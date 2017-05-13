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13 мая 2017, 18:12 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Два гола Дзюбы помогли «Зениту» победить «Крылья Советов» в чемпионате России

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 3:1 в гостевом матче 28-го тура чемпионата России по футболу.

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В составе победителей голы забили Артем Дзюба (1-я и 8-я минуты) и Хави Гарсия (35). Защитник «Зенита» Бранислав Иванович на 55-й минуте забил гол в свои ворота.

Дзюба достиг отметки в 120 голов в зачете символического «Клуба 100», что позволило ему обойти в рейтинге бывшего полузащитника московского «Спартака» Егора Титова (119) и сравняться с известным в прошлом игроком столичного «Динамо» Игорем Колывановым.

«Зенит» с 55 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Крылья Советов», имея в активе 25 баллов, идет 14-м. В следующем туре «Зенит» 17 мая примет «Краснодар», в тот же день «Крылья Советов» в гостях сыграют с «Томью».

13.05.2017 16:00 основной раунд: 28-й тур Металлург
Крылья Советов 1:3 Зенит
Первый тайм: 0:3
Главные тренеры
Вадим Скрипченко Мирча Луческу
Голы
55′ Бранислав Иванович 60
22 Артем Дзюба (Ю. Жирков) 1′
22 Артем Дзюба (В. Жулиану) 8′
21 Франсиско Фернандес Хави Гарсия (А. Дзюба) 35′
Составы
Георгий Лория 17
82′ Георгий Зотов 31
Дмитрий Ятченко 3
39′ Шелдон Бато 19
59′ Сергей Божин 40
Жанни Брюно 29
Сергей Корниленко (к) 8
Кристиан Паскуато 10
43′ Вячеслав Зинков 21
Евгений Башкиров 2
45′ Срджан Мияйлович 20
Жозе Феррейра Надсон 6
79′ Сергей Ткачев 77
Александр Зуев 27
99 Андрей Лунев
19 Игорь Смольников
4 Доменико Кришито
60 Бранислав Иванович
7 Виктор де Паула Жулиану
30 Ибрагим Цаллагов
22 Артем Дзюба
21 Франсиско Фернандес Хави Гарсия
81 Юрий Жирков 77′
13 Луиш Нету
24 Йоан Молло 63′
9 Александр Кокорин
10 Мигел Алвеш Данни (к) 85′
33 Эрнани
Статистика
3 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 6
11 Удары (всего) 14
6 Удары в створ 5
2 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 5
15 Фолы 10
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Александр Егоров (Саранск, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Обозначения
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