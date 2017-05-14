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14 мая 2017, 8:26 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Полузащитник «Крыльев Советов» А. Глеб защитил диплом в Академии управления РБ

Полузащитник «Крыльев Советов» и сборной Беларуси Александр Глеб защитил дипломную работу в Академии управления при президенте Республики Беларусь.

Полузащитник Крыльев Советов и сборной Беларуси Александр Глеб защитил дипломную работу в Академии управления при президенте Республики Беларусь. Увеличить
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36-летний футболист успешно завершил обучение по специальности «Государственное управление и право».

«Студенты 5-го курса заочной формы обучения группы ГУП-2 специальности “Государственное управление и право”, среди которых Александр Глеб — мастер спорта международного класса, успешно защитили свои дипломные работы», — сообщается в официальном «инстаграме» академии.

В нынешнем сезоне Глеб провёл 10 матчей за «Крылья Советов», в которых отметился одной результативной передачей.

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