«Локомотив» близок к приобретению нападающего сборной Азербайджана Назарова
Дмитрий Назаров, нападающий клуба «Эрцгебирге», выступающего во второй Бундеслиге, близок к переходу в «Локомотив» грядущим летом.
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Главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин дал своё согласие на трансфер футболиста сборной Азербайджана, информирует Millimiz.
Сообщается, что сам Назаров также не против продолжить карьеру в российской
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