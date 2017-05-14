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14 мая 2017, 15:28 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Терек» одержал четвертую победу подряд в РФПЛ, обыграв «Томь»

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Грозненский «Терек» одержал победу над «Томью» со счетом 2:1 в гостевом матче 28-го тура чемпионата России по футболу.

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В составе «Терека» забитыми мячами отметились Игорь Лебеденко (60-я минута) и Аблайе Мбенге (62). У «Томи» отличился Руслан Салахутдинов (80).

Эта победа стала для «Терека» четвертой кряду в чемпионате России. «Томь», которая после поражения от московского «Спартака» (0:1) в прошлом туре лишилась шансов сохранить место в премьер-лиге, не может одержать победу в восьмом матче чемпионата подряд.

За два тура до окончания чемпионата страны грозненцы занимают пятое место в таблице, набрав 45 очков в 28 встречах. «Терек» на одно очко отстает от «Краснодара», занимающего четвертое место, которое позволяет квалифицироваться в Лигу Европы. «Томь» с 14 очками расположилась на 16-й позиции.

В следующем туре «Терек» на выезде встретится со «Спартаком». «Томь» примет самарские «Крылья Советов». Оба матча пройдут 17 мая.

14.05.2017 12:00 Зрители 3250 основной раунд: 28-й тур Труд
Томь 1:2 Терек
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Валерий Петраков Рашид Рахимов
Голы
80′ Руслан Салахутдинов (Д. Большунов, Д. Осипов) 65
55 Игорь Лебеденко (О. Иванов) 60′
17 Аблай Мбенг (А.С. Семенов) 62′
Составы
Алексей Солосин 1
Артем Попов 18
27′ Марк Карымов 69
Антон Митерев 84
38′ Алексей Пугин 17
Никита Гвинейский 98
Павел Голышев (к) 7
Валерий Чуперка 92
65′ 69′ Дмитрий Сасин 87
Руслан Салахутдинов 65
65′ Анте Пульич 4
Дмитрий Осипов 89
65′ Евгений Баляйкин 15
Даниил Большунов 88
16 Евгений Городов
40 Ризван Уциев (к)
13 Милад Мохаммади
2 Дантас Биспу Родолфу
4 Вилькер Анхель
15 Андрей Семенов
14 Далер Кузяев
23 Факундо Пирис
20 Габриэл Торже 53′ 19′
55 Игорь Лебеденко
19 Олег Иванов 74′ 74′
18 Беким Балай
17 Аблай Мбенг 71′
9 Заур Садаев
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 3
4 Удары (всего) 10
2 Удары в створ 3
2 Угловые 6
21 Фолы 9
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Сергей Архипов (Ульяновск, Россия)
Обозначения
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