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13 мая 2017, 22:48 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Локомотив» разгромил «Оренбург» в прощальном матче Лоськова

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» одержал крупную победу над «Оренбургом» со счетом 4:0 в домашнем матче 28-го тура чемпионата России.

Встреча завершилась со счетом 4:0. Увеличить
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Голы забили Ари (37-я и 50-я минуты), Тарас Михалик (72) и Мануэл Фернандеш (85).

В основном составе впервые за долгое время вышел на поле знаменитый в прошлом полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов. Он вывел московский клуб на матч с капитанской повязкой, установив таким образом рекорд чемпионатов России по числу проведенных на турнире сезонов (20). Однако уже на 13-й минуте встречи, которая стала для 43-летнего полузащитника прощальной, он был заменен.

«Локомотив» с 39 очками идет на седьмом месте в турнирной таблице. «Оренбург», в активе которого 26 баллов, занимает 13-ю строчку. В следующем туре «Локомотив» 17 мая сыграет в гостях против екатеринбургского «Урала», в тот же день «Оренбург» примет «Уфу».

13.05.2017 19:30 Зрители 10177 основной раунд: 28-й тур Локомотив
Локомотив М 4:0 Оренбург
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Юрий Семин Роберт Евдокимов
Голы
37′ Арикленес да Силва Ари (Ал. Миранчук) 90
50′ Арикленес да Силва Ари (Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш, М. Майкон) 90
71′ Тарас Михалик (Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 17
85′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш (Н. Пейчинович) 4
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
Неманья Пейчинович 5
Тарас Михалик 17
Соломон Кверквелия 33
Маркес Битанкур Майкон 7
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
32′ Дмитрий Тарасов 23
Игорь Денисов 27
81′ Владислав Игнатьев 20
Борис Ротенберг 28
13′ Дмитрий Лоськов (к) 10
Алексей Миранчук 59
72′ Арикленес да Силва Ари 90
Антон Миранчук 60
1 Александр Руденко
12 Андрей Малых
2 Владимир Полуяхтов
3 Михаил Сиваков
15 Дмитрий Андреев (к)
40 Благое Георгиев 16′
50 Станислав Драгун
45 Элгуджа Лобжанидзе
9 Владимир Парняков 77′
17 Дмитрий Ефремов
16 Михал Дюриш 69′
24 Игорь Коронов
29 Вадим Афонин 58′
5 Роман Воробьев
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 1
16 Удары (всего) 5
9 Удары в створ 1
0 Штанги, перекладины 1
5 Угловые 4
21 Фолы 18
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
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Новости Премьер-лиги

Лоськов: В «Локомотиве» приходит время молодых футболистов

Лоськов: В «Локомотиве» приходит время молодых футболистов

МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. В московском клубе «Локомотив» приходит время для молодых игроков команды, поэтому опытным футболистам пора заканчивать играть. Об этом на пресс-конференции сообщил тренер команды Дмитрий Лоськов, ранее заявленный в качестве игрока.
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