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13 мая 2017, 21:00 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Спартак» установил рекорд по числу побед со счётом 1:0 в одном сезоне ЧР

В субботу, 13 мая, в матче 28-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» в Перми одержал победу с минимальным счётом над «Амкаром» (1:0).

В субботу 13 мая в матче 28-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> Спартак в Перми одержал победу с минимальным счётом над <span class=error>Амкаром</span> (1:0). Увеличить
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Подопечные Массимо Карреры проводили первую игру в статусе чемпиона страны. Единственный гол на 50-й минуте забил полузащитник Александр Самедов.

Таким образом, красно-белые в 11-й раз в нынешнем сезоне РФПЛ одержали победу со счётом 1:0 и установили новый рекорд чемпионата России. Предыдущее достижение принадлежало самарским «Крыльям Советов», которым в сезоне-1996/97 удалось десять раз победить со счётом 1:0.

13.05.2017 14:30 Зрители 12300 основной раунд: 28-й тур Звезда
Амкар 0:1 Спартак М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Гаджи Гаджиев Массимо Каррера
Голы
19 Александр Самедов (Г. Джикия, Дж. Ананидзе) 50′
Составы
Дмитрий Хомич 15
Александр Милькович 2
76′ Петар Занев (к) 3
Николай Зайцев 4
Брайн Оладапо Идову 19
Януш Гол 5
Дарко Бодул 9
Алексей Гасилин 17
86′ Роланд Гиголаев 13
Станислав Прокофьев 28
60′ Сергей Баланович 16
Михаил Костюков 27
77′ Павел Комолов 20
Александр Салугин 77
21 Александр Селихов
17 Георгий Тигиев
14 Георгий Джикия
16 Сальваторе Боккетти
18 Илья Кутепов
19 Александр Самедов
7 Джано Ананидзе
52 Игорь Леонтьев
25 Лоренсо Мельгарехо 58′
10 Квинси Промес
12 де Соуза Луиз Адриану 58′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
8 Денис Глушаков (к) 73′
40 Артем Тимофеев
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
10 Удары (всего) 4
3 Удары в створ 2
7 Угловые 0
8 Фолы 10
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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