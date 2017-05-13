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13 мая 2017, 17:40 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Крылья Советов» — «Зенит»: в Самаре установлен рекорд посещаемости сезона

На матче 28-го тура российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Зенит» на стадионе «Металлург» в Самаре присутствуют 18 750 зрителей.

Это рекордный показатель домашнего стадиона «Крыльев Советов» в нынешнем сезоне. На матче 7-го тура «Крылья Советов» — ЦСКА (1:2) присутствовали 11 083 зрителя.

Самым посещаемым матчем последних лет на стадионе «Металлург» был матч со «Спартаком» (0:2) в 2015 году — 26 280 зрителей.

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