10skov. Как «Локо» победил в прощальном матче Лоськова

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Очень давно в шкафах пылилась майка с номером 10 и фамилией Лоськов. И вот момент настал. Многие болельщики пришли на матч «Локо» — «Оренбург» именно в футболках легендарного полузащитника. И даже надевали поверх остальной одежды, что не очень удобно на самом деле.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Фанаты пришли в майках Лося <a href="https://t.co/XuiwE1vG7v">pic.twitter.com/XuiwE1vG7v</a></p>— Telingater (@gtelingater) <a href="https://twitter.com/gtelingater/status/863437127056490498">13 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Клуб тоже подготовился. Все кричало, что это не обычный матч, а особенный для одного человека. В программке, конечно, Лоськов — и на обложке, и внутри.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Последняя программка с Лоськовым. Раритет. <a href="https://t.co/v3i1G8RsXp">pic.twitter.com/v3i1G8RsXp</a></p>— Telingater (@gtelingater) <a href="https://twitter.com/gtelingater/status/863438964170031104">13 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Рядом со стадионом установили стенд с Лоськовым. Сфотографироваться захотели многие. Даже президент «Локомотива» Геркус. Он, кстати, лишь на год старше, хотя сразу и не скажешь.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Геркус (44) страше Лоськова (43) всего на один год <a href="https://t.co/fexvhuEUid">pic.twitter.com/fexvhuEUid</a></p>— Telingater (@gtelingater) <a href="https://twitter.com/gtelingater/status/863441316746756096">13 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Богатырство не меряется возрастом, дело в силушке и кураже», — баннер болельщики посвятили… Ну, вы уже догадались кому. За несколько минут до матча диктор «Локомотива» объявлял основной состав хозяев. Еще никогда это не длилось так долго, потому что упомянуть пришлось все титулы Лоськова.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Диктор зачитывает состав «Локомотива» <a href="https://t.co/NotwquCRJZ">pic.twitter.com/NotwquCRJZ</a></p>— Telingater (@gtelingater) <a href="https://twitter.com/gtelingater/status/863443308663762944">13 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Дмитрий коснулся мяча уже на 12-й секунде матча. По стадиону сразу раздались аплодисменты. Хотя там была обычная передача головой — ничего особенного, а для многих зрителей ценно. Лоськов вышел с капитанской повязкой и расположился на своей привычной позиции атакующего полузащитника.

Алексей Миранчук с первых минут разминался на бровке. Его замена на Лоськова была ожидаема. Вопрос оставался только в том, на какой минуте замена случится. Коллеги прогнозировали от 10 до 20 минут. Дольше играть Лоськову тяжело. Все-таки 43 года.

«Этот Лоськов в компьютерной игре FIFA был бы с рейтингом 45», — написал мне сообщение давний знакомый. Дмитрий стал единственным футболистом, который участвовал в 20 разных чемпионатах России. До этого дня на счету Лоськова и Семака было по 19 сезонов.

«Великий капитан и чемпион, оле-ле, Дима Лоськов», — скандировали беспрерывно трибуны. Обычно фанатские песни длятся 2−4 минуты, а тут уже первые 10 минут не унимались. Песню не сбил даже удар «Оренбурга» в перекладину ворот Гильерме.

Судить об игре Лоськова достаточно тяжело. Он и раньше выделялся не скоростью, а другими качествами. А теперь он и вовсе был самым медленным на поле. Все ждали если не пенальти, то хотя бы штрафного для именитого футболиста. Однако шанс ему так и не подвернулся.

На 13-й минуте Лоськов ушел. Капитанскую повязку он передал Гилерме. На поле появился Миранчук. Фанаты хлопали стоя. Аплодировали даже игроки «Оренбурга». Над стадионом раздался салют. Он, кажется, прозвучал впервые в истории арены по ходу матча. На этом все. Легенда ушла с поля. По-видимому, теперь навсегда.

На бровке Лоськова ждал его сын — Гриша. У него, кстати, точно такая же прическа, как у папы. Полузащитник потеребил сына за волосы и признался, что его эмоции не передать словами. В этот момент слезы наворачивались. На фоне этого говорить о результате матча даже как-то не хочется. Но придется.

Ари забил и в первом и во втором тайме. После второго гола бразилец поцеловал герб «Локо». Как после этого возвращаться в «Краснодар» — непонятно. На 71-й минуте болельщики выдали мощный перфоманс. Одновременно на стадионе появилось немыслимое количество баннеров — около 70 штук. И тут «Локомотив» забил третий мяч. Кстати, отличился Михалик, чье будущее в «Локо», скорее всего, определится в ближайшее время. На 86-й минуте Фернандеш установил окончательный счет — 4:0. Только вот в историю войдет вовсе не разгромный результат, а 13 минут Лоськова.

Последнее кадр этого матча: под песню «We are the champions» Лоськов с поля продемонстрировал недавно выигранный Кубок России.

Спасибо за все, Лось!

Лоськов: «Я не гнался за рекордами, просто хотел провести прощальный матч»

После матча «Локомотив» — «Оренбург», в котором «железнодорожники» одержали победу со счётом 4:0, полузащитник красно-зеленых Дмитрий Лоськов пообщался с журналистами.

— Давно, наверное, не задавали этот вопрос, но какие у вас впечатление от игры?

— Результат на табло, — признался Лоськов. — Говорить что-то ещё будет лишним. Хороший матч, 4:0 победили, играли спокойно и размеренно. Двигаемся дальше, готовимся к следующей игре.

— Нервничали перед игрой?

— Спорное чувство, когда ещё был футболистом. Всегда нервничаешь перед любой игрой. Если нет, то пора заканчивать. Но нервы только до первого свистка арбитра, до первого касания мяча. Потом ты весь погружаешься в игру и забываешь об этом.

— У вас с Семаком по 19 сезонов. Обсуждали с ним тот факт, что можете его обогнать?

— Нет, не обсуждали. Я думаю, что он за рекордами, как и я, не гнался. Для меня на первом месте было провести прощальный матч и сыграть его на своём стадионе при своих болельщиках. Всё прошло как нельзя лучше.

— Сказали, что хотите попрощаться с болельщиками как игрок и поздороваться как тренер. Как бы вы могли себя охарактеризовать как тренера?

— Я только учусь.

— Как вам атмосфера сегодняшнего матча?

— Это было особенно! Болельщики всю игру поддерживали и команду, и Юрия Палыча. Хотелось бы, чтобы так было всегда, в каждой игре.

— Вы сказали, что если не волнуешься перед матчем, то надо заканчивать. Вы — волновались. Так может не надо заканчивать?

— Да нет, у нас хорошие молодые футболисты. Те же Миранчуки, например. Приходит их время.

— Заранее было оговорено, что вы отыграете чуть больше 10 минут?

— Был вариант либо выходить в самом начале, либо в самом конце. Мы решили, что неизвестно, как будет складываться игра. Конечно, после матча можно сказать, что мог бы выйти и в конце и сыграть чуть подольше.

— Вы чувствуете себя готовым к тому, чтобы играть больше?

— Нет, хватит (смеется).

— Перед игрой собирали футболистов в круг и что-то им говорили. Что?

— Это секрет.

Отдельно в конце пресс-конференции Дмитрий Лоськов обратился к болельщикам «железнодорожников»:

— Спасибо большое болельщикам! Я даже пропустил третий гол, пока читал все баннеры, которые были посвящены Сёмину. Сегодня на стадионе было что-то невероятное!

Григорий Телингатер, Алина Матинян