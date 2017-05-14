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14 мая 2017, 9:29 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Локомотив» близок к приобретению нападающего сборной Азербайджана Назарова

Дмитрий Назаров, нападающий клуба «Эрцгебирге», выступающего во второй Бундеслиге, близок к переходу в «Локомотив» грядущим летом.

Дмитрий Назаров нападающий клуба Эрцгебирге выступающего во второй <span class=error>Бундеслиге</span> близок к переходу в Локомотив грядущим летом. Увеличить
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Главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин дал своё согласие на трансфер футболиста сборной Азербайджана, информирует Millimiz.

Сообщается, что сам Назаров также не против продолжить карьеру в российской Премьер-Лиге. 27-летний нападающий всю карьеру провёл в составе клубов из низших дивизионов Германии. В текущем сезоне на его счету 9 голов (7 — с пенальти) в 26 матчах за «Эрцгебирге» во второй Бундеслиге.

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