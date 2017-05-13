«Амкар»: Фанаты «Спартака» устроили вакханалию на поле стадиона «Звезда»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«На поле стадиона “Звезда” творится вакханалия. Болельщики “Спартака” прорвались с трибун и бросились обнимать своих кумиров. Сальваторе Боккетти остался даже без трусов, ибо болельщики на память возжелали заиметь и их тоже. Не остались целы и ворота на стадионе “Звезда” — их фанаты “Спартака” растаскивают на сувениры», — сообщает пресс-служба «Амкара» в «Твиттере».