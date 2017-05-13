Футболисты «Терека» обыграли «Томь» в матче молодежного первенства России
МОСКВА, 13 мая —
Р-Спорт. Футболисты грозненского «Терека» обыграли томскую «Томь» в выездном матче 28-го тура молодежного первенства России.
Игра, прошедшая в субботу в Томске, завершилась победой гостей со счетом 3:1. Голами в составе «Терека» отметились Аюб Бацуев (на 3-й минуте) и Идрис Умаев (6, 82). У «Томи» на 72-й с пенальти забил Андрей Огарев.
В еще одном матче молодежного первенства казанский «Рубин» в гостях обыграл «Ростов» — 3:1.
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