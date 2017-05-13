«Локомотив» разгромил «Оренбург» в прощальном матче Лоськова
МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» одержал крупную победу над «Оренбургом» со счетом 4:0 в домашнем матче 28-го тура чемпионата России.
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Голы забили Ари (37-я и 50-я минуты), Тарас Михалик (72) и Мануэл Фернандеш (85).
В основном составе впервые за долгое время вышел на поле знаменитый в прошлом полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов. Он вывел московский клуб на матч с капитанской повязкой, установив таким образом рекорд чемпионатов России по числу проведенных на турнире сезонов (20). Однако уже на 13-й минуте встречи, которая стала для 43-летнего полузащитника прощальной, он был заменен.
«Локомотив» с 39 очками идет на седьмом месте в турнирной таблице. «Оренбург», в активе которого 26 баллов, занимает 13-ю строчку. В следующем туре «Локомотив» 17 мая сыграет в гостях против екатеринбургского «Урала», в тот же день «Оренбург» примет «Уфу».
|13.05.2017 19:30
|Зрители 10177
|основной раунд: 28-й тур
|Локомотив
|Локомотив М
|4:0
|Оренбург
|Первый тайм: 1:0
|Юрий Семин
|Роберт Евдокимов
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|1
|16
|Удары (всего)
|5
|9
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|1
|5
|Угловые
|4
|21
|Фолы
|18
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
- Вышел из игры
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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