Два гола Дзюбы помогли «Зениту» победить «Крылья Советов» в чемпионате России

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В составе победителей голы забили Артем Дзюба (1-я и 8-я минуты) и Хави Гарсия (35). Защитник «Зенита» Бранислав Иванович на 55-й минуте забил гол в свои ворота.

Дзюба достиг отметки в 120 голов в зачете символического «Клуба 100», что позволило ему обойти в рейтинге бывшего полузащитника московского «Спартака» Егора Титова (119) и сравняться с известным в прошлом игроком столичного «Динамо» Игорем Колывановым.

«Зенит» с 55 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Крылья Советов», имея в активе 25 баллов, идет 14-м. В следующем туре «Зенит» 17 мая примет «Краснодар», в тот же день «Крылья Советов» в гостях сыграют с «Томью».