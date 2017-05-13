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13 мая 2017, 17:15 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Амкар»: Фанаты «Спартака» устроили вакханалию на поле стадиона «Звезда»

Болельщики московского «Спартака» выбежали на поле после финального свистка в гостевом матче 28-го тура РФПЛ с «Амкаром» (1:0), чтобы отпраздновать с командой победу в чемпионате. Красно-белые досрочно выиграли титул по итогам прошлого 27-го тура.

Болельщики московского Спартака выбежали на поле после финального свистка в гостевом матче 28-го тура <span class=error>РФПЛ</span> с <span class=error>Амкаром</span> (1:0) чтобы отпраздновать с командой победу в чемпионате. Увеличить
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«На поле стадиона “Звезда” творится вакханалия. Болельщики “Спартака” прорвались с трибун и бросились обнимать своих кумиров. Сальваторе Боккетти остался даже без трусов, ибо болельщики на память возжелали заиметь и их тоже. Не остались целы и ворота на стадионе “Звезда” — их фанаты “Спартака” растаскивают на сувениры», — сообщает пресс-служба «Амкара» в «Твиттере».

13.05.2017 14:30 Зрители 12300 основной раунд: 28-й тур Звезда
Амкар 0:1 Спартак М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Гаджи Гаджиев Массимо Каррера
Голы
19 Александр Самедов (Г. Джикия, Дж. Ананидзе) 50′
Составы
Дмитрий Хомич 15
Александр Милькович 2
76′ Петар Занев (к) 3
Николай Зайцев 4
Брайн Оладапо Идову 19
Януш Гол 5
Дарко Бодул 9
Алексей Гасилин 17
86′ Роланд Гиголаев 13
Станислав Прокофьев 28
60′ Сергей Баланович 16
Михаил Костюков 27
77′ Павел Комолов 20
Александр Салугин 77
21 Александр Селихов
17 Георгий Тигиев
14 Георгий Джикия
16 Сальваторе Боккетти
18 Илья Кутепов
19 Александр Самедов
7 Джано Ананидзе
52 Игорь Леонтьев
25 Лоренсо Мельгарехо 58′
10 Квинси Промес
12 де Соуза Луиз Адриану 58′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
8 Денис Глушаков (к) 73′
40 Артем Тимофеев
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
10 Удары (всего) 4
3 Удары в створ 2
7 Угловые 0
8 Фолы 10
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак М
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