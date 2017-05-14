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14 мая 2017, 8:57 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Миллер: Состояние поля на новой арене «Зенита» неважное, но это вопрос к подрядчикам

ПЕКИН, 14 мая — РИА Новости. Состояние поля на стадионе «Санкт-Петербург Арена» оставляет желать лучшего, но это вопрос не к клубу «Зенит», а к подрядчикам, заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

<em>ПЕКИН 14 мая — <span class=error>РИА</span> Новости. </em>Состояние поля на стадионе Санкт-Петербург Арена оставляет желать лучшего но это вопрос не к клубу Зенит а к подрядчикам заявил председатель правления <span class=error>Газпрома</span> Алексей <span class=error>Миллер</span>. Увеличить
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«Не клуб является подрядчиком. Удивительно, конечно, состояние поле желает лучшего, там реально можно получить травму, бутсы утопают в газоне, мяч отскакивал по абсолютно непредсказуемой траектории», — сказал Миллер журналистам на полях форума «Один пояс — один путь» в Пекине.

Он назвал правильным решением перенести следующую игру «Зенита» на «Петровский», оставив новый стадион для игры сборной летом.

В субботу оргкомитет чемпионата мира по футболу 2018 году в России сообщил, что «Санкт-Петербург Арена» соответствует требованиям для проведения матчей Кубка конфедераций, но игра 29-го тура премьер-лиги между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится на стадионе «Петровский».

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. В группе со сборной России сыграют команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В другом квартете действующим чемпионам мира немцам будут противостоять сборные Чили, Австралии и Камеруна. Полуфиналы пройдут 28 и 29 июня в Казани и Сочи соответственно, а финал — 2 июля в Санкт-Петербурге.

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