«Спартак»: похмелья не будет!
Красно-белые проявили характер и отметили чемпионство выездной победой над «Амкаром».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Массимо Каррера просил игроков не думать о чемпионстве, а показать хороший футбол. Об этом в перерыве сказал полузащитник Игорь Леонтьев, чье появление в составе, судя по всему, и должно было несколько сбавить общий градус эйфории и хотя бы немного повысить мотивацию. В
Но вряд ли итальянец очень обрадовался, когда в первом тайме Селихов вдруг оказался лучшим в составе «Спартака». Если ярче всех выглядит вратарь, это говорит не в пользу остальной команды. Судя по тому по тому, как поначалу складывалась встреча, опасения Карреры имели основание.
Тяжело отойти от большого праздника и сразу переключиться на работу. Особенно, когда в аэропорту и у гостиницы тебя встречают с фейерверками, а на стадионе трибуны постоянно скандируют «чемпионы-чемпионы». И когда в соперниках — такой организованный коллектив как «Амкар».
Понятно, все оставшиеся матчи сезона так или иначе станут продолжением грандиозной вечеринки, начавшейся в ночь с 7 на 8 мая. И эта всеобщая эйфория — еще один вызов, с которым нужно справиться Каррере. Бесконечно праздновать могут (и должны) только болельщики. Профессиональные футболисты не могут позволить себе такой роскоши.
Первые 45 минут в Перми это доказали. «Амкар» выглядел свежее и быстрее, у него лучше ходил мяч, его передачи были конкретнее, футболисты везде успевали раньше соперника. Каждый неточный пас
На 17-й минуте Селихов в прыжке отразил дальний удар Комолова. На 25-й Гасилин с линии штрафной опасно бил в угол — не попал. А на 39-й все тот же Гасилин едва не открыл счет — продавив защитников, оказался на краю вратарской и сильно с острого угла пробил, но Селихов успел выставить руку.
На перерыв Каррера уходил с видом не очень довольного человека. И его можно было понять. Вот она, неизбежная расплата за веселье.
Но «Спартак» не стал бы чемпионом, если бы не умел сам отвечать за свои действия и поступки. Разговор в раздевалке, очевидно, получился продуктивным. Как бы тяжело ни дышалось, звание чемпиона нужно нести достойно. И во втором тайме «Спартак» выглядел намного убедительнее. Сразу после перерыва
«Амкар» — клиент Самедова, это мы знаем с 2004 года, когда Александр отгрузил в ворота пермяков, на тот момент дебютантов
Гостям, конечно, стало легче. А вот «Амкар», который до этого играл лучше, оказался надломлен. С его точки зрения гол был несправедлив, а точнее — не логичен. Но пока пермяки об этом думали, Каррера выпустил Промеса и Зе Луиша, в первом тайме отдыхавших на скамейке запасных, и ближе к середине второго тайма «Спартак» уже плотно завладел мячом. То, что у него не выходило до перерыва, сейчас получалось легко и непринужденно. И если бы счет стал 2:0 в пользу
Итак, «Спартак» вновь одержал трудную, но такую характерную (во всех смыслах этого слова) победу.
Ну, а для болельщиков праздник продолжается!
|Гаджи Гаджиев
|Массимо Каррера
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|2
|10
|Удары (всего)
|4
|3
|Удары в створ
|2
|7
|Угловые
|0
|8
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Валерий Данченко (Уфа, Россия)
|Боковой судья
|Арам Петросян (Бронницы, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- (к)
- Капитан команды
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- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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