Дзюба в Самаре: круче Шнура!

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«ЮС, ТВОЯ МАШИНА?»

Если подсчитать игроков, карьера которых связана и с «Крыльями», и с «Зенитом», можно смело набрать отдельную питерско-самарскую команду. Вот лишь парочка предыгровых случаев на заданную тему. Цаллагов и Молло лишь нынешней зимой перешли из «Крыльев» в «Зенит», а потому и неудивительно, что обоих старые самарские знакомые взяли в оборот, едва петербуржцы вышли из аэропорта Курумоч.

— Юс, твоя машина? Тебе сигналит! — это уже шутка Александра Кержакова в адрес уроженца Самары Артура Юсупова во время традиционной утренней прогулки рядом с отелем. Улыбнулся ей и другой игрок сине-бело-голубых, для которого Самара является малой родиной — Александр Анюков.

Ну, а стадион «Металлург» за полтора часа до начала матча и вовсе превратился в «Дом дружбы народов». Стоило обеим командам выйти погулять по травке, как тут же началось: воспитанник питерского футбола Вячеслав Зинков примкнул к компании Дзюба-Анюков-Кокорин. Молло и Цаллагов из одних объятий (бывших партнеров) попадали в другие (членов административного штаба «Крыльев» и работников стадиона). Петербуржец Евгений Башкиров успел пообщаться со всеми своими старыми знакомыми из «Зенита». Джорджевич с Родичем, а также Кришито с Паскуато нашли общий язык в буквальном смысле слова.

А если учесть, что в Самаре распогодилось и над стадионом вовсю светило солнце, обе команды чуть ли не полчаса с удовольствием общались друг с другом. После чего не слишком охотно разошлись по своим раздевалкам, обогнув по дороге сцену, которую на «Металлурге» специально построили к матчу. Ведь «Крылья» в этот день официально отмечали 75-летие клуба. И самарцы организовали по такому случаю… концерт группировки «Ленинград», который начался сразу после финального свистка. Только обсуждался сразу после игры и перед началом действа на сцене отнюдь не Сергей Шнуров….

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Погода в Самаре отличная. К игре и концерту почти всё готово. Ожидается свыше 20 000 зрителей. <a href="https://t.co/c16T0JmTJF">pic.twitter.com/c16T0JmTJF</a></p>— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) <a href="https://twitter.com/fckssamara/status/863306200896729088">13 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ДЗЮБЛЬ ЗА 8 МИНУТ И ГОЛЕВАЯ НОЖНИЦАМИ

Мирча Луческу, видимо, тоже решил сыграть на психологии и выпустил в стартовом составе Молло и Цалагова. Кокорин, в свою очередь, хоть и прилетел в Самару, остался в запасе. В «старте» «Крыльев» также обнаружилось два бывших зенитовца — Зинков и Корниленко. «Зениту» надо было догонять ЦСКА, чтобы продолжить борьбу за путевку в Лигу чемпионов. «Крыльям», в свою очередь, — постараться подальше убежать от зоны прямого вылета из премьер-лиги.

Первый шаг к решению своей задачи сделал Питер. Да еще как! Диктор по стадиону только-только начал представлять состав «Зенита», дойдя аккурат до фамилии «Дзюба» — и в этот момент нападающий «Зенита», словно по заказу, открыл счет. После стартового свистка прошло от силы секунд 30. Слишком уж расслабленными вышли самарцы на игру, проморгав в результате голевую комбинацию — после стартового розыгрыша мяча в центре, Жирков со своей половины вырезал передачу через все поле на Дзюбу. А тот с фланга пустил мяч в сетку под Лория.

Вскоре Дзюба оформил дубль — шла лишь 8-я минута матча. Артем отличился похожим ударом, только с правого фланга. Однако на этом нападающий не успокоился. Ближе к концу первого тайма, находясь в окружении трех игроков «Крыльев», он умудрился в падении через себя сделать голевую передачу на Хави Гарсию.

С другой стороны, 0:3 на табло отнюдь не означали, что игра шла в одни ворота. «Крылья» уже после «дзюбля» поняли: терять им абсолютно нечего. И провели уйму весьма острых атак. Так что в первые 45 минут в целом шел, по сути, бесшабашный футбол. Болельщиков он заставлял подскакивать со своих мест чуть ли не ежеминутно.

Ну, а эмоциональной кульминацией того, что творилось на «Металлурге» до антракта, стал эпизод, когда «Зенит» от гола спас Цаллагов. Самара в этот момент ненадолго впала в ступор: то ли радоваться за одного из своих любимцев, то ли в очередной раз жалеть, что он теперь зенитовец.

ПОЧТИ КАК В «КАВКАЗСКОЙ ПЛЕННИЦЕ»

«Крылья», сделав еще до перерыва две замены, помчались вперед так, будто это именно они претендуют на место в Лиге чемпионов. И свой гол самарцы забили! Причем, размочить «Зенит» помог тот, кто до этого здорово мешал. А именно — Бранислав Иванович. После очередного удара Лунев отбил мяч так, что тот от колена серба влетел в питерские ворота.

А когда при счете 1:3 «Зенит» спасла перекладина, «Металлург» и вовсе принялся гнать вперед «Крылья» с утроенной силой. Отвлеклась публика лишь однажды — чтобы аплодисментами проводить замененного Молло.

Следующими, кого Луческу снял с игры, оказались Жирков и Данни. Капитана заменили после того, как он не завершил выход трех зенитовцев на одного защитника «Крыльев» и вратаря Лория.

И даже после этого «Крылья» продолжали биться до последнего, чем сделали праздник 75-летия клуба настоящим.

А фанаты «Зенита» в свою очередь поздравили самарских коллег кричалкой «Крылья» должны остаться.

Сергей ЦИММЕРМАН

из Самары.