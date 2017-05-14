Миллер: Состояние поля на новой арене «Зенита» неважное, но это вопрос к подрядчикам

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«Не клуб является подрядчиком. Удивительно, конечно, состояние поле желает лучшего, там реально можно получить травму, бутсы утопают в газоне, мяч отскакивал по абсолютно непредсказуемой траектории», — сказал Миллер журналистам на полях форума «Один пояс — один путь» в Пекине.

Он назвал правильным решением перенести следующую игру «Зенита» на «Петровский», оставив новый стадион для игры сборной летом.

В субботу оргкомитет чемпионата мира по футболу 2018 году в России сообщил, что «Санкт-Петербург Арена» соответствует требованиям для проведения матчей Кубка конфедераций, но игра 29-го тура премьер-лиги между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится на стадионе «Петровский».