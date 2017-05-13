Каррера: Могу и покруче Глушакова исполнить!

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Многие предсказывали, что «Спартак» на фоне бурных празднований не сумеет взять очки в Перми, а «Амкар» даже пошутил на эту тему в «Твиттере». Но красно-белые снова победили и теперь в двух шагах от повторения рекорда чемпионата России по числу очков за сезон. В отличие от игры с томичами, Массимо Каррера на сей раз на пресс-конференцию пришёл и был в совсем ином расположении духа.

— Эти ребята давно не играли вместе, сыгранности не хватало. Мне понравился дух «Спартака», желание победить. Знал, что могли быть сложности из-за несобранности, но этого не случилось.

— Как вы считаете, счет по игре?

— Считаю, что «Амкар» заслужил ничью, у них были хорошие моменты, но побеждает тот, кто забивает.

— Как удается сохранить настрой команды?

— Наша цель — набрать 72 очка, нужно заверить чемпионат так, как мы проводили весь сезон. Всегда быть первыми в таблице, всегда побеждать.

— По итогам сезона говорят, что итальянские тренеры — сильнейшие в мире. Согласны?

— Результаты говорят за себя, мы победили в разных странах. Но думаю, что есть и много других хороших тренеров, даже если они не итальянцы.

— С Антонио Конте пообщались?

— Он позвонил, поздравил, ничего особенного. То, что и я сделаю через несколько минут, — поздравлю его с чемпионством «Челси».

— Выбежавшие на поле фанаты вас не помяли?

— Нет, мне даже понравилось, когда люди выбежали. Страшно должно быть, когда ты проиграл и фанаты выбегают, а так я был только рад видеть их на поле.

— Видели, как Глушаков прыгнул в толпу с машины, празднуя чемпионство у «Открытия Арены»?

— Ой, я могу и покруче исполнить! Сезон был таким тяжелым, что сейчас можно праздновать самым сумасшедшим образом.

— Прыгнуть с автобуса, — подал идею пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг.

— Да что угодно! — согласился Каррера. — Вы увидите.