Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29730620/
13 мая 2017, 17:37 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболисты «Терека» обыграли «Томь» в матче молодежного первенства России

МОСКВА, 13 мая — Р-Спорт. Футболисты грозненского «Терека» обыграли томскую «Томь» в выездном матче 28-го тура молодежного первенства России.

Игра, прошедшая в субботу в Томске, завершилась победой гостей со счетом 3:1. Голами в составе «Терека» отметились Аюб Бацуев (на 3-й минуте) и Идрис Умаев (6, 82). У «Томи» на 72-й с пенальти забил Андрей Огарев.

В еще одном матче молодежного первенства казанский «Рубин» в гостях обыграл «Ростов» — 3:1.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
12 мая

Кабаева: даже успешная женщина должна понимать, что мужчина – это стержень

Тренер Тутберидзе рассказала, как некрасиво от нее ушла Липницкая

Бурный секс возле корта прервал теннисный матч