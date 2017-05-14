«Локомотив» близок к приобретению нападающего сборной Азербайджана Назарова

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Главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин дал своё согласие на трансфер футболиста сборной Азербайджана, информирует Millimiz.