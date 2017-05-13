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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29730534/
13 мая 2017, 17:24 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Спартак»: похмелья не будет!

Красно-белые проявили характер и отметили чемпионство выездной победой над «Амкаром».

<nobr>Красно-белые</nobr> проявили характер и отметили <span class=error>чемпионство</span> выездной победой над <span class=error>Амкаром</span>. Увеличить
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Массимо Каррера просил игроков не думать о чемпионстве, а показать хороший футбол. Об этом в перерыве сказал полузащитник Игорь Леонтьев, чье появление в составе, судя по всему, и должно было несколько сбавить общий градус эйфории и хотя бы немного повысить мотивацию. В премьер-лиге футболист «Спартака-2» уже появлялся, но не в нынешнем сезоне. Каррера доверил Леонтьеву место в составе впервые. Как и вратарю Александру Селихову. Символично, что долгожданный дебют случился в матче против бывшей команды. Психолог Массимо выбрал подходящий момент.

Но вряд ли итальянец очень обрадовался, когда в первом тайме Селихов вдруг оказался лучшим в составе «Спартака». Если ярче всех выглядит вратарь, это говорит не в пользу остальной команды. Судя по тому по тому, как поначалу складывалась встреча, опасения Карреры имели основание.

Тяжело отойти от большого праздника и сразу переключиться на работу. Особенно, когда в аэропорту и у гостиницы тебя встречают с фейерверками, а на стадионе трибуны постоянно скандируют «чемпионы-чемпионы». И когда в соперниках — такой организованный коллектив как «Амкар».

Понятно, все оставшиеся матчи сезона так или иначе станут продолжением грандиозной вечеринки, начавшейся в ночь с 7 на 8 мая. И эта всеобщая эйфория — еще один вызов, с которым нужно справиться Каррере. Бесконечно праздновать могут (и должны) только болельщики. Профессиональные футболисты не могут позволить себе такой роскоши.

Первые 45 минут в Перми это доказали. «Амкар» выглядел свежее и быстрее, у него лучше ходил мяч, его передачи были конкретнее, футболисты везде успевали раньше соперника. Каждый неточный пас красно-белых, каждое проигранное единоборство приводили к банальным умозаключениям. Утро после праздника добрым не бывает!

На 17-й минуте Селихов в прыжке отразил дальний удар Комолова. На 25-й Гасилин с линии штрафной опасно бил в угол — не попал. А на 39-й все тот же Гасилин едва не открыл счет — продавив защитников, оказался на краю вратарской и сильно с острого угла пробил, но Селихов успел выставить руку.

На перерыв Каррера уходил с видом не очень довольного человека. И его можно было понять. Вот она, неизбежная расплата за веселье.

Но «Спартак» не стал бы чемпионом, если бы не умел сам отвечать за свои действия и поступки. Разговор в раздевалке, очевидно, получился продуктивным. Как бы тяжело ни дышалось, звание чемпиона нужно нести достойно. И во втором тайме «Спартак» выглядел намного убедительнее. Сразу после перерыва красно-белые вышли вперед, приведя трибуны в неописуемый восторг!

«Амкар» — клиент Самедова, это мы знаем с 2004 года, когда Александр отгрузил в ворота пермяков, на тот момент дебютантов премьер-лиги, три мяча. Хорошо разобрался в эпизоде он и сейчас. Атаку начал Джикия. Бросил вперед по левому флангу Джано и Мельгарехо, и сам же побежал в штрафную. Получив мяч обратно, Джикия в касание не то пробил, не то прострелил, но получилось точно на дальнюю штангу, на неприкрытого Самедова. Тот спокойно обработал передачу и поразил угол. Вся команда побежала к спартаковской трибуне.

Гостям, конечно, стало легче. А вот «Амкар», который до этого играл лучше, оказался надломлен. С его точки зрения гол был несправедлив, а точнее — не логичен. Но пока пермяки об этом думали, Каррера выпустил Промеса и Зе Луиша, в первом тайме отдыхавших на скамейке запасных, и ближе к середине второго тайма «Спартак» уже плотно завладел мячом. То, что у него не выходило до перерыва, сейчас получалось легко и непринужденно. И если бы счет стал 2:0 в пользу красно-белых, никто бы уже не удивился. «Амкару» нужно было забивать в первом тайме, пока соперник приходил в себя, но этим шансом уральцы не воспользовались. Как и тем, что возник в самом конце у бедняги Гасилина, растерявшего в этом матче уйму возможностей.

Итак, «Спартак» вновь одержал трудную, но такую характерную (во всех смыслах этого слова) победу. Все-таки послепраздничное утро оказалось добрым! Команда вышла из праздничного мини-отпуска достойно.

Ну, а для болельщиков праздник продолжается!

13.05.2017 14:30 Зрители 12300 основной раунд: 28-й тур Звезда
Амкар 0:1 Спартак М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Гаджи Гаджиев Массимо Каррера
Голы
19 Александр Самедов (Г. Джикия, Дж. Ананидзе) 50′
Составы
Дмитрий Хомич 15
Александр Милькович 2
76′ Петар Занев (к) 3
Николай Зайцев 4
Брайн Оладапо Идову 19
Януш Гол 5
Дарко Бодул 9
Алексей Гасилин 17
86′ Роланд Гиголаев 13
Станислав Прокофьев 28
60′ Сергей Баланович 16
Михаил Костюков 27
77′ Павел Комолов 20
Александр Салугин 77
21 Александр Селихов
17 Георгий Тигиев
14 Георгий Джикия
16 Сальваторе Боккетти
18 Илья Кутепов
19 Александр Самедов
7 Джано Ананидзе
52 Игорь Леонтьев
25 Лоренсо Мельгарехо 58′
10 Квинси Промес
12 де Соуза Луиз Адриану 58′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
8 Денис Глушаков (к) 73′
40 Артем Тимофеев
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
10 Удары (всего) 4
3 Удары в створ 2
7 Угловые 0
8 Фолы 10
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
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