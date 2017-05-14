Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29734666/
14 мая 2017, 11:55 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Мбенг — в «старте» «Терека» на матч с «Томью»

Стали известны составы «Томи» и «Терека» на матч 28-го тура чемпионата России.

Стали известны составы Томи и Терека на матч 28-го тура чемпионата России. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В атаке грозненцев с первых минут на поле появится нападающий Аблай Мбенг. Полностью составы команд выглядят следующим образом:

«Томь»: Солосин, Митерев, Пульич, Карымов, Баляйкин, Попов, Чуперка, Пугин, Гвинейский, Голышев, Сасин.

«Терек»: Городов. Уциев, Родолфу, Семенов. Мохаммади, Вилькер, Иванов, Кузяев, Пирис, Торже, Мбенг.

Встреча пройдет сегодня, 14 мая, в Томске и начнется в 12.00 по московскому времени.

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Алекс: Болельщики «Спартака» во всем мире заслужили победу клуба в РФПЛ

Алекс: Болельщики «Спартака» во всем мире заслужили победу клуба в РФПЛ

МОСКВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Болельщики московского «Спартака» во всем мире заслужили победу команды в чемпионате России после 16 лет ожидания. Об этом ТАСС заявил бывший капитан красно-белых бразильский полузащитник Алекс.
Еще 7 новостей  Все новости
11 мая

Криштиану Роналду назвали клоуном

"Я бы сделал все, чтобы убрать Овечкина из "Вашингтона"

Кого хочет купить "Спартак"