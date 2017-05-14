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14 мая 2017, 18:52 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Уфа» обыграла дома «Анжи» в матче 28-го тура чемпионата России

МОСКВА, 14 мая — Р-Спорт. Футболисты «Уфы» на своем поле обыграли махачкалинский «Анжи» в матче 28-го тура чемпионата России.

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Встреча, прошедшая в воскресенье в столице Башкирии, завершилась со счетом 2:1. У победителей мячи забили Дмитрий Стоцкий (34-я минута) и Кехинде Фатаи (90), у гостей отличился Филипп Будковский (41).

«Уфа» набрала 39 очков и вышла на седьмое место в таблице российской премьер-лиги, «Анжи» с 30 очками располагается на 12-й строчке.

В следующем туре «Уфа» 17 мая сыграет на выезде с «Оренбургом», а «Анжи» в тот же день примет в Каспийске «Ростов».

14.05.2017 16:30 основной раунд: 28-й тур Нефтяник
Уфа 2:1 Анжи
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Сергей Семак Александр Григорян
Голы
34′ Дмитрий Стоцкий 39
90′ Кехинде Фатаи (П. Аликин, Д. Стоцкий) 21
28 Филипп Будковский (А. Хубулов) 41′
Составы
Гиорги Шелия 88
24′ Боян Йокич 5
Павел Аликин (к) 3
Иван Пауревич 19
Денис Тумасян 20
Дмитрий Живоглядов 17
Дмитрий Стоцкий 39
Силвестр Игбун 44
46′ Дмитрий Сысуев 7
Кехинде Фатаи 21
74′ Иван Обляков 98
Исламнур Абдулавов 99
89′ Азамат Засеев 13
Владимир Зубарев 60
1 Давид Юрченко (к)
24 Сергей Паршивлюк
57 Магомед Мусалов
5 Александр Жиров
45 Тома Фибель
91 Павел Яковлев
2 Гурам Тетрашвили
77 Аяз Гулиев
8 Арсен Хубулов 62′
6 Саид Эззатоллахи
28 Филипп Будковский 82′
9 Шамиль Асильдаров
94 Браун Фелисио Форбс 46′
10 Адлан Кацаев
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
9 Удары (всего) 7
4 Удары в створ 2
0 Штанги, перекладины 1
4 Угловые 5
16 Фолы 6
Судьи
Главный судья Евгений Турбин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Илья Елеференко (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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