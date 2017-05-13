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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29731238/
13 мая 2017, 19:30 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Дзюба в Самаре: круче Шнура!

«Зенит» в бесшабашном матче обыграл «Крылья Советов» — отставание от ЦСКА составляет одно очко. Главным героем встречи стал Артем Дзюба, который оформил дубль и сделал голевую передачу.

Зенит в бесшабашном матче обыграл Крылья Советов — отставание от ЦСКА составляет одно очко. Увеличить
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«ЮС, ТВОЯ МАШИНА?»

Если подсчитать игроков, карьера которых связана и с «Крыльями», и с «Зенитом», можно смело набрать отдельную питерско-самарскую команду. Вот лишь парочка предыгровых случаев на заданную тему. Цаллагов и Молло лишь нынешней зимой перешли из «Крыльев» в «Зенит», а потому и неудивительно, что обоих старые самарские знакомые взяли в оборот, едва петербуржцы вышли из аэропорта Курумоч.

— Юс, твоя машина? Тебе сигналит! — это уже шутка Александра Кержакова в адрес уроженца Самары Артура Юсупова во время традиционной утренней прогулки рядом с отелем. Улыбнулся ей и другой игрок сине-бело-голубых, для которого Самара является малой родиной — Александр Анюков.

Ну, а стадион «Металлург» за полтора часа до начала матча и вовсе превратился в «Дом дружбы народов». Стоило обеим командам выйти погулять по травке, как тут же началось: воспитанник питерского футбола Вячеслав Зинков примкнул к компании Дзюба-Анюков-Кокорин. Молло и Цаллагов из одних объятий (бывших партнеров) попадали в другие (членов административного штаба «Крыльев» и работников стадиона). Петербуржец Евгений Башкиров успел пообщаться со всеми своими старыми знакомыми из «Зенита». Джорджевич с Родичем, а также Кришито с Паскуато нашли общий язык в буквальном смысле слова.

А если учесть, что в Самаре распогодилось и над стадионом вовсю светило солнце, обе команды чуть ли не полчаса с удовольствием общались друг с другом. После чего не слишком охотно разошлись по своим раздевалкам, обогнув по дороге сцену, которую на «Металлурге» специально построили к матчу. Ведь «Крылья» в этот день официально отмечали 75-летие клуба. И самарцы организовали по такому случаю… концерт группировки «Ленинград», который начался сразу после финального свистка. Только обсуждался сразу после игры и перед началом действа на сцене отнюдь не Сергей Шнуров….

ДЗЮБЛЬ ЗА 8 МИНУТ И ГОЛЕВАЯ НОЖНИЦАМИ

Мирча Луческу, видимо, тоже решил сыграть на психологии и выпустил в стартовом составе Молло и Цалагова. Кокорин, в свою очередь, хоть и прилетел в Самару, остался в запасе. В «старте» «Крыльев» также обнаружилось два бывших зенитовца — Зинков и Корниленко. «Зениту» надо было догонять ЦСКА, чтобы продолжить борьбу за путевку в Лигу чемпионов. «Крыльям», в свою очередь, — постараться подальше убежать от зоны прямого вылета из премьер-лиги.

Первый шаг к решению своей задачи сделал Питер. Да еще как! Диктор по стадиону только-только начал представлять состав «Зенита», дойдя аккурат до фамилии «Дзюба» — и в этот момент нападающий «Зенита», словно по заказу, открыл счет. После стартового свистка прошло от силы секунд 30. Слишком уж расслабленными вышли самарцы на игру, проморгав в результате голевую комбинацию — после стартового розыгрыша мяча в центре, Жирков со своей половины вырезал передачу через все поле на Дзюбу. А тот с фланга пустил мяч в сетку под Лория.

Вскоре Дзюба оформил дубль — шла лишь 8-я минута матча. Артем отличился похожим ударом, только с правого фланга. Однако на этом нападающий не успокоился. Ближе к концу первого тайма, находясь в окружении трех игроков «Крыльев», он умудрился в падении через себя сделать голевую передачу на Хави Гарсию.

С другой стороны, 0:3 на табло отнюдь не означали, что игра шла в одни ворота. «Крылья» уже после «дзюбля» поняли: терять им абсолютно нечего. И провели уйму весьма острых атак. Так что в первые 45 минут в целом шел, по сути, бесшабашный футбол. Болельщиков он заставлял подскакивать со своих мест чуть ли не ежеминутно.

Ну, а эмоциональной кульминацией того, что творилось на «Металлурге» до антракта, стал эпизод, когда «Зенит» от гола спас Цаллагов. Самара в этот момент ненадолго впала в ступор: то ли радоваться за одного из своих любимцев, то ли в очередной раз жалеть, что он теперь зенитовец.

ПОЧТИ КАК В «КАВКАЗСКОЙ ПЛЕННИЦЕ»

«Крылья», сделав еще до перерыва две замены, помчались вперед так, будто это именно они претендуют на место в Лиге чемпионов. И свой гол самарцы забили! Причем, размочить «Зенит» помог тот, кто до этого здорово мешал. А именно — Бранислав Иванович. После очередного удара Лунев отбил мяч так, что тот от колена серба влетел в питерские ворота.

А когда при счете 1:3 «Зенит» спасла перекладина, «Металлург» и вовсе принялся гнать вперед «Крылья» с утроенной силой. Отвлеклась публика лишь однажды — чтобы аплодисментами проводить замененного Молло.
Следующими, кого Луческу снял с игры, оказались Жирков и Данни. Капитана заменили после того, как он не завершил выход трех зенитовцев на одного защитника «Крыльев» и вратаря Лория.
И даже после этого «Крылья» продолжали биться до последнего, чем сделали праздник 75-летия клуба настоящим.

А фанаты «Зенита» в свою очередь поздравили самарских коллег кричалкой «Крылья» должны остаться.

Сергей ЦИММЕРМАН
из Самары.

13.05.2017 16:00 Зрители 18753 основной раунд: 28-й тур Металлург
Крылья Советов 1:3 Зенит
Первый тайм: 0:3
Главные тренеры
Вадим Скрипченко Мирча Луческу
Голы
55′ Бранислав Иванович 60
22 Артем Дзюба (Ю. Жирков) 1′
22 Артем Дзюба (В. Жулиану) 8′
21 Франсиско Фернандес Хави Гарсия (А. Дзюба) 35′
Составы
Георгий Лория 17
81′ Георгий Зотов 31
Дмитрий Ятченко 3
38′ Шелдон Бато 19
59′ Сергей Божин 40
Жанни Брюно 29
Сергей Корниленко (к) 8
Кристиан Паскуато 10
44′ Вячеслав Зинков 21
Евгений Башкиров 2
44′ Срджан Мияйлович 20
Жозе Феррейра Надсон 6
77′ Сергей Ткачев 77
Александр Зуев 27
99 Андрей Лунев
19 Игорь Смольников
4 Доменико Кришито
60 Бранислав Иванович
7 Виктор де Паула Жулиану
30 Ибрагим Цаллагов
22 Артем Дзюба
21 Франсиско Фернандес Хави Гарсия
81 Юрий Жирков 77′
13 Луиш Нету
24 Йоан Молло 63′
9 Александр Кокорин
10 Мигел Алвеш Данни (к) 85′
33 Эрнани
Статистика
3 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 6
11 Удары (всего) 14
6 Удары в створ 5
2 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 5
15 Фолы 10
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Александр Егоров (Саранск, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Обозначения
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