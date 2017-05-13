«Спартак»: похмелья не будет!

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Массимо Каррера просил игроков не думать о чемпионстве, а показать хороший футбол. Об этом в перерыве сказал полузащитник Игорь Леонтьев, чье появление в составе, судя по всему, и должно было несколько сбавить общий градус эйфории и хотя бы немного повысить мотивацию. В премьер-лиге футболист «Спартака-2» уже появлялся, но не в нынешнем сезоне. Каррера доверил Леонтьеву место в составе впервые. Как и вратарю Александру Селихову. Символично, что долгожданный дебют случился в матче против бывшей команды. Психолог Массимо выбрал подходящий момент.

Но вряд ли итальянец очень обрадовался, когда в первом тайме Селихов вдруг оказался лучшим в составе «Спартака». Если ярче всех выглядит вратарь, это говорит не в пользу остальной команды. Судя по тому по тому, как поначалу складывалась встреча, опасения Карреры имели основание.

Тяжело отойти от большого праздника и сразу переключиться на работу. Особенно, когда в аэропорту и у гостиницы тебя встречают с фейерверками, а на стадионе трибуны постоянно скандируют «чемпионы-чемпионы». И когда в соперниках — такой организованный коллектив как «Амкар».

Понятно, все оставшиеся матчи сезона так или иначе станут продолжением грандиозной вечеринки, начавшейся в ночь с 7 на 8 мая. И эта всеобщая эйфория — еще один вызов, с которым нужно справиться Каррере. Бесконечно праздновать могут (и должны) только болельщики. Профессиональные футболисты не могут позволить себе такой роскоши.

Первые 45 минут в Перми это доказали. «Амкар» выглядел свежее и быстрее, у него лучше ходил мяч, его передачи были конкретнее, футболисты везде успевали раньше соперника. Каждый неточный пас красно-белых, каждое проигранное единоборство приводили к банальным умозаключениям. Утро после праздника добрым не бывает!

На 17-й минуте Селихов в прыжке отразил дальний удар Комолова. На 25-й Гасилин с линии штрафной опасно бил в угол — не попал. А на 39-й все тот же Гасилин едва не открыл счет — продавив защитников, оказался на краю вратарской и сильно с острого угла пробил, но Селихов успел выставить руку.

На перерыв Каррера уходил с видом не очень довольного человека. И его можно было понять. Вот она, неизбежная расплата за веселье.

Но «Спартак» не стал бы чемпионом, если бы не умел сам отвечать за свои действия и поступки. Разговор в раздевалке, очевидно, получился продуктивным. Как бы тяжело ни дышалось, звание чемпиона нужно нести достойно. И во втором тайме «Спартак» выглядел намного убедительнее. Сразу после перерыва красно-белые вышли вперед, приведя трибуны в неописуемый восторг!

«Амкар» — клиент Самедова, это мы знаем с 2004 года, когда Александр отгрузил в ворота пермяков, на тот момент дебютантов премьер-лиги, три мяча. Хорошо разобрался в эпизоде он и сейчас. Атаку начал Джикия. Бросил вперед по левому флангу Джано и Мельгарехо, и сам же побежал в штрафную. Получив мяч обратно, Джикия в касание не то пробил, не то прострелил, но получилось точно на дальнюю штангу, на неприкрытого Самедова. Тот спокойно обработал передачу и поразил угол. Вся команда побежала к спартаковской трибуне.

Гостям, конечно, стало легче. А вот «Амкар», который до этого играл лучше, оказался надломлен. С его точки зрения гол был несправедлив, а точнее — не логичен. Но пока пермяки об этом думали, Каррера выпустил Промеса и Зе Луиша, в первом тайме отдыхавших на скамейке запасных, и ближе к середине второго тайма «Спартак» уже плотно завладел мячом. То, что у него не выходило до перерыва, сейчас получалось легко и непринужденно. И если бы счет стал 2:0 в пользу красно-белых, никто бы уже не удивился. «Амкару» нужно было забивать в первом тайме, пока соперник приходил в себя, но этим шансом уральцы не воспользовались. Как и тем, что возник в самом конце у бедняги Гасилина, растерявшего в этом матче уйму возможностей.

Итак, «Спартак» вновь одержал трудную, но такую характерную (во всех смыслах этого слова) победу. Все-таки послепраздничное утро оказалось добрым! Команда вышла из праздничного мини-отпуска достойно.

Ну, а для болельщиков праздник продолжается!