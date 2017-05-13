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13 мая 2017, 17:50 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Самедов: Все футболисты «Спартака» хотят повторить рекорд чемпионата РФ и набрать 72 очка

ПЕРМЬ, 13 мая. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Все игроки футбольного клуба «Спартак» хотят повторить рекорд чемпионата России по набранным очкам и будут делать для этого все возможное. Такое мнение в беседе с журналистами выразил полузащитник команды Александр Самедов после матча с «Амкаром».

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«Спартак» выиграл у «Амкара» со счетом 1:0 в матче 28-го тура чемпионата страны и набрал 66 очков за два тура до окончания первенства. 72 балла набрал «Спартак» под руководством Олега Романцева в 1999 году, установив рекорд для 30-турового чемпионата России. Красно-белые под руководством Карреры могут повторить достижение 18-летней давности, если победят в оставшихся встречах.

«Все ребята хотят выиграть оставшиеся матчи и повторить рекорд набранных очков в чемпионате. На данный момент никакой расслабленности нет и быть не может. На нас приехало посмотреть много болельщиков, и ни о какой недонастроенности не могло быть и речи», — сказал Самедов.

Играть на искусственном поле стадиона в Перми всегда тяжело, считает Самедов: «Матч получился сложным, соперник играл организованно. На синтетическом газоне в Перми всегда тяжело играть, ноги быстро устают. Я рад, что удалось победить и порадовать наших болельщиков».

В следующем туре «Спартак» на своем поле примет грозненский «Терек» 17 мая.

13.05.2017 14:30 Зрители 12300 основной раунд: 28-й тур Звезда
Амкар 0:1 Спартак М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Гаджи Гаджиев Массимо Каррера
Голы
19 Александр Самедов (Г. Джикия, Дж. Ананидзе) 50′
Составы
Дмитрий Хомич 15
Александр Милькович 2
76′ Петар Занев (к) 3
Николай Зайцев 4
Брайн Оладапо Идову 19
Януш Гол 5
Дарко Бодул 9
Алексей Гасилин 17
86′ Роланд Гиголаев 13
Станислав Прокофьев 28
60′ Сергей Баланович 16
Михаил Костюков 27
77′ Павел Комолов 20
Александр Салугин 77
21 Александр Селихов
17 Георгий Тигиев
14 Георгий Джикия
16 Сальваторе Боккетти
18 Илья Кутепов
19 Александр Самедов
7 Джано Ананидзе
52 Игорь Леонтьев
25 Лоренсо Мельгарехо 58′
10 Квинси Промес
12 де Соуза Луиз Адриану 58′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
8 Денис Глушаков (к) 73′
40 Артем Тимофеев
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
10 Удары (всего) 4
3 Удары в створ 2
7 Угловые 0
8 Фолы 10
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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