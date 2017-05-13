«Локомотив» разгромил «Оренбург» в прощальном матче Лоськова

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Голы забили Ари (37-я и 50-я минуты), Тарас Михалик (72) и Мануэл Фернандеш (85).

В основном составе впервые за долгое время вышел на поле знаменитый в прошлом полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов. Он вывел московский клуб на матч с капитанской повязкой, установив таким образом рекорд чемпионатов России по числу проведенных на турнире сезонов (20). Однако уже на 13-й минуте встречи, которая стала для 43-летнего полузащитника прощальной, он был заменен.

«Локомотив» с 39 очками идет на седьмом месте в турнирной таблице. «Оренбург», в активе которого 26 баллов, занимает 13-ю строчку. В следующем туре «Локомотив» 17 мая сыграет в гостях против екатеринбургского «Урала», в тот же день «Оренбург» примет «Уфу».