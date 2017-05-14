Алекс: Болельщики «Спартака» во всем мире заслужили победу клуба в РФПЛ

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«Спартак» 7 мая досрочно стал чемпионом России сезона-2016/17. Клуб выиграл чемпионат страны впервые с 2001 года и 10-й раз в истории.

«Боже мой! Чемпионство “Спартака” — это великолепная новость, — воскликнул Алекс. — Болельщики клуба во всем мире заслужили эту победу, я поздравляю их всех. Конечно, я помню Комбаровых, с которыми мы играли, и вообще, я всегда помню о “Спартаке”! Меня расстраивает только одно — то, что я так и не стал чемпионом России с красно-белыми».

Алекс (полное имя — Алекс Рафаэл Мескини) выступал за «Спартак» с 2009 по 2011 год. За это время он провел за команду 54 матча и забил 15 мячей. В 2009 году бразильцу была доверена капитанская повязка. В том же году он был вызван в сборную Бразилии, за которую в общей сложности провел четыре матча.

Весной 2011 года Алекс покинул клуб по семейным обстоятельствам и перешел в бразильский «Коринтианс». Последним его клубом был «Интернасьонал», с которым он расторг соглашение минувшей зимой.