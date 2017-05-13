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13 мая 2017, 22:32 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Дзюба сравнялся с Вагнером по голам в чемпионате России

Оформив дубль в матче против «Крыльев Советов» (3:1), Артем Дзюба довел счет голов в высшем дивизионе до 85 и сравнялся по этому показателю с Вагнером Лав, выступавшим долгое время за ЦСКА.

Оформив дубль в матче против Крыльев Советов (3:1) Артем <span class=error>Дзюба</span> довел счет голов в высшем дивизионе до 85 и сравнялся по этому показателю с <span class=error>Вагнером</span> Лав выступавшим долгое время за ЦСКА. Увеличить
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В десятку лучших бомбардиров турнира форвард «Зенита» может попасть еще до завершения сезона-2016/17. Чтобы обогнать замыкающего топ-10 Егора Титова Дзюбе нужно отличиться трижды в двух оставшихся матчах. (Кирилл БУРДАКОВ).

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Дзюба в Самаре: круче Шнура!

Дзюба в Самаре: круче Шнура!

«Зенит» в бесшабашном матче обыграл «Крылья Советов» — отставание от ЦСКА составляет одно очко. Главным героем встречи стал Артем Дзюба, который оформил дубль и сделал голевую передачу.
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