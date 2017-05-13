Самедов: Все футболисты «Спартака» хотят повторить рекорд чемпионата РФ и набрать 72 очка
ПЕРМЬ, 13 мая. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Все игроки футбольного клуба «Спартак» хотят повторить рекорд чемпионата России по набранным очкам и будут делать для этого все возможное. Такое мнение в беседе с журналистами выразил полузащитник команды Александр Самедов после матча с «Амкаром».
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения
«Спартак» выиграл у «Амкара» со счетом 1:0 в матче 28-го тура чемпионата страны и набрал 66 очков за два тура до окончания первенства. 72 балла набрал «Спартак» под руководством Олега Романцева в 1999 году, установив рекорд для 30-турового чемпионата России. Красно-белые под руководством Карреры могут повторить достижение 18-летней давности, если победят в оставшихся встречах.
«Все ребята хотят выиграть оставшиеся матчи и повторить рекорд набранных очков в чемпионате. На данный момент никакой расслабленности нет и быть не может. На нас приехало посмотреть много болельщиков, и ни о какой недонастроенности не могло быть и речи», — сказал Самедов.
Играть на искусственном поле стадиона в Перми всегда тяжело, считает Самедов: «Матч получился сложным, соперник играл организованно. На синтетическом газоне в Перми всегда тяжело играть, ноги быстро устают. Я рад, что удалось победить и порадовать наших болельщиков».
В следующем туре «Спартак» на своем поле примет грозненский «Терек» 17 мая.
МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Игроки футбольного клуба «Спартак» не обращают внимания на разговоры о незаслуженной победе в чемпионате России. Об этом журналистам рассказал итальянский защитник команды Сальваторе Боккетти.