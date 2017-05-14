«Терек» и «Ростов» проведут матчи чемпионата России по футболу

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В 12:00 мск начнется гостевой матч «Терека» с «Томью». Одержав три победы подряд, грозненский клуб вновь включился в борьбу за четвертое место и путевку в Лигу Европы. Победив до этого в семи матчах всего один раз, грозненцы, казалось, распрощались с надеждами на еврокубки, однако конкуренты предоставили команде Рашида Рахимова еще один шанс. Успех недельной давности в Санкт-Петербурге позволил команде подняться на пятое место и преподнести чемпионский титул «Спартаку».

В субботу два очка потерял «Краснодар», и в случае победы «Терек» будет отставать от кубанцев на одно очко. В трех предыдущих победных матчах забивал за «Терек» сенегальский форвард Аблай Мбенг, который вытеснил из состава албанца Бекима Балая. Соперник «Терека», в свою очередь, лишился своего единственного центрфорварда — весной «Томь» играла с 20-летним Александром Соболевым на острие, который не сыграет с грозненцами из-за дисквалификации.

«Томь» уже лишилась шансов сохранить место в премьер- лиге, однако юная команда Валерия Петракова никому не сдается без боя. К тому же в первом круге в Грозном «Томь» добилась нулевой ничьей с «Тереком», который перед этим победил на своем поле «Зенит». Матч пройдет на стадионе «Труд» в Томске, главным арбитром назначен Алексей Матюнин из Москвы.

«Анжи» ждет спасение

В 16:30 мск стартует матч между «Уфой» и «Анжи». Уфимцы, в отличие от «Терека», успешно начали весеннюю часть чемпионата, однако в восьми последних матчах одержали лишь одну победу — над тульским «Арсеналом». Команда, которую с зимы тренирует Сергей Семак, продолжает испытывать сложности в атаке, забив всего 18 мячей, так что тренеру даже пришлось переводить в нападение игравшего ранее на фланге обороны Дмитрия Стоцкого. Он забил в предыдущем туре в ворота «Рубина», однако «Уфа» проиграла со счетом 1:2.

Если «Уфа» уже не имеет особых турнирных задач, в любом случае проводя свой лучший сезон в премьер-лиге, то «Анжи» еще не обезопасил себя от вылета. Команда Александра Григоряна показывала лихой футбол, однако в двух последних матчах сыграла со счетом 0:0 — с «Краснодаром» и «Локомотивом». В случае ничьей в Уфе «Анжи» обезопасит себя от прямого вылета, победа позволит махачкалинцам избежать переходных матчей.

Матч пройдет на стадионе «Нефтяник» в столице Башкирии, главный арбитр — Евгений Турбин из Москвы. Дисквалифицирован нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов. В первом круге «Анжи» проиграл уфимцам со счетом 0:1 на своем поле — в первой части турнира, когда дагестанский клуб тренировал чех Павел Врба, он в восьми домашних матчах уступил лишь «Спартаку» и «Уфе».

Бердыев ждет «Рубин»

Завершится тур матчем «Ростова» и «Рубина», к команде, которую де-факто продолжает возглавлять Курбан Бердыев, приедет клуб, который он дважды сделал чемпионом страны. «Ростов» пропустил неделю назад первый гол за 10 матчей и более ошибаться не может, если команда намерена вновь выступить в Лиге Европы. Однако к концу сезона физические силы и людские ресурсы у ростовчан истощены — к многочисленным травмам добавилась дисквалификация Хорена Байрамяна.

В случае победы «Ростов», как и «Терек», может вплотную приблизиться к занимающему четвертую строчку «Краснодару».

«Рубин» в нынешнем сезоне так и не сумел по-настоящему включиться в борьбу за еврокубки. Две победы над «Локомотивом» и «Уфой» улучшили настроение в казанском клубе и гарантировали «Рубину» сохранение места в элите. Казанцы еще могут подняться на седьмое место, хотя даже этот результат вряд ли будет признан успешным.

Матч пройдет на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону, начало — 19:00 мск. Главный арбитр — Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.

28-й тур стартовал в пятницу, когда ЦСКА разгромил «Арсенал» — 3:0. В субботу «Урал» и «Краснодар» сыграли вничью (1:1), «Амкар» проиграл «Спартаку» (0:1), а «Крылья Советов» — «Зениту» (1:3). «Локомотив» со счетом 4:0 победил «Оренбург».

«Спартак» уже гарантировал себе чемпионский титул, набрав после 28 матчей 66 очков. 56 очков у ЦСКА, 55 — у «Зенита».