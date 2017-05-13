Сёмин получил награду за вклад в развитие отечественного футбола
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин перед началом матча с «Оренбургом» в 28-м туре РФПЛ получил из рук исполнительного директора
Премьер-Лиги Сергея Чебана почётную награду «За большой вклад в развитие отечественного футбола».
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70-летний Сёмин, который четырежды назначался на пост наставника «Локомотива», в 2002 и 2004 годах приводил команду к чемпионству, выиграл с «железнодорожниками» пять раз Кубок России, два раза Суперкубок страны и один раз — Кубок Содружества.
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