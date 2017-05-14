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14 мая 2017, 9:53 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Бабаев: ФК ЦСКА не имеет предпосылок к продлению контракта с Еременко

МОСКВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Предпосылки к продлению трудового договора между ЦСКА и финским футболистом Романом Еременко отсутствуют. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор московского клуба Роман Бабаев.

Финский полузащитник дисквалифицирован на два года за употребление кокаина срок его контракта с армейцами истечет 30 июня. Увеличить
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Еременко 18 ноября 2016 года был наказан двухлетним отстранением от футбольной деятельности решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Причиной санкций стала положительная допинг-проба полузащитника, взятая в сентябре перед матчем Лиги чемпионов между немецким «Байером» и ЦСКА (2:2); в ней был найден кокаин. Футболист подал апелляцию в УЕФА. Юрисдикционные органы Союза, однако, оставили в силе двухлетнюю дисквалификацию, но при этом с 30-летнего игрока было снято полное отстранение от деятельности в футболе.

Действующий контракт Еременко с ЦСКА рассчитан до 30 июня. «Контракт истекает, и предпосылок, что он будет продлен, к сожалению, нет. Причина понятна — дисквалификация продолжает действовать», — сказал Бабаев.

На вопрос, изменилась ли зарплата Еременко после того, как на него была наложена дисквалификация, Бабаев ответил: «Мы разобрались путем компромиссного решения. Но я не хотел бы это комментировать, поскольку это конфиденциальная информация. Претензий у Романа нет в этом вопросе, мы нашли выход из ситуации».

Еременко в апреле подал апелляцию на решение УЕФА в Спортивный арбитражный суд (КАС). По словам Бабаева, ориентировочно жалоба Еременко будет рассмотрена летом. «Точную дату не вспомню, но вроде бы это произойдет летом. Дела Еременко ведут его агент и юристы», — отметил гендиректор ЦСКА.

Финский полузащитник перешел в ЦСКА в августе 2014 года из казанского «Рубина». За команду он провел в различных турнирах 77 матчей, забив 20 мячей. В его активе 73 матча и пять голов за сборную Финляндии.

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