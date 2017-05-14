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В атаке грозненцев с первых минут на поле появится нападающий Аблай Мбенг. Полностью составы команд выглядят следующим образом:

«Томь»: Солосин, Митерев, Пульич, Карымов, Баляйкин, Попов, Чуперка, Пугин, Гвинейский, Голышев, Сасин.

«Терек»: Городов. Уциев, Родолфу, Семенов. Мохаммади, Вилькер, Иванов, Кузяев, Пирис, Торже, Мбенг.

Встреча пройдет сегодня, 14 мая, в Томске и начнется в 12.00 по московскому времени.