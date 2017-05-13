«Спартак» установил рекорд по числу побед со счётом 1:0 в одном сезоне ЧР

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Подопечные Массимо Карреры проводили первую игру в статусе чемпиона страны. Единственный гол на 50-й минуте забил полузащитник Александр Самедов.