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«АМКАР»

ХОМИЧ — 5,5. На шестой минуте оказался быстрее Луиза Адриану, не допустил грубых ошибок и в дальнейшем.

МИЛЬКОВИЧ — 6,0. На него организовывалась атака «Амкара» в первом тайме — однако дальние забросы Занева и Зайцева на него не всегда доходили до цели.

ЗАНЕВ — 6,0. Центральный защитник часто занимался организацией атак команды. Своими длинным передачами выводил к воротам Гасилина, Бодула и Балановича. Правда, забить с его передач никто не смог.

ЗАЙЦЕВ -5,5. Грамотно отработал против Луиза Адриану на 19-й минуте, выбив мяч своему игроку. После его опасного навеса вышел один на один с Селиховым Гасилин, но попал во вратаря.

ИДОВУ — 5,0. Участвовал в плотной опеке красно-белых от игроков «Амкара», но создать ничего в атаке не помог. Его передачи даже не доходили до адресатов.

ГИГОЛАЕВ — 5,0. Получил качественную передачу от Бодула на 16-й минуте, но бить не стал. Затем, не имея опеки на фланге, отдал пас ровно в ноги Боккетти. На 50-й минуте упал перед Самедовым, позволив ему забить.

ГОЛ — 5,0. Весь матч не мог найти места на поле. Его передачи не доходили до партнеров, а качественно отобрать не получалось. Только на 30-й минуте перехватил мяч у своих ворот, но сам уничтожил перспективную атаку неточным пасом.

КОМОЛОВ — 6,0. Начинал атаки «Амкара», разыгрывая моменты с Мильковичем и Бодулом. Нанес очень опасный удар с дальней дистанции на 17-й минуте. Правда, во втором тайме стал проигрывать в единоборствах. На 57-й минуте после передачи от Бодула прошел весь правый фланг и вырезал точную передачу на Гасилина, тот в створ не попал.

БАЛАНОВИЧ — 5,0. Перетягивал на себе одеяло на правом фланге, развивая атаки «Амкара», но создать ничего по-настоящему опасного не смог.

БОДУЛ -6,0. После его подачи с углового мяч угодил в руку Луизу Адриану. Весь матч активничал и периодически обыгрывал Тигиева на фланге. Умело работал с мячом, выдавая опасные пасы, в том числе пятками. Отдал передачу Комолову на 57-й минуте, что позволило затем создать самый главный голевой момент. Много и остро бил по воротам, но забить не удавалось.

ГАСИЛИН — 4,5. Имел множество голевых моментов, но не смог ничего реализовать. То попал в руку Селихова с нескольких метров, то промазал при выходе один на один.

КОСТЮКОВ — 5,0. Заменил на фланге уставшего Балановича. Но усилить атаку не сумел.

ПРОКОФЬЕВ — б/о.

САЛУГИН — б/о.

«СПАРТАК»

СЕЛИХОВ — 6,5. Отразил опасный удар Комолова. Справился с ударом Гасилина с близкого расстояния.

ТИГИЕВ — 5,5. Активно провел первый тайм, помогал Самедову и Глушакову организовывать атаки, на 28-й минуте бил по воротам. Здорово отрабатывал в отборе. Но во второй половине матча практически перестал попадать в игру.

БОККЕТТИ — 5,5. Итальянец исключал любую возможность опасных моментов у своих ворот. Перекрывал навесы пермяков с правого фланга. Правда, на 39-й минуте упал перед ногами Гасилина, позволил опасно ударить по воротам Селихова с близкого расстояния.

КУТЕПОВ — 6,0. По ходу встречи выиграл практически все верховые единоборства. Успешно ставил корпус, не подпуская игроков «Амкара» к мячу в штрафной. В середине второго тайма получил болезненное повреждение, но продолжил матч.

ДЖИКИЯ — 6,5. По ходу всего матча грамотно отрабатывал на фланге. Несмотря на то, что все атаки «Амкара» проходили через его зону, создать голевой момент хозяевам не позволил. На 51-й минуте оказался в штрафной соперников и стал автором голевой передачи на Самедова.

ГЛУШАКОВ — 5,5. На протяжении игры выполнял второстепенные функции — страховал партнеров и играл в отборе. На 24-й минуте со штрафного опасно пробил по воротам.

ЛЕОНТЬЕВ — 5,0. Проводил много времени с мячом, правда, в основном играл в короткий пас с партнерами, обостряющих передач почти не делал.

САМЕДОВ — 6,0. На протяжении матча нечасто оказывался с мячом — практически все атаки «Спартака» проходили мимо него, но на 50-й минуте стал автором победного мяча.

АНАНИДЗЕ — 6,0. Постоянно оттягивался назад, но подключал партнеров к атаке. Именно он отдал пас Джикии, опасно подавшего на Мельгарехо. После передачи на парагвайца отдал на Джикию, тот — Самедову на гол.

МЕЛЬГАРЕХО — 5,5. Старался создавать опасные моменты на своем фланге. Но обыграть Мильковича было не так-то просто. Многочисленные финты должного результата не принесли — ни одной действительно острой передачи парагваец так и не сделал. Стал участником одной из самых интересных атак красно-белых в первом тайме — после передачи Джикии подстроиться под мяч хавбек не сумел. Также стал одним из авторов первого гола «Спартака» — начал атаку передачей Ананидзе вразрез.

ЛУИЗ АДРИАНУ — 5,0. Пытался открываться под передачи партнеров, например, на 6-й минуте получил свободное пространство перед воротами Хомича, но догнать мяч не успел.

ПРОМЕС — 6,0. Сразу после выхода на замену начал конструировать атаки «Спартака». На 77-й минуте исполнил штрафной в ворота пермяков — попал в стенку.

ТИМОФЕЕВ — 6,0. Практически сразу после выхода на замену быстро прошел нескольких игроков «Амкара», но получил по ногам от Занева и заработал штрафной.