Бабаев: ФК ЦСКА не имеет предпосылок к продлению контракта с Еременко
МОСКВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Предпосылки к продлению трудового договора между ЦСКА и финским футболистом Романом Еременко отсутствуют. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор московского клуба Роман Бабаев.
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Еременко 18 ноября 2016 года был наказан двухлетним отстранением от футбольной деятельности решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Причиной санкций стала положительная
Действующий контракт Еременко с ЦСКА рассчитан до 30 июня. «Контракт истекает, и предпосылок, что он будет продлен, к сожалению, нет. Причина понятна — дисквалификация продолжает действовать», — сказал Бабаев.
На вопрос, изменилась ли зарплата Еременко после того, как на него была наложена дисквалификация, Бабаев ответил: «Мы разобрались путем компромиссного решения. Но я не хотел бы это комментировать, поскольку это конфиденциальная информация. Претензий у Романа нет в этом вопросе, мы нашли выход из ситуации».
Еременко в апреле подал апелляцию на решение УЕФА в Спортивный арбитражный суд (КАС). По словам Бабаева, ориентировочно жалоба Еременко будет рассмотрена летом. «Точную дату не вспомню, но вроде бы это произойдет летом. Дела Еременко ведут его агент и юристы», — отметил гендиректор ЦСКА.
Финский полузащитник перешел в ЦСКА в августе 2014 года из казанского «Рубина». За команду он провел в различных турнирах 77 матчей, забив 20 мячей. В его активе 73 матча и пять голов за сборную Финляндии.
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