Это рекордный показатель домашнего стадиона «Крыльев Советов» в нынешнем сезоне. На матче 7-го тура «Крылья Советов» — ЦСКА (1:2) присутствовали 11 083 зрителя.

Самым посещаемым матчем последних лет на стадионе «Металлург» был матч со «Спартаком» (0:2) в 2015 году — 26 280 зрителей.