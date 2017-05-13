Каррера: Могу и покруче Глушакова исполнить!
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера — о минимальной победе
красно-белых в Перми в первом матче после оформления чемпионства.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Многие предсказывали, что «Спартак» на фоне бурных празднований не сумеет взять очки в Перми, а «Амкар» даже пошутил на эту тему в «Твиттере». Но
— Эти ребята давно не играли вместе, сыгранности не хватало. Мне понравился дух «Спартака», желание победить. Знал, что могли быть сложности
— Как вы считаете, счет по игре?
— Считаю, что «Амкар» заслужил ничью, у них были хорошие моменты, но побеждает тот, кто забивает.
— Как удается сохранить настрой команды?
— Наша цель — набрать 72 очка, нужно заверить чемпионат так, как мы проводили весь сезон. Всегда быть первыми в таблице, всегда побеждать.
— По итогам сезона говорят, что итальянские тренеры — сильнейшие в мире. Согласны?
— Результаты говорят за себя, мы победили в разных странах. Но думаю, что есть и много других хороших тренеров, даже если они не итальянцы.
— С Антонио Конте пообщались?
— Он позвонил, поздравил, ничего особенного. То, что и я сделаю через несколько минут, — поздравлю его с чемпионством «Челси».
— Выбежавшие на поле фанаты вас не помяли?
— Нет, мне даже понравилось, когда люди выбежали. Страшно должно быть, когда ты проиграл и фанаты выбегают, а так я был только рад видеть их на поле.
— Видели, как Глушаков прыгнул в толпу с машины, празднуя чемпионство у «Открытия Арены»?
— Ой, я могу и покруче исполнить! Сезон был таким тяжелым, что сейчас можно праздновать самым сумасшедшим образом.
— Прыгнуть с автобуса, — подал идею
— Да что угодно! — согласился Каррера. — Вы увидите.
|Гаджи Гаджиев
|Массимо Каррера
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|2
|10
|Удары (всего)
|4
|3
|Удары в створ
|2
|7
|Угловые
|0
|8
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Валерий Данченко (Уфа, Россия)
|Боковой судья
|Арам Петросян (Бронницы, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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