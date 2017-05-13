Лоськов установил рекорд по числу проведенных в чемпионатах России по футболу сезонов
МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Лоськов вышел на поле в матче 28-го тура чемпионата России и установил рекорд по числу проведенных в первенстве сезонов. Эта игра стала для него прощальной.
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Также Лоськов стал вторым в списке самых возрастных игроков, принимавших участие в чемпионатах России. Рекорд по этому показателю принадлежит Анатолию Давыдову, который вышел на поле в составе
Ранее было объявлено, что 43-летний Лоськов, который летом 2016 года вошел в тренерский штаб «Локомотива», включен в заявку в качестве игрока. На матч с «Оренбургом» он вывел «Локомотив» с капитанской повязкой, приняв таким образом участие в 20-м сезоне чемпионатов России и установив по этому показателю абсолютный рекорд. Ранее он делил первое место с бывшим футболистом московского ЦСКА,
Лоськов, который выступал за «Локомотив» на позиции полузащитника с 1997 по 2007 год и с 2010 по 2013 год, является рекордсменом московского клуба по количеству матчей (421) и голов (128).
В составе «Локомотива» он дважды выиграл чемпионат России (2002, 2004) и трижды — Кубок страны (1999/2000, 2000/2001, 2006/2007). На профессиональном уровне Лоськов не выступал с 2013 года, при этом официальной информации о завершении полузащитником карьеры не поступало.
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