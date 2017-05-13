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13 мая 2017, 22:49 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Семин: Лоськов был заменен так рано, потому что Миранчук более полезен «Локомотиву»

МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Тренер московского клуба «Локомотив» Дмитрий Лоськов, заявленный в качестве футболиста, мог сыграть в матче с «Оренбургом» больше времени, но полузащитник Алексей Миранчук на данный момент принес бы команде больше пользы на поле. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

Матч с Оренбургом стал для 43-летнего Лоськова прощальным. Увеличить
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В субботу в матче 28-го тура чемпионата России «Локомотив» на своем поле обыграл «Оренбург» со счетом 4:0. Эта игра стала прощальной для 43-летнего Лоськова. Он вышел на поле с капитанской повязкой, а на 13-й минуте был заменен на 21-летнего Миранчука.

«Очень хорошо, что мы победой поздравили окончание карьеры Лоськова, а также очень хорошо, что меня поздравили с днем рождения. Думаю, Лоськов мог сыграть побольше, но, наверное, Миранчук побольше пользы принесет, чем Дмитрий на сегодняшний день. Мы отдали дань этому человеку, который всегда был с нами, завоевывал титулы», — сказал Семин.

«Были определенные сложности, если бы “Оренбург” забил мяч, когда попал в штангу. Мы вообще плохо начинаем, у нас не хватает активности, мы что-то не так делаем на разминке. Я вообще не помню, когда мы результативно начинали, очень долго раскачиваемся. В целом ребята играли очень неплохо, игра получалась, играли в удовольствие», — отметил тренер.

Лоськов, который выступал за «Локомотив» на позиции полузащитника с 1997 по 2007 год и с 2010 по 2013 год, является рекордсменом московского клуба по количеству матчей (421) и голов (128).

В составе «Локомотива» он дважды выиграл чемпионат России (2002, 2004) и трижды — Кубок страны (1999/2000, 2000/2001, 2006/2007). На профессиональном уровне Лоськов не выступал с 2013 года.

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Новости Премьер-лиги

Лоськов: В «Локомотиве» приходит время молодых футболистов

Лоськов: В «Локомотиве» приходит время молодых футболистов

МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. В московском клубе «Локомотив» приходит время для молодых игроков команды, поэтому опытным футболистам пора заканчивать играть. Об этом на пресс-конференции сообщил тренер команды Дмитрий Лоськов, ранее заявленный в качестве игрока.
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