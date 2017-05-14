«Терек» одержал четвертую победу подряд в РФПЛ, обыграв «Томь»

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В составе «Терека» забитыми мячами отметились Игорь Лебеденко (60-я минута) и Аблайе Мбенге (62). У «Томи» отличился Руслан Салахутдинов (80).

Эта победа стала для «Терека» четвертой кряду в чемпионате России. «Томь», которая после поражения от московского «Спартака» (0:1) в прошлом туре лишилась шансов сохранить место в премьер-лиге, не может одержать победу в восьмом матче чемпионата подряд.

За два тура до окончания чемпионата страны грозненцы занимают пятое место в таблице, набрав 45 очков в 28 встречах. «Терек» на одно очко отстает от «Краснодара», занимающего четвертое место, которое позволяет квалифицироваться в Лигу Европы. «Томь» с 14 очками расположилась на 16-й позиции.

В следующем туре «Терек» на выезде встретится со «Спартаком». «Томь» примет самарские «Крылья Советов». Оба матча пройдут 17 мая.