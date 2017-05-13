Лоськов: В «Локомотиве» приходит время молодых футболистов
МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. В московском клубе «Локомотив» приходит время для молодых игроков команды, поэтому опытным футболистам пора заканчивать играть. Об этом на
пресс-конференции сообщил тренер команды Дмитрий Лоськов, ранее заявленный в качестве игрока.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В субботу в матче 28-го тура чемпионата России «Локомотив» на своем поле обыграл «Оренбург» со счетом 4:0. Эта игра стала прощальной для 43-летнего Лоськова. Он вышел на поле с капитанской повязкой, а на 13-й минуте был заменен.
«Результат на табло, поэтому говорить тут
«У меня на первом месте был прощальный матч, который я хотел сыграть на своем стадионе при своих болельщиках. Так сложилось, что и Юрий Павлович (Семин) — главный тренер. А о рекорде даже не думал», — отметил завершивший карьеру футболист.
Лоськов, который выступал за «Локомотив» на позиции полузащитника с 1997 по 2007 год и с 2010 по 2013 год, является рекордсменом московского клуба по количеству матчей (421) и голов (128).
В составе «Локомотива» он дважды выиграл чемпионат России (2002, 2004) и трижды — Кубок страны (1999/2000, 2000/2001, 2006/2007). На профессиональном уровне Лоськов не выступал с 2013 года.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter