«Спартак» обыграл «Амкар» в первом матче в ранге чемпиона России

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Мяч на 50-й минуте забил Александр Самедов. Красно- белые одержали четвертую победу подряд в первенстве страны, «Амкар» продлил серию поражений до четырех игр.

В прошлом туре «Спартак» обеспечил победу в нынешнем сезоне чемпионата России. Сейчас в активе красно-белых за два тура до окончания первенства 66 очков. «Амкар» с 34 очками идет 10-м.

В следующем туре «Спартак» на своем поле примет грозненский «Терек», «Амкар» в гостях сыграет с тульским «Арсеналом». Обе встречи пройдут 17 мая.