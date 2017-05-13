Лоськов: Завершил карьеру футболиста, чтобы дать играть молодежи

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В субботу 43-летний Лоськов вышел в основном составе на домашний матч 28-го тура чемпионата России с «Оренбургом», установив таким образом рекорд по числу проведенных сезонов в турнире (20). На 13-й минуте встречи, которая стала для знаменитого полузащитника прощальной, он был заменен.

«Пока я еще полузащитник, меня еще не отзаявили, — сказал Лоськов. — Хочу поблагодарить (за выход на поле в основном составе) президента клуба Илью Геркуса, главного тренера Юрия Семина, сбылась моя мечта — завершить карьеру в официальном матче. Наверное, поставлю точку в своей футбольной карьере, надо дать играть молодежи».

В составе «Локомотива» Лоськов дважды выиграл чемпионат России (2002, 2004) и трижды — Кубок страны (1999/2000, 2000/2001, 2006/2007). На профессиональном уровне Лоськов не выступал с 2013 года, при этом официальной информации о завершении полузащитником карьеры ранее не поступало.