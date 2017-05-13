Дзюба в Самаре: круче Шнура!
«Зенит» в бесшабашном матче обыграл «Крылья Советов» — отставание от ЦСКА составляет одно очко. Главным героем встречи стал Артем Дзюба, который оформил дубль и сделал голевую передачу.
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«ЮС, ТВОЯ МАШИНА?»
Если подсчитать игроков, карьера которых связана и с «Крыльями», и с «Зенитом», можно смело набрать отдельную
— Юс, твоя машина? Тебе сигналит! — это уже шутка Александра Кержакова в адрес уроженца Самары Артура Юсупова во время традиционной утренней прогулки рядом с отелем. Улыбнулся ей и другой игрок
Ну, а стадион «Металлург» за полтора часа до начала матча и вовсе превратился в «Дом дружбы народов». Стоило обеим командам выйти погулять по травке, как тут же началось: воспитанник питерского футбола Вячеслав Зинков примкнул к компании
А если учесть, что в Самаре распогодилось и над стадионом вовсю светило солнце, обе команды чуть ли не полчаса с удовольствием общались друг с другом. После чего не слишком охотно разошлись по своим раздевалкам, обогнув по дороге сцену, которую на «Металлурге» специально построили к матчу. Ведь «Крылья» в этот день официально отмечали 75-летие клуба. И самарцы организовали по такому случаю… концерт группировки «Ленинград», который начался сразу после финального свистка. Только обсуждался сразу после игры и перед началом действа на сцене отнюдь не Сергей Шнуров….
ДЗЮБЛЬ ЗА 8 МИНУТ И ГОЛЕВАЯ НОЖНИЦАМИ
Мирча Луческу, видимо, тоже решил сыграть на психологии и выпустил в стартовом составе Молло и Цалагова. Кокорин, в свою очередь, хоть и прилетел в Самару, остался в запасе. В «старте» «Крыльев» также обнаружилось два бывших зенитовца — Зинков и Корниленко. «Зениту» надо было догонять ЦСКА, чтобы продолжить борьбу за путевку в Лигу чемпионов. «Крыльям», в свою очередь, — постараться подальше убежать от зоны прямого вылета из
Первый шаг к решению своей задачи сделал Питер. Да еще как! Диктор по стадиону
Вскоре Дзюба оформил дубль — шла лишь 8-я минута матча. Артем отличился похожим ударом, только с правого фланга. Однако на этом нападающий не успокоился. Ближе к концу первого тайма, находясь в окружении трех игроков «Крыльев», он умудрился в падении через себя сделать голевую передачу на Хави Гарсию.
С другой стороны, 0:3 на табло отнюдь не означали, что игра шла в одни ворота. «Крылья» уже после «дзюбля» поняли: терять им абсолютно нечего. И провели уйму весьма острых атак. Так что в первые 45 минут в целом шел, по сути, бесшабашный футбол. Болельщиков он заставлял подскакивать со своих мест чуть ли не ежеминутно.
Ну, а эмоциональной кульминацией того, что творилось на «Металлурге» до антракта, стал эпизод, когда «Зенит» от гола спас Цаллагов. Самара в этот момент ненадолго впала в ступор: то ли радоваться за одного из своих любимцев, то ли в очередной раз жалеть, что он теперь зенитовец.
ПОЧТИ КАК В «КАВКАЗСКОЙ ПЛЕННИЦЕ»
«Крылья», сделав еще до перерыва две замены, помчались вперед так, будто это именно они претендуют на место в Лиге чемпионов. И свой гол самарцы забили! Причем, размочить «Зенит» помог тот, кто до этого здорово мешал. А именно — Бранислав Иванович. После очередного удара Лунев отбил мяч так, что тот от колена серба влетел в питерские ворота.
А когда при счете 1:3 «Зенит» спасла перекладина, «Металлург» и вовсе принялся гнать вперед «Крылья» с утроенной силой. Отвлеклась публика лишь однажды — чтобы аплодисментами проводить замененного Молло.
Следующими, кого Луческу снял с игры, оказались Жирков и Данни. Капитана заменили после того, как он не завершил выход трех зенитовцев на одного защитника «Крыльев» и вратаря Лория.
И даже после этого «Крылья» продолжали биться до последнего, чем сделали праздник 75-летия клуба настоящим.
А фанаты «Зенита» в свою очередь поздравили самарских коллег кричалкой «Крылья» должны остаться.
Сергей ЦИММЕРМАН
из Самары.
|13.05.2017 16:00
|Зрители 18753
|основной раунд: 28-й тур
|Металлург
|Крылья Советов
|1:3
|Зенит
|Первый тайм: 0:3
|Вадим Скрипченко
|Мирча Луческу
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|3
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|6
|11
|Удары (всего)
|14
|6
|Удары в створ
|5
|2
|Штанги, перекладины
|1
|6
|Угловые
|5
|15
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Александр Егоров (Саранск, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков (Москва, Россия)
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