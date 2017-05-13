Самедов: все футболисты "Спартака" хотят повторить рекорд чемпионата РФ и набрать 72 очка

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«Спартак» выиграл у «Амкара» со счетом 1:0 в матче 28-го тура чемпионата страны и набрал 66 очков за два тура до окончания первенства. 72 балла набрал «Спартак» под руководством Олега Романцева в 1999 году, установив рекорд для 30-турового чемпионата России. Красно-белые под руководством Карреры могут повторить достижение 18-летней давности, если победят в оставшихся встречах.

«Все ребята хотят выиграть оставшиеся матчи и повторить рекорд набранных очков в чемпионате. На данный момент никакой расслабленности нет и быть не может. На нас приехало посмотреть много болельщиков, и ни о какой недонастроенности не могло быть и речи», — сказал Самедов.

Играть на искусственном поле стадиона в Перми всегда тяжело, считает Самедов: «Матч получился сложным, соперник играл организованно. На синтетическом газоне в Перми всегда тяжело играть, ноги быстро устают. Я рад, что удалось победить и порадовать наших болельщиков».

В следующем туре «Спартак» на своем поле примет грозненский «Терек» 17 мая.