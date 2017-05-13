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13 мая 2017, 16:49 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Спартак» обыграл «Амкар» в первом матче в ранге чемпиона России

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Московский «Спартак» одержал победу над пермским «Амкаром» со счетом 1:0 в гостевом матче 28-го тура чемпионата России по футболу.

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Мяч на 50-й минуте забил Александр Самедов. Красно- белые одержали четвертую победу подряд в первенстве страны, «Амкар» продлил серию поражений до четырех игр.

В прошлом туре «Спартак» обеспечил победу в нынешнем сезоне чемпионата России. Сейчас в активе красно-белых за два тура до окончания первенства 66 очков. «Амкар» с 34 очками идет 10-м.

В следующем туре «Спартак» на своем поле примет грозненский «Терек», «Амкар» в гостях сыграет с тульским «Арсеналом». Обе встречи пройдут 17 мая.

13.05.2017 14:30 Зрители 12300 основной раунд: 28-й тур Звезда
Амкар 0:1 Спартак М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Гаджи Гаджиев Массимо Каррера
Голы
19 Александр Самедов (Г. Джикия, Дж. Ананидзе) 50′
Составы
Дмитрий Хомич 15
Александр Милькович 2
76′ Петар Занев (к) 3
Николай Зайцев 4
Брайн Оладапо Идову 19
Януш Гол 5
Дарко Бодул 9
Алексей Гасилин 17
86′ Роланд Гиголаев 13
Станислав Прокофьев 28
60′ Сергей Баланович 16
Михаил Костюков 27
77′ Павел Комолов 20
Александр Салугин 77
21 Александр Селихов
17 Георгий Тигиев
14 Георгий Джикия
16 Сальваторе Боккетти
18 Илья Кутепов
19 Александр Самедов
7 Джано Ананидзе
52 Игорь Леонтьев
25 Лоренсо Мельгарехо 58′
10 Квинси Промес
12 де Соуза Луиз Адриану 58′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
8 Денис Глушаков (к) 73′
40 Артем Тимофеев
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
10 Удары (всего) 4
3 Удары в створ 2
7 Угловые 0
8 Фолы 10
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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