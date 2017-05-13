Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29732080/
13 мая 2017, 23:16 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Евдокимов: Лоськов за 13 минут ни разу мяч не потерял, это хороший футболист

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов прокомментировал гостевое поражение от «Локомотива» (0:4) в матче 28-го тура российской Премьер-Лиги, а также похвалил руководство «железнодорожников» за решение дать 43-летней легенде клуба Дмитрию Лоськову возможность провести прощальную игру.

Главный тренер Оренбурга Роберт <span class=error>Евдокимов</span> прокомментировал гостевое поражение от Локомотива (0:4) в матче 28-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> а также похвалил руководство железнодорожников за решение дать 43-летней легенде клуба Дмитрию <span class=error>Лоськову</span> возможность провести прощальную игру. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Впечатления от матча не очень. Мы играли только первые 15−25 минут. Были хорошие моменты, но в целом — провал. Не сомневаюсь, что «Локомотив» с таким составом ещё будет бороться за самые высокие места. С такими командами мы может набирать очки, только если будем полностью сконцентрированы, настроены и агрессивны, если будет максимальная самоотдача. У нас этого не получилось.

Мы попытались задавить, пока Лоськов играл 13 минут. Что значит «минус один футболист у “Локомотива”? Лоськов хороший футболист, который за эти 13 минут и мяч-то ни разу не потерял. Восхищён руководством и тренером клуба, что дали сыграть Дмитрию этот матч. Это уважение к топ-футболисту», — передаёт слова Евдокимова корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.

13.05.2017 19:30 Зрители 10177 основной раунд: 28-й тур Локомотив
Локомотив М 4:0 Оренбург
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Юрий Семин Роберт Евдокимов
Голы
37′ Арикленес да Силва Ари (Ал. Миранчук) 90
50′ Арикленес да Силва Ари (Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш, М. Майкон) 90
71′ Тарас Михалик (Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 17
85′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш (Н. Пейчинович) 4
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
Неманья Пейчинович 5
Тарас Михалик 17
Соломон Кверквелия 33
Маркес Битанкур Майкон 7
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
32′ Дмитрий Тарасов 23
Игорь Денисов 27
81′ Владислав Игнатьев 20
Борис Ротенберг 28
13′ Дмитрий Лоськов (к) 10
Алексей Миранчук 59
72′ Арикленес да Силва Ари 90
Антон Миранчук 60
1 Александр Руденко
12 Андрей Малых
2 Владимир Полуяхтов
3 Михаил Сиваков
15 Дмитрий Андреев (к)
40 Благое Георгиев 16′
50 Станислав Драгун
45 Элгуджа Лобжанидзе
9 Владимир Парняков 77′
17 Дмитрий Ефремов
16 Михал Дюриш 69′
24 Игорь Коронов
29 Вадим Афонин 58′
5 Роман Воробьев
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 1
16 Удары (всего) 5
9 Удары в створ 1
0 Штанги, перекладины 1
5 Угловые 4
21 Фолы 18
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Оренбург
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Лоськов: В «Локомотиве» приходит время молодых футболистов

Лоськов: В «Локомотиве» приходит время молодых футболистов

МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. В московском клубе «Локомотив» приходит время для молодых игроков команды, поэтому опытным футболистам пора заканчивать играть. Об этом на пресс-конференции сообщил тренер команды Дмитрий Лоськов, ранее заявленный в качестве игрока.
Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото