Евдокимов: Лоськов за 13 минут ни разу мяч не потерял, это хороший футболист
Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов прокомментировал гостевое поражение от «Локомотива» (0:4) в матче 28-го тура российской
Премьер-Лиги, а также похвалил руководство «железнодорожников» за решение дать 43-летней легенде клуба Дмитрию Лоськову возможность провести прощальную игру.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Впечатления от матча не очень. Мы играли только первые 15−25 минут. Были хорошие моменты, но в целом — провал. Не сомневаюсь, что «Локомотив» с таким составом ещё будет бороться за самые высокие места. С такими командами мы может набирать очки, только если будем полностью сконцентрированы, настроены и агрессивны, если будет максимальная самоотдача. У нас этого не получилось.
Мы попытались задавить, пока Лоськов играл 13 минут. Что значит «минус один футболист у “Локомотива”? Лоськов хороший футболист, который за эти 13 минут и
|13.05.2017 19:30
|Зрители 10177
|основной раунд: 28-й тур
|Локомотив
|Локомотив М
|4:0
|Оренбург
|Первый тайм: 1:0
|Юрий Семин
|Роберт Евдокимов
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|1
|16
|Удары (всего)
|5
|9
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|1
|5
|Угловые
|4
|21
|Фолы
|18
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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