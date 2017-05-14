Бердыев снова обыграет «Рубин»

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ТОМЬ — ТЕРЕК.

14 мая. Томск. Стадион «Труд». 12.00 (НАШ ФУТБОЛ).

СУДЬЯ: А. Матюнин (Москва)

Прогноз Winline — П1 8.15 — Н 4.23 — П2 1.39.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 28, 14.05.2017, 12:00 -:- Томь Терек

ПОТЕРИ.

Кузнецов (травм.), Соболев (дисквал.).

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ПОД СОМНЕНИЕМ.

Баляйкин.

Митришев.

НОВОСТИ КОМАНД.

Как стало известно «СЭ», главный тренер «Томи» Валерий Петраков попал в сферу интересов зарубежного клуба. Российский специалист, которому 16 мая исполнится 59 лет, вошел в шорт-лист казахстанского «Актобе». Напомним, что Петраков возглавил «Томь» в апреле 2016 года, выведя команду в премьер-лигу. В нынешнем сезоне сибирский клуб из-за серьезных финансовых проблем не смог закрепиться в элите, заняв последнее место.

Игроки «Терека» посетили в четверг Международный учебный центр Сил специального назначения в Гудермесе, сообщает пресс-служба грозненского клуба. Футболисты и сотрудники клуба прослушали информацию об учебном центре, после чего направились в тир. Под наблюдением инструкторов игроки постреляли по мишеням из разного вида оружия.

«Терек» успешно прошел лицензирование для участия в чемпионате России на следующий сезон. По словам представителя грозненцев, у организации нет замечаний к клубу.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ.

«Томь» не выигрывает семь матчей подряд и в течение двух подряд игр не забивает.

«Томь» чаще других команд проигрывала в этом сезоне на своем поле — в ее пассиве 7 поражений.

«Терек» не может забить в Томске с июля 2011 года. Тогда грозненцы выиграли со счетом 1:0, а два следующих матча закончились со счетом 3:0 (2012 год) в пользу хозяев и 0:0 (2013).

ЦИТАТЫ.

Алексей ПУГИН, полузащитник «Томи»:

Цитата — Говорят, что причину вылета «Томи» надо искать в себе, я ищу, но найти не могу. Все идет от руководства, которое развалило команду.



Совсем не понимаю, какой смысл был выходить в премьер-лигу, чтобы так все разрушить?

Руководство клуба совсем не общалось с командой. Единственное, в этой ситуации я очень горд и за себя, и за молодых ребят. Считаю, Валерий Юрьевич Петраков сделал все, что мог. О будущем я пока не думал.

Рашид РАХИМОВ, главный тренер «Терека»:

— Зовут ли меня спартаковцы в ресторан? Нет, еще не зовут. После победы над «Зенитом» было много сообщений и звонков. Мне также позвонил Марко Трабукки, который находился рядом с Каррерой. Он поблагодарил меня, а я поздравил его с чемпионством.

ПРОГНОЗ.

Сергей ТАШУЕВ, бывший тренер «Краснодара», «Анжи» и «Кубани»:

0:1. «Терек» сейчас в эйфории от победы над «Зенитом», но несмотря на то, что «Томь» идет на последнем месте, просто в этом матче ему не будет. Однако ставлю на минимальную победу грозненцев.

Екатерина ПОТАПОВА, корреспондент «СЭ»:

0:2. «Томь» идет в чемпионате неровно, неудачно. «Терек», наоборот, выдал несколько отличных матчей в последних турах и после выездной победы над «Зенитом» вряд ли убавит темп. Да и место в Лиге Европы уже совсем близко….

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 28, 14.05.2017, 16:30 -:- Уфа Анжи

УФА — АНЖИ.

14 мая. Уфа. Стадион «Нефтяник». 16.30 (НАШ ФУТБОЛ).

СУДЬЯ: Турбин (Москва)

Прогноз Winline — П1 2.45 — Н 2.90 — П2 3.06.

ПОТЕРИ.

Кротов (дисквал.).

Дудиев, Прудников (травм.).

ПОД СОМНЕНИЕМ.

Фатаи.

НОВОСТИ КОМАНД.

«Уфа» и «Арсенал» получили лицензии на выступление в чемпионате России на следующий сезон, сообщает ТАСС. Ранее лицензирование прошли «Локомотив», «Ростов», «Амкар» и «Анжи».

Вратарь «Уфы» Александр Беленов признан болельщиками лучшим игроком команды в апреле, информирует официальный сайт клуба. По итогам опроса он набрал 25,5 процента голосов.

Второе место в опросе занял защитник Александр Сухов (17 процентов). На третьей строчке расположился хавбек Иван Обляков (12,5).

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, выступающий в UFC, встретился с «Анжи». Спортсмен, который является болельщиком махачкалинцев, подчеркнул, что старается не пропускать домашние матчи команды.

— Я присутствовал на игре с «Локомотивом» (0:0. — Прим. «СЭ»), — приводит пресс-служба махачкалинцев слова Нурмагомедова. — Матч был равным, и мне понравилось, как команда играла во втором тайме. Именно такая игра подкупает и радует болельщиков.

Также Нурмагомедов рассказал о том, как проходит его подготовка к боям, тренировочном процессе, особенностях восстановления и настрое на соперников. После общения в раздевалке боец сфотографировался с командой и с каждым футболистом в отдельности.

Представители киберспортивного подразделения футбольного клуба «Анжи» анонсировали турнир по Dota 2, участие в котором смогут принять только игроки из Дагестана. Приз за первое место — право представлять второй состав «Анжи» по Dota 2. Групповая стадия стартует 12 мая. LAN-финал пройдет 16 мая в Махачкале.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ.

История противостояния «Уфы» и «Анжи» в премьер-лиге насчитывает всего 3 матча, в которых команда из Башкирии одержала две победы и один раз сыграла вничью.

«Уфа» удачнее играет на выезде чем дома. В гостях команда из столицы Башкирии набрала 20 очков, а дома — всего 16.

«Анжи» дважды играл с «Уфой» на выезде — в чемпионате и Кубке России и потерпел два поражения с общим счетом 0:3.

В трех последних матчах «Анжи» в премьер-лиге зафиксированы ничьи.

ЦИТАТЫ.

Шамиль ГАЗИЗОВ, генеральный директор «Уфы»:

Цитата — У Семака контракт на 2,5 года с нами. Но если поступит предложение от «Зенита», «Уфа» препятствовать не будет.

Как мы и не препятствовали, когда Виктора Гончаренко пригласили в ЦСКА.

Александр ГРИГОРЯН, главный тренер «Анжи»:

— Ничьей с «Локомотивом», на фоне того что наши конкуренты дружно набрали по три очка, может быть и мало, но очко в копилке есть, и борьба будет до последнего тура.

ПРОГНОЗ.

Сергей ТАШУЕВ, бывший тренер «Краснодара», «Анжи» и «Кубани»:

2:1 Неудачи «Уфы» в последних матчах заставят команду собраться, и у этой команды, считаю, шансы на победу в матче с «Анжи» выше. Почему? Уфимцы будут стараться.

Екатерина ПОТАПОВА, корреспондент «СЭ»:

1:1 «Анжи» находится не так далеко от зоны стыковых матчей, что не добавляет команде спокойствия за свое будущее. Но в матче с «Уфой» будет ничья.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 28, 14.05.2017, 19:00 -:- Ростов Рубин

РОСТОВ — РУБИН.

14 мая. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2». 19.00 (НАШ ФУТБОЛ. Матч ТВ).

СУДЬЯ: Безбородов (Санкт-Петербург)

Прогноз Winline — П1 1.59 — Н 3.41 — П2 6.31.

ПОТЕРИ.

Джанаев (травм.), Байрамян (дисквал.).

Бурлак, Лестьенн, Сонг (травм.).

ПОД СОМНЕНИЕМ.

Гранат, Мевля, Симич.

НОВОСТИ КОМАНД.

«Ростов» получил лицензию РФС и лицензию УЕФА на сезон-2017/18, информирует официальный сайт дончан. Также «Ростов» опроверг информацию о том, что клуб могут снять с чемпионата России из-за долгов. Отмечается, что она не соответствует действительности, и такое развитие ситуации исключено.

Казанский «Рубин» не принял окончательного решения о судьбе тренерского штаба на следующий сезон.

Контракт испанца Хави Грасии действует еще три сезона. Клуб не устраивает текущие результаты, однако смена тренера приведет к тяжелым финансовым последствиям — неустойка в случае увольнения Грасии составит около 10 миллионов евро. Клуб в случае увольнения тренера будет обязан выплатить гонорар за оставшийся по контракту срок.

Снижение суммы возможно лишь в том случае, если сам Грасия пойдет на такой шаг.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ.

«Ростов» не проигрывает «Рубину» с марта 2015 года.

Ростовчане — единственная команда премьер-лиги, которая не потерпела ни одного поражения на своем поле.

В последних трех встречах в чемпионате России «Рубин» не смог забить «Ростову» ни одного гола.

В двух последних матчах «Рубин» одержал две победы подряд. Такая успешная серия случилась у казанцев всего лишь второй раз в этом сезоне.

ЦИТАТЫ.

Иван ДАНИЛЬЯНЦ, главный тренер «Ростова»:

Цитата — На нашей игре сказывается короткая скамейка запасных. У нас очень много травмированных.



Кто-то отсутствует по причинам, связанным с переутомлением, повреждениями, которые ребята получили в ходе матчей. Это не результат того, что мы в тренировочной работе что-то делаем не так, это итог контактных единоборств, которые привели к тому, что у нас большое количество футболистов травмировано.

Олег КУЗЬМИН, защитник «Рубина»:

— Матч против команды Бердыева, такой же как все, — за три очка. Задача — порадовать болельщиков в концовке сезона. Нельзя говорить, что у нас нет задач на остаток чемпионата. Будем стараться занять место как можно выше.

ПРОГНОЗ.

Сергей ТАШУЕВ, бывший тренер «Краснодара», «Анжи» и «Кубани»:

2:0 Для обеих команд этот матч будет «от ножа». Это задача, прежде всего, для Курбана Бекиевича — попасть в Лигу Европы, обыграть свою бывшую команду. Игра будет интересной, но «Ростов» победит.

Екатерина ПОТАПОВА, корреспондент «СЭ»:

1:0 Действительно, очень интересное противостояние. Но «Ростов» на данный момент сильнее. Победит с минимальным счетом.