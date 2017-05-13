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13 мая 2017, 17:26 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Каррера: Могу и покруче Глушакова исполнить!

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера — о минимальной победе красно-белых в Перми в первом матче после оформления чемпионства.

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Многие предсказывали, что «Спартак» на фоне бурных празднований не сумеет взять очки в Перми, а «Амкар» даже пошутил на эту тему в «Твиттере». Но красно-белые снова победили и теперь в двух шагах от повторения рекорда чемпионата России по числу очков за сезон. В отличие от игры с томичами, Массимо Каррера на сей раз на пресс-конференцию пришёл и был в совсем ином расположении духа.

— Эти ребята давно не играли вместе, сыгранности не хватало. Мне понравился дух «Спартака», желание победить. Знал, что могли быть сложности из-за несобранности, но этого не случилось.

— Как вы считаете, счет по игре?

— Считаю, что «Амкар» заслужил ничью, у них были хорошие моменты, но побеждает тот, кто забивает.

— Как удается сохранить настрой команды?

— Наша цель — набрать 72 очка, нужно заверить чемпионат так, как мы проводили весь сезон. Всегда быть первыми в таблице, всегда побеждать.

— По итогам сезона говорят, что итальянские тренеры — сильнейшие в мире. Согласны?

— Результаты говорят за себя, мы победили в разных странах. Но думаю, что есть и много других хороших тренеров, даже если они не итальянцы.

— С Антонио Конте пообщались?

— Он позвонил, поздравил, ничего особенного. То, что и я сделаю через несколько минут, — поздравлю его с чемпионством «Челси».

— Выбежавшие на поле фанаты вас не помяли?

— Нет, мне даже понравилось, когда люди выбежали. Страшно должно быть, когда ты проиграл и фанаты выбегают, а так я был только рад видеть их на поле.

— Видели, как Глушаков прыгнул в толпу с машины, празднуя чемпионство у «Открытия Арены»?

— Ой, я могу и покруче исполнить! Сезон был таким тяжелым, что сейчас можно праздновать самым сумасшедшим образом.

— Прыгнуть с автобуса, — подал идею пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг.

— Да что угодно! — согласился Каррера. — Вы увидите.

13.05.2017 14:30 Зрители 12300 основной раунд: 28-й тур Звезда
Амкар 0:1 Спартак М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Гаджи Гаджиев Массимо Каррера
Голы
19 Александр Самедов (Г. Джикия, Дж. Ананидзе) 50′
Составы
Дмитрий Хомич 15
Александр Милькович 2
76′ Петар Занев (к) 3
Николай Зайцев 4
Брайн Оладапо Идову 19
Януш Гол 5
Дарко Бодул 9
Алексей Гасилин 17
86′ Роланд Гиголаев 13
Станислав Прокофьев 28
60′ Сергей Баланович 16
Михаил Костюков 27
77′ Павел Комолов 20
Александр Салугин 77
21 Александр Селихов
17 Георгий Тигиев
14 Георгий Джикия
16 Сальваторе Боккетти
18 Илья Кутепов
19 Александр Самедов
7 Джано Ананидзе
52 Игорь Леонтьев
25 Лоренсо Мельгарехо 58′
10 Квинси Промес
12 де Соуза Луиз Адриану 58′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
8 Денис Глушаков (к) 73′
40 Артем Тимофеев
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
10 Удары (всего) 4
3 Удары в створ 2
7 Угловые 0
8 Фолы 10
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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