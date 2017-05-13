Дзюба сравнялся с Вагнером по голам в чемпионате России

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В десятку лучших бомбардиров турнира форвард «Зенита» может попасть еще до завершения сезона-2016/17. Чтобы обогнать замыкающего топ-10 Егора Титова Дзюбе нужно отличиться трижды в двух оставшихся матчах. (Кирилл БУРДАКОВ).