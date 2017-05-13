Уткин: Я прекращаю деятельность футбольного комментатора на телевидении

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«Я прекращаю деятельность футбольного комментатора на телевидении. Это осознанный шаг. Мне нужны другие вызовы в профессии», — приводит слова Уткина «Спорт FM».

Уткин являлся главный редактором спортивных каналов «НТВ-Плюс» с 1 сентября 2010 по 31 августа 2015 года. С 1 ноября 2015 по 5 февраля 2016 года был сотрудник телеканала «Матч ТВ». С 3 марта 2016 года — комментатор телеканала Eurosport. С 15 июля 2016 года был назначен на должность креативного директора сети пабов «Джон Донн».