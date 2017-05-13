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13 мая 2017, 17:49 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Боккетти: Игроки «Спартака» не обращают внимания на разговоры о незаслуженном чемпионстве

МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Игроки футбольного клуба «Спартак» не обращают внимания на разговоры о незаслуженной победе в чемпионате России. Об этом журналистам рассказал итальянский защитник команды Сальваторе Боккетти.

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В субботу «Спартак» одержал победу над пермским «Амкаром» со счетом 1:0 в гостевом матче 28-го тура чемпионата России.

«Когда команда выигрывает чемпионат, всегда найдутся такие люди, которые скажут, что победа была незаслуженной или, что соперники в чемпионате были слабыми, игроки “Спартака” не обращают на это внимания. Я считаю, что мы заслужили эту победу», — сказал Боккетти.

Боккетти считает, что празднование победы в чемпионате на поле вместе с болельщиками — это красиво.

«Выбегание болельщиков на поле после победы в чемпионате — это давняя традиция. Я не вижу в этом ничего плохого. Как я праздновал выигрыш золотых медалей? Дома смотрел матч “Зенита” и “Терека”, после финального свистка толком даже не понял, что произошло. Сразу все начали звонить, поздравлять, а потом встретились с ребятами в ресторане и немного посидели», — отметил Боккетти.

В следующем туре «Спартак» на своем поле примет грозненский «Терек», «Амкар» в гостях сыграет с тульским «Арсеналом». Обе встречи пройдут 17 мая.

13.05.2017 14:30 Зрители 12300 основной раунд: 28-й тур Звезда
Амкар 0:1 Спартак М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Гаджи Гаджиев Массимо Каррера
Голы
19 Александр Самедов (Г. Джикия, Дж. Ананидзе) 50′
Составы
Дмитрий Хомич 15
Александр Милькович 2
76′ Петар Занев (к) 3
Николай Зайцев 4
Брайн Оладапо Идову 19
Януш Гол 5
Дарко Бодул 9
Алексей Гасилин 17
86′ Роланд Гиголаев 13
Станислав Прокофьев 28
60′ Сергей Баланович 16
Михаил Костюков 27
77′ Павел Комолов 20
Александр Салугин 77
21 Александр Селихов
17 Георгий Тигиев
14 Георгий Джикия
16 Сальваторе Боккетти
18 Илья Кутепов
19 Александр Самедов
7 Джано Ананидзе
52 Игорь Леонтьев
25 Лоренсо Мельгарехо 58′
10 Квинси Промес
12 де Соуза Луиз Адриану 58′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
8 Денис Глушаков (к) 73′
40 Артем Тимофеев
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
10 Удары (всего) 4
3 Удары в створ 2
7 Угловые 0
8 Фолы 10
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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ПЕРМЬ, 13 мая. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Все игроки футбольного клуба «Спартак» хотят повторить рекорд чемпионата России по набранным очкам и будут делать для этого все возможное. Такое мнение в беседе с журналистами выразил полузащитник команды Александр Самедов после матча с «Амкаром».
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