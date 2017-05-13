Сёмин получил награду за вклад в развитие отечественного футбола

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70-летний Сёмин, который четырежды назначался на пост наставника «Локомотива», в 2002 и 2004 годах приводил команду к чемпионству, выиграл с «железнодорожниками» пять раз Кубок России, два раза Суперкубок страны и один раз — Кубок Содружества.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">Юрию Сёмину - 70! <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3?src=hash">#ЛокоОренбург</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/28%D1%82%D1%83%D1%80?src=hash">#28тур</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a><br>Статистика матча: <a href="https://t.co/N9hBHT7V2l">https://t.co/N9hBHT7V2l</a> <a href="https://t.co/I2MtB8LjUA">pic.twitter.com/I2MtB8LjUA</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/863431129176715266">13 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>