками располагается на 12-й строчке.

В следующем туре «Уфа» 17 мая сыграет на выезде с «Оренбургом», а «Анжи» в тот же день примет в Каспийске «Ростов».