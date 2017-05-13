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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29730886/
13 мая 2017, 18:13 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Селихову и Джикии — 6,5 за матч с «Амкаром»

«СЭ» по персоналиям разобрал игру уральцев и москвичей.

<span class=error>Амкар</span> — Спартак. Оценки СЭ. Увеличить
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«АМКАР»

ХОМИЧ — 5,5. На шестой минуте оказался быстрее Луиза Адриану, не допустил грубых ошибок и в дальнейшем.

МИЛЬКОВИЧ — 6,0. На него организовывалась атака «Амкара» в первом тайме — однако дальние забросы Занева и Зайцева на него не всегда доходили до цели.

ЗАНЕВ — 6,0. Центральный защитник часто занимался организацией атак команды. Своими длинным передачами выводил к воротам Гасилина, Бодула и Балановича. Правда, забить с его передач никто не смог.

ЗАЙЦЕВ -5,5. Грамотно отработал против Луиза Адриану на 19-й минуте, выбив мяч своему игроку. После его опасного навеса вышел один на один с Селиховым Гасилин, но попал во вратаря.

ИДОВУ — 5,0. Участвовал в плотной опеке красно-белых от игроков «Амкара», но создать ничего в атаке не помог. Его передачи даже не доходили до адресатов.

ГИГОЛАЕВ — 5,0. Получил качественную передачу от Бодула на 16-й минуте, но бить не стал. Затем, не имея опеки на фланге, отдал пас ровно в ноги Боккетти. На 50-й минуте упал перед Самедовым, позволив ему забить.

ГОЛ — 5,0. Весь матч не мог найти места на поле. Его передачи не доходили до партнеров, а качественно отобрать не получалось. Только на 30-й минуте перехватил мяч у своих ворот, но сам уничтожил перспективную атаку неточным пасом.

КОМОЛОВ — 6,0. Начинал атаки «Амкара», разыгрывая моменты с Мильковичем и Бодулом. Нанес очень опасный удар с дальней дистанции на 17-й минуте. Правда, во втором тайме стал проигрывать в единоборствах. На 57-й минуте после передачи от Бодула прошел весь правый фланг и вырезал точную передачу на Гасилина, тот в створ не попал.

БАЛАНОВИЧ — 5,0. Перетягивал на себе одеяло на правом фланге, развивая атаки «Амкара», но создать ничего по-настоящему опасного не смог.

БОДУЛ -6,0. После его подачи с углового мяч угодил в руку Луизу Адриану. Весь матч активничал и периодически обыгрывал Тигиева на фланге. Умело работал с мячом, выдавая опасные пасы, в том числе пятками. Отдал передачу Комолову на 57-й минуте, что позволило затем создать самый главный голевой момент. Много и остро бил по воротам, но забить не удавалось.

ГАСИЛИН — 4,5. Имел множество голевых моментов, но не смог ничего реализовать. То попал в руку Селихова с нескольких метров, то промазал при выходе один на один.

КОСТЮКОВ — 5,0. Заменил на фланге уставшего Балановича. Но усилить атаку не сумел.

ПРОКОФЬЕВ — б/о.

САЛУГИН — б/о.

«СПАРТАК»

СЕЛИХОВ — 6,5. Отразил опасный удар Комолова. Справился с ударом Гасилина с близкого расстояния.

ТИГИЕВ — 5,5. Активно провел первый тайм, помогал Самедову и Глушакову организовывать атаки, на 28-й минуте бил по воротам. Здорово отрабатывал в отборе. Но во второй половине матча практически перестал попадать в игру.

БОККЕТТИ — 5,5. Итальянец исключал любую возможность опасных моментов у своих ворот. Перекрывал навесы пермяков с правого фланга. Правда, на 39-й минуте упал перед ногами Гасилина, позволил опасно ударить по воротам Селихова с близкого расстояния.

КУТЕПОВ — 6,0. По ходу встречи выиграл практически все верховые единоборства. Успешно ставил корпус, не подпуская игроков «Амкара» к мячу в штрафной. В середине второго тайма получил болезненное повреждение, но продолжил матч.

ДЖИКИЯ — 6,5. По ходу всего матча грамотно отрабатывал на фланге. Несмотря на то, что все атаки «Амкара» проходили через его зону, создать голевой момент хозяевам не позволил. На 51-й минуте оказался в штрафной соперников и стал автором голевой передачи на Самедова.

ГЛУШАКОВ — 5,5. На протяжении игры выполнял второстепенные функции — страховал партнеров и играл в отборе. На 24-й минуте со штрафного опасно пробил по воротам.

ЛЕОНТЬЕВ — 5,0. Проводил много времени с мячом, правда, в основном играл в короткий пас с партнерами, обостряющих передач почти не делал.

САМЕДОВ — 6,0. На протяжении матча нечасто оказывался с мячом — практически все атаки «Спартака» проходили мимо него, но на 50-й минуте стал автором победного мяча.

АНАНИДЗЕ — 6,0. Постоянно оттягивался назад, но подключал партнеров к атаке. Именно он отдал пас Джикии, опасно подавшего на Мельгарехо. После передачи на парагвайца отдал на Джикию, тот — Самедову на гол.

МЕЛЬГАРЕХО — 5,5. Старался создавать опасные моменты на своем фланге. Но обыграть Мильковича было не так-то просто. Многочисленные финты должного результата не принесли — ни одной действительно острой передачи парагваец так и не сделал. Стал участником одной из самых интересных атак красно-белых в первом тайме — после передачи Джикии подстроиться под мяч хавбек не сумел. Также стал одним из авторов первого гола «Спартака» — начал атаку передачей Ананидзе вразрез.

ЛУИЗ АДРИАНУ — 5,0. Пытался открываться под передачи партнеров, например, на 6-й минуте получил свободное пространство перед воротами Хомича, но догнать мяч не успел.

ПРОМЕС — 6,0. Сразу после выхода на замену начал конструировать атаки «Спартака». На 77-й минуте исполнил штрафной в ворота пермяков — попал в стенку.

ТИМОФЕЕВ — 6,0. Практически сразу после выхода на замену быстро прошел нескольких игроков «Амкара», но получил по ногам от Занева и заработал штрафной.

ЗЕ ЛУИШ — 5,5. Пытался подключаться к атакам красно-белых, но создать действительно опасный момент так и не смог.

13.05.2017 14:30 Зрители 12300 основной раунд: 28-й тур Звезда
Амкар 0:1 Спартак М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Гаджи Гаджиев Массимо Каррера
Голы
19 Александр Самедов (Г. Джикия, Дж. Ананидзе) 50′
Составы
Дмитрий Хомич 15
Александр Милькович 2
76′ Петар Занев (к) 3
Николай Зайцев 4
Брайн Оладапо Идову 19
Януш Гол 5
Дарко Бодул 9
Алексей Гасилин 17
86′ Роланд Гиголаев 13
Станислав Прокофьев 28
60′ Сергей Баланович 16
Михаил Костюков 27
77′ Павел Комолов 20
Александр Салугин 77
21 Александр Селихов
17 Георгий Тигиев
14 Георгий Джикия
16 Сальваторе Боккетти
18 Илья Кутепов
19 Александр Самедов
7 Джано Ананидзе
52 Игорь Леонтьев
25 Лоренсо Мельгарехо 58′
10 Квинси Промес
12 де Соуза Луиз Адриану 58′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
8 Денис Глушаков (к) 73′
40 Артем Тимофеев
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
10 Удары (всего) 4
3 Удары в створ 2
7 Угловые 0
8 Фолы 10
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
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Вторая желтая карточка
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