Боккетти: Игроки «Спартака» не обращают внимания на разговоры о незаслуженном чемпионстве

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В субботу «Спартак» одержал победу над пермским «Амкаром» со счетом 1:0 в гостевом матче 28-го тура чемпионата России.

«Когда команда выигрывает чемпионат, всегда найдутся такие люди, которые скажут, что победа была незаслуженной или, что соперники в чемпионате были слабыми, игроки “Спартака” не обращают на это внимания. Я считаю, что мы заслужили эту победу», — сказал Боккетти.

Боккетти считает, что празднование победы в чемпионате на поле вместе с болельщиками — это красиво.

«Выбегание болельщиков на поле после победы в чемпионате — это давняя традиция. Я не вижу в этом ничего плохого. Как я праздновал выигрыш золотых медалей? Дома смотрел матч “Зенита” и “Терека”, после финального свистка толком даже не понял, что произошло. Сразу все начали звонить, поздравлять, а потом встретились с ребятами в ресторане и немного посидели», — отметил Боккетти.

В следующем туре «Спартак» на своем поле примет грозненский «Терек», «Амкар» в гостях сыграет с тульским «Арсеналом». Обе встречи пройдут 17 мая.