Бердыев снова обыграет «Рубин»
«СЭ» анонсирует матчи 28 тура, которые состоятся в воскресенье.
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ТОМЬ — ТЕРЕК.
14 мая. Томск. Стадион «Труд». 12.00 (НАШ ФУТБОЛ).
СУДЬЯ: А. Матюнин (Москва)
Прогноз Winline — П1 8.15 — Н 4.23 — П2 1.39.
ПОТЕРИ.
Кузнецов (травм.), Соболев (дисквал.).
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ПОД СОМНЕНИЕМ.
Баляйкин.
Митришев.
НОВОСТИ КОМАНД.
Как стало известно «СЭ», главный тренер «Томи» Валерий Петраков попал в сферу интересов зарубежного клуба. Российский специалист, которому 16 мая исполнится 59 лет, вошел в
Игроки «Терека» посетили в четверг Международный учебный центр Сил специального назначения в Гудермесе, сообщает
«Терек» успешно прошел лицензирование для участия в чемпионате России на следующий сезон. По словам представителя грозненцев, у организации нет замечаний к клубу.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ.
«Томь» не выигрывает семь матчей подряд и в течение двух подряд игр не забивает.
«Томь» чаще других команд проигрывала в этом сезоне на своем поле — в ее пассиве 7 поражений.
«Терек» не может забить в Томске с июля 2011 года. Тогда грозненцы выиграли со счетом 1:0, а два следующих матча закончились со счетом 3:0 (2012 год) в пользу хозяев и 0:0 (2013).
ЦИТАТЫ.
Алексей ПУГИН, полузащитник «Томи»:
Совсем не понимаю, какой смысл был выходить в
Руководство клуба совсем не общалось с командой. Единственное, в этой ситуации я очень горд и за себя, и за молодых ребят. Считаю, Валерий Юрьевич Петраков сделал все, что мог. О будущем я пока не думал.
Рашид РАХИМОВ, главный тренер «Терека»:
— Зовут ли меня спартаковцы в ресторан? Нет, еще не зовут. После победы над «Зенитом» было много сообщений и звонков. Мне также позвонил Марко Трабукки, который находился рядом с Каррерой. Он поблагодарил меня, а я поздравил его с чемпионством.
ПРОГНОЗ.
Сергей ТАШУЕВ, бывший тренер «Краснодара», «Анжи» и «Кубани»:
0:1. «Терек» сейчас в эйфории от победы над «Зенитом», но несмотря на то, что «Томь» идет на последнем месте, просто в этом матче ему не будет. Однако ставлю на минимальную победу грозненцев.
Екатерина ПОТАПОВА, корреспондент «СЭ»:
0:2. «Томь» идет в чемпионате неровно, неудачно. «Терек», наоборот, выдал несколько отличных матчей в последних турах и после выездной победы над «Зенитом» вряд ли убавит темп. Да и место в Лиге Европы уже совсем близко….
УФА — АНЖИ.
14 мая. Уфа. Стадион «Нефтяник». 16.30 (НАШ ФУТБОЛ).
СУДЬЯ: Турбин (Москва)
Прогноз Winline — П1 2.45 — Н 2.90 — П2 3.06.
ПОТЕРИ.
Кротов (дисквал.).
Дудиев, Прудников (травм.).
ПОД СОМНЕНИЕМ.
Фатаи.
НОВОСТИ КОМАНД.
«Уфа» и «Арсенал» получили лицензии на выступление в чемпионате России на следующий сезон, сообщает ТАСС. Ранее лицензирование прошли «Локомотив», «Ростов», «Амкар» и «Анжи».
Вратарь «Уфы» Александр Беленов признан болельщиками лучшим игроком команды в апреле, информирует официальный сайт клуба. По итогам опроса он набрал 25,5 процента голосов.
Второе место в опросе занял защитник Александр Сухов (17 процентов). На третьей строчке расположился хавбек Иван Обляков (12,5).
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, выступающий в UFC, встретился с «Анжи». Спортсмен, который является болельщиком махачкалинцев, подчеркнул, что старается не пропускать домашние матчи команды.
— Я присутствовал на игре с «Локомотивом» (0:0. — Прим. «СЭ»), — приводит
Также Нурмагомедов рассказал о том, как проходит его подготовка к боям, тренировочном процессе, особенностях восстановления и настрое на соперников. После общения в раздевалке боец сфотографировался с командой и с каждым футболистом в отдельности.
Представители киберспортивного подразделения футбольного клуба «Анжи» анонсировали турнир по Dota 2, участие в котором смогут принять только игроки из Дагестана. Приз за первое место — право представлять второй состав «Анжи» по Dota 2. Групповая стадия стартует 12 мая.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ.
История противостояния «Уфы» и «Анжи» в
«Уфа» удачнее играет на выезде чем дома. В гостях команда из столицы Башкирии набрала 20 очков, а дома — всего 16.
«Анжи» дважды играл с «Уфой» на выезде — в чемпионате и Кубке России и потерпел два поражения с общим счетом 0:3.
В трех последних матчах «Анжи» в
ЦИТАТЫ.
Шамиль ГАЗИЗОВ, генеральный директор «Уфы»:
Как мы и не препятствовали, когда Виктора Гончаренко пригласили в ЦСКА.
Александр ГРИГОРЯН, главный тренер «Анжи»:
— Ничьей с «Локомотивом», на фоне того что наши конкуренты дружно набрали по три очка, может быть и мало, но очко в копилке есть, и борьба будет до последнего тура.
ПРОГНОЗ.
Сергей ТАШУЕВ, бывший тренер «Краснодара», «Анжи» и «Кубани»:
2:1 Неудачи «Уфы» в последних матчах заставят команду собраться, и у этой команды, считаю, шансы на победу в матче с «Анжи» выше. Почему? Уфимцы будут стараться.
Екатерина ПОТАПОВА, корреспондент «СЭ»:
1:1 «Анжи» находится не так далеко от зоны стыковых матчей, что не добавляет команде спокойствия за свое будущее. Но в матче с «Уфой» будет ничья.
РОСТОВ — РУБИН.
14 мая.
СУДЬЯ: Безбородов (Санкт-Петербург)
Прогноз Winline — П1 1.59 — Н 3.41 — П2 6.31.
ПОТЕРИ.
Джанаев (травм.), Байрамян (дисквал.).
Бурлак, Лестьенн, Сонг (травм.).
ПОД СОМНЕНИЕМ.
Гранат, Мевля, Симич.
НОВОСТИ КОМАНД.
«Ростов» получил лицензию РФС и лицензию УЕФА на сезон-2017/18, информирует официальный сайт дончан. Также «Ростов» опроверг информацию о том, что клуб могут снять с чемпионата России
Казанский «Рубин» не принял окончательного решения о судьбе тренерского штаба на следующий сезон.
Контракт испанца Хави Грасии действует еще три сезона. Клуб не устраивает текущие результаты, однако смена тренера приведет к тяжелым финансовым последствиям — неустойка в случае увольнения Грасии составит около 10 миллионов евро. Клуб в случае увольнения тренера будет обязан выплатить гонорар за оставшийся по контракту срок.
Снижение суммы возможно лишь в том случае, если сам Грасия пойдет на такой шаг.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ.
«Ростов» не проигрывает «Рубину» с марта 2015 года.
Ростовчане — единственная команда
В последних трех встречах в чемпионате России «Рубин» не смог забить «Ростову» ни одного гола.
В двух последних матчах «Рубин» одержал две победы подряд. Такая успешная серия случилась у казанцев всего лишь второй раз в этом сезоне.
ЦИТАТЫ.
Иван ДАНИЛЬЯНЦ, главный тренер «Ростова»:
Олег КУЗЬМИН, защитник «Рубина»:
— Матч против команды Бердыева, такой же как все, — за три очка. Задача — порадовать болельщиков в концовке сезона. Нельзя говорить, что у нас нет задач на остаток чемпионата. Будем стараться занять место как можно выше.
ПРОГНОЗ.
Сергей ТАШУЕВ, бывший тренер «Краснодара», «Анжи» и «Кубани»:
2:0 Для обеих команд этот матч будет «от ножа». Это задача, прежде всего, для Курбана Бекиевича — попасть в Лигу Европы, обыграть свою бывшую команду. Игра будет интересной, но «Ростов» победит.
Екатерина ПОТАПОВА, корреспондент «СЭ»:
1:0 Действительно, очень интересное противостояние. Но «Ростов» на данный момент сильнее. Победит с минимальным счетом.
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