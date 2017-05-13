Футболисты «Терека» обыграли «Томь» в матче молодежного первенства России

Игра, прошедшая в субботу в Томске, завершилась победой гостей со счетом 3:1. Голами в составе «Терека» отметились Аюб Бацуев (на 3-й минуте) и Идрис Умаев (6, 82). У «Томи» на 72-й с пенальти забил Андрей Огарев.

В еще одном матче молодежного первенства казанский «Рубин» в гостях обыграл «Ростов» — 3:1.