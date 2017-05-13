Евдокимов: Лоськов за 13 минут ни разу мяч не потерял, это хороший футболист

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«Впечатления от матча не очень. Мы играли только первые 15−25 минут. Были хорошие моменты, но в целом — провал. Не сомневаюсь, что «Локомотив» с таким составом ещё будет бороться за самые высокие места. С такими командами мы может набирать очки, только если будем полностью сконцентрированы, настроены и агрессивны, если будет максимальная самоотдача. У нас этого не получилось.