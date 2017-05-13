10skov. Как «Локо» победил в прощальном матче Лоськова
Дмитрию Лоськову уже 43 года, а он снова сыграл за «Локомотив». Как это было.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Очень давно в шкафах пылилась майка с номером 10 и фамилией Лоськов. И вот момент настал. Многие болельщики пришли на матч «Локо» — «Оренбург» именно в футболках легендарного полузащитника. И даже надевали поверх остальной одежды, что не очень удобно на самом деле.
Клуб тоже подготовился. Все кричало, что это не обычный матч, а особенный для одного человека. В программке, конечно, Лоськов — и на обложке, и внутри.
Рядом со стадионом установили стенд с Лоськовым. Сфотографироваться захотели многие. Даже президент «Локомотива» Геркус. Он, кстати, лишь на год старше, хотя сразу и не скажешь.
«Богатырство не меряется возрастом, дело в силушке и кураже», — баннер болельщики посвятили… Ну, вы уже догадались кому. За несколько минут до матча диктор «Локомотива» объявлял основной состав хозяев. Еще никогда это не длилось так долго, потому что упомянуть пришлось все титулы Лоськова.
Дмитрий коснулся мяча уже на 12-й секунде матча. По стадиону сразу раздались аплодисменты. Хотя там была обычная передача головой — ничего особенного, а для многих зрителей ценно. Лоськов вышел с капитанской повязкой и расположился на своей привычной позиции атакующего полузащитника.
Алексей Миранчук с первых минут разминался на бровке. Его замена на Лоськова была ожидаема. Вопрос оставался только в том, на какой минуте замена случится. Коллеги прогнозировали от 10 до 20 минут. Дольше играть Лоськову тяжело.
«Этот Лоськов в компьютерной игре FIFA был бы с рейтингом 45», — написал мне сообщение давний знакомый. Дмитрий стал единственным футболистом, который участвовал в 20 разных чемпионатах России. До этого дня на счету Лоськова и Семака было по 19 сезонов.
«Великий капитан и чемпион,
Судить об игре Лоськова достаточно тяжело. Он и раньше выделялся не скоростью, а другими качествами. А теперь он и вовсе был самым медленным на поле. Все ждали если не пенальти, то хотя бы штрафного для именитого футболиста. Однако шанс ему так и не подвернулся.
На 13-й минуте Лоськов ушел. Капитанскую повязку он передал Гилерме. На поле появился Миранчук. Фанаты хлопали стоя. Аплодировали даже игроки «Оренбурга». Над стадионом раздался салют. Он, кажется, прозвучал впервые в истории арены по ходу матча. На этом все. Легенда ушла с поля.
На бровке Лоськова ждал его сын — Гриша. У него, кстати, точно такая же прическа, как у папы. Полузащитник потеребил сына за волосы и признался, что его эмоции не передать словами. В этот момент слезы наворачивались. На фоне этого говорить о результате матча даже
Ари забил и в первом и во втором тайме. После второго гола бразилец поцеловал герб «Локо». Как после этого возвращаться в «Краснодар» — непонятно. На 71-й минуте болельщики выдали мощный перфоманс. Одновременно на стадионе появилось немыслимое количество баннеров — около 70 штук. И тут «Локомотив» забил третий мяч. Кстати, отличился Михалик, чье будущее в «Локо», скорее всего, определится в ближайшее время. На 86-й минуте Фернандеш установил окончательный счет — 4:0. Только вот в историю войдет вовсе не разгромный результат, а 13 минут Лоськова.
Последнее кадр этого матча: под песню «We are the champions» Лоськов с поля продемонстрировал недавно выигранный Кубок России.
Спасибо за все, Лось!
Лоськов: «Я не гнался за рекордами, просто хотел провести прощальный матч»
После матча «Локомотив» — «Оренбург», в котором «железнодорожники» одержали победу со счётом 4:0, полузащитник
— Давно, наверное, не задавали этот вопрос, но какие у вас впечатление от игры?
— Результат на табло, — признался Лоськов. — Говорить
— Нервничали перед игрой?
— Спорное чувство, когда ещё был футболистом. Всегда нервничаешь перед любой игрой. Если нет, то пора заканчивать. Но нервы только до первого свистка арбитра, до первого касания мяча. Потом ты весь погружаешься в игру и забываешь об этом.
— У вас с Семаком по 19 сезонов. Обсуждали с ним тот факт, что можете его обогнать?
— Нет, не обсуждали. Я думаю, что он за рекордами, как и я, не гнался. Для меня на первом месте было провести прощальный матч и сыграть его на своём стадионе при своих болельщиках. Всё прошло как нельзя лучше.
— Сказали, что хотите попрощаться с болельщиками как игрок и поздороваться как тренер. Как бы вы могли себя охарактеризовать как тренера?
— Я только учусь.
— Как вам атмосфера сегодняшнего матча?
— Это было особенно! Болельщики всю игру поддерживали и команду, и Юрия Палыча. Хотелось бы, чтобы так было всегда, в каждой игре.
— Вы сказали, что если не волнуешься перед матчем, то надо заканчивать. Вы — волновались. Так может не надо заканчивать?
— Да нет, у нас хорошие молодые футболисты. Те же Миранчуки, например. Приходит их время.
— Заранее было оговорено, что вы отыграете чуть больше 10 минут?
— Был вариант либо выходить в самом начале, либо в самом конце. Мы решили, что неизвестно, как будет складываться игра. Конечно, после матча можно сказать, что мог бы выйти и в конце и сыграть чуть подольше.
— Вы чувствуете себя готовым к тому, чтобы играть больше?
— Нет, хватит (смеется).
— Перед игрой собирали футболистов в круг и
— Это секрет.
Отдельно в конце
— Спасибо большое болельщикам! Я даже пропустил третий гол, пока читал все баннеры, которые были посвящены Сёмину. Сегодня на стадионе было
Григорий Телингатер, Алина Матинян
|13.05.2017 19:30
|Зрители 10177
|основной раунд: 28-й тур
|Локомотив
|Локомотив М
|4:0
|Оренбург
|Первый тайм: 1:0
|Юрий Семин
|Роберт Евдокимов
|
|
|
|
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|1
|16
|Удары (всего)
|5
|9
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|1
|5
|Угловые
|4
|21
|Фолы
|18
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter