Мбенг — в «старте» «Терека» на матч с «Томью»
Стали известны составы «Томи» и «Терека» на матч 28-го тура чемпионата России.
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В атаке грозненцев с первых минут на поле появится нападающий Аблай Мбенг. Полностью составы команд выглядят следующим образом:
«Томь»: Солосин, Митерев, Пульич, Карымов, Баляйкин, Попов, Чуперка, Пугин, Гвинейский, Голышев, Сасин.
«Терек»: Городов. Уциев, Родолфу, Семенов. Мохаммади, Вилькер, Иванов, Кузяев, Пирис, Торже, Мбенг.
Встреча пройдет сегодня, 14 мая, в Томске и начнется в 12.00 по московскому времени.
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